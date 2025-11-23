Không phải mê tín: Trồng 4 loại cây này trong nhà dễ “rước” họa vào thân, gây hại sức khoẻ còn tiêu tán tiền bạc

Cây xương rồng ba cạnh

Xương rồng ba cạnh có thân mọc thẳng đứng, dáng hình trụ, vẻ ngoài đặc biệt so với các loại xương rồng tròn truyền thống. Nhờ đặc tính dễ chăm sóc và sức sống mạnh mẽ, xương rồng ba cạnh được nhiều gia đình trồng làm cảnh.

Thế nhưng không phải ai cũng biết nhựa trắng trong cây xương rồng ba cạnh có độc. Chất độc trong nhựa gây kích ứng và làm tổn hại lớp niêm mạc da (đối với trường hợp da mỏng, da bị trầy xước...) và gây rát, phồng rộp, đỏ. Để nhựa loại cây này dính vào mắt cũng gây ra tổn thương nghiêm trọng, thậm chí mù mắt.

Đối với các gia đình trồng cây làm cảnh cần tránh để trẻ em chơi đùa cạnh cây khiến nhựa cây dính vào tay gây phỏng da tay. Tuyệt đối không dùng xương rồng ba cạnh làm thuốc nếu không có kinh nghiệm, không theo chỉ định của bác sĩ.

Cây trúc đào

Cây trúc đào thường được trồng làm cảnh bởi hoa trúc đào có nhiều màu sắc rực rỡ như trắng, hồng nhạt, hồng đậm hoặc đỏ tía đẹp mắt, mùi thơm nhẹ. Trong đó, loại có hoa màu hồng là phổ biến nhất. Cây trúc đào cũng có giá trị trong y học nhưng nhựa đục của cây rất độc, gồm acid hydrocyanic và những glucosid độc là oleandrin, neriin, neriantin gây ra các phản ứng có hại cho sức khỏe như ngộ độc, thậm chí tử vong.

Ngộ độc do trúc đào có thể gây ra tình trạng nôn mửa, tổn thương vùng bụng, loạn nhịp tim, tai biến mạch máu, hôn mê… Nhựa trúc đào dính vào da còn gây viêm tấy và bỏng rát, sưng đỏ, dính vào mắt sẽ gây tổn thương nặng cho mắt. Uống phải nước có lá trúc đào rơi vào hay nước ngâm rễ cây cũng có thể dẫn đến ngộ độc.

Các chuyên gia khuyến cáo mọi người không nên sử dụng trúc đào để làm cây cảnh ở nhà, cần thận trọng không hái lá hay bẻ cành trúc đào, đồng thời tránh trẻ em tiếp xúc với loại cây này.

Cây hoa ly lửa

Cây hoa ly lửa hay còn gọi là hoa ngót nghẻo, gia lan, huệ lồng đèn có ngoại hình bắt mắt, thường được trồng trong chậu có giàn nhỏ để ban công, đặt sát cửa sổ, hoặc cắm bình trang trí nhà.

Thế nhưng loại cây này lại được cảnh báo có độc, đặc biệt là phần rễ củ, thân và hạt. Người ăn nhầm củ của cây này có thể dẫn đến ngộ độc, đau bụng, nôn mửa, co giật, thân nhiệt hạ, tổn thương đa thần kinh, thậm chí tử vong.

Chính vì vậy nhà có trẻ nhỏ, thú cưng nếu vẫn muốn trồng loại cây này cần đặc biệt lưu ý, không để cây gần khu vực nấu nướng, bàn ăn hoặc nơi vừa tầm với của trẻ để tránh gây nguy hiểm. Khi cắt tỉa, thay nước, gia chủ nên đeo găng tay, tránh để nhựa cây dính vào vết xước trên da.

Cây mao địa hoàng

Cây mao địa hoàng, hay còn gọi là dương địa hoàng được ưa chuộng bởi màu hoa rực rỡ đẹp mắt. Tất cả các bộ phận của cây đều có độc, đặc biệt là lá, hoa và hạt của loại cây này chứa một chất được gọi là digoxin có thể gây tử vong cho động vật và con người khi ăn phải.

Theo các chuyên gia từ Viện Nghiên cứu về Sức Khỏe An toàn Nghề Nghiệp Mỹ, mao địa hoàng là 1 trong 10 loài hoa có độc tính mạnh nhất trong tự nhiên. Nếu chẳng may nuốt phải bất kỳ phần nào của loài cây này, bạn sẽ bị nôn, co giật, tiêu chảy hay đau miệng. Vì vậy việc trồng mao địa hoàng trong nhà có thể gây ra nguy hiểm cho các thành viên gia đình.