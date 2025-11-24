Quyết định cuối cùng của Đàm Vĩnh Hưng

Đàm Vĩnh Hưng từng sở hữu một căn biệt thự trị giá hàng triệu đô tại khu cư xá Bắc Hải, phường Hòa Hưng, TP.HCM. Ngôi nhà gây ấn tượng với tông trắng chủ đạo, nội thất lộng lẫy và tinh xảo, hầu hết đều do chính tay nam ca sĩ kỳ công lựa chọn và mang từ nước ngoài về. Sau nhiều năm gắn bó, Đàm Vĩnh Hưng đã quyết định bán lại căn biệt thự này để dành chi phí hoàn thiện tổ ấm mới theo đúng ý muốn.

Theo tiết lộ của nam ca sĩ, chủ nhân mới đã cho phép anh sử dụng căn nhà đến hết Tết Nguyên đán năm nay. Vì vậy, đây là mùa Noel cuối cùng anh được trang trí tại nơi lưu giữ vô số kỷ niệm. Trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng đăng tải loạt ảnh trang trí Noel tại nhà cùng dòng tâm sự: "Vì năm nay là năm cuối với ngôi nhà đầy kỷ niệm này! Nên Hưng muốn được cùng gia đình và các fans sẽ cùng nhau có những bức ảnh, những đoạn clip nhớ mãi! Xin cám ơn tình cảm và sự ưu ái đặc biệt của 2 em chủ nhân mới, đã cho anh thoải mái sử dụng cho hết Tết luôn trước khi rời đi".

Căn biệt trắng của Đàm Vĩnh Hưng ở TP.HCM

Lần cuối Đàm Vĩnh Hưng trang trí Noel tại cơ ngơi trăm tỷ

Năm nay, Đàm Vĩnh Hưng mang đến cho không gian sống một mùa Noel thật khác lạ khi chọn tông pastel mềm mại làm chủ đạo. Cả căn nhà được anh chăm chút tỉ mỉ với loạt cây thông rực rỡ, phối màu ngọt ngào và đầy tính nghệ thuật. Trong phòng khách, hiệu ứng tuyết rơi từ màn hình LED cỡ lớn khiến không gian bừng sáng, vừa sang trọng vừa ấm áp như một góc trời Âu thu nhỏ. Từ cuối tháng 10, nam ca sĩ đã bắt đầu tự tay trang hoàng cho mùa Giáng sinh đặc biệt trước khi chuyển sang tổ ấm mới.

Cận cảnh không gian Noel trong biệt thự của Đàm Vĩnh Hưng cho thấy từng góc nhỏ đều được phủ sắc Giáng sinh lung linh. Không chỉ dựng cây thông và bài trí phụ kiện theo tông pastel chủ đạo, nam ca sĩ còn trang hoàng dọc khu vực cầu thang, giúp tổng thể trở nên rực rỡ và nổi bật hơn hẳn.

Sau khi hoàn tất công đoạn trang trí, hiện Đàm Vĩnh Hưng đang mở cửa biệt thự để người hâm mộ đến tham quan và chụp ảnh lưu niệm. Đây là mùa Noel cuối cùng Mr. Đàm đón tại căn nhà đã gắn bó suốt nhiều năm, vì vậy anh muốn lưu giữ thật nhiều khoảnh khắc đẹp cùng gia đình và fan trước khi chính thức chuyển sang tổ ấm mới.

Tổng hợp