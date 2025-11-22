Người đẹp có quan hệ thân thiết với bác sĩ Chiêm Quốc Thái lại viral TikTok

Dù không còn xuất hiện dày đặc trong các hoạt động nghệ thuật, Ngọc Loan vẫn luôn là cái tên được công chúng chú ý, đặc biệt bởi cuộc sống sang chảnh chuẩn "phú bà". Không chỉ sở hữu nhan sắc cuốn hút, cô còn ghi dấu với gu thẩm mỹ tinh tế và niềm đam mê decor nhà cửa. Mỗi mùa lễ hội đến, Ngọc Loan lại biến không gian sống thành một góc nghệ thuật đầy cảm hứng. Dù còn hơn một tháng nữa mới tới Noel, cô đã tranh thủ dựng cây thông từ rất sớm. Năm nào mỹ nhân 1993 cũng tự tay trang trí, và năm nay, sự khéo léo quen thuộc tiếp tục khiến netizen phải trầm trồ khi một cây thông Noel đẹp mắt, tinh xảo được hoàn thiện, nhận về vô số lời khen ngợi.





Năm nay, Ngọc Loan chọn một cây thông kích thước lớn đặt ở khu sảnh, ngay vị trí có đèn trần và cây đàn piano, giúp tổng thể không gian trở nên hài hòa và sang trọng hơn. Trên TikTok cá nhân, cô chia sẻ: "Năm nào Loan cũng trang trí cây thông Noel bằng tất cả nhiệt huyết và đam mê. Nhưng năm nay là năm làm xong cảm thấy ưng bụng nhất".

So với những năm trước, cách trang trí cây thông Noel của Ngọc Loan năm nay tối giản hơn hẳn. Cô chỉ dùng quả cầu và đèn led hình bướm với nhiều kích cỡ khác nhau. Tuy ít chi tiết hơn nhưng nhờ gu thẩm mỹ tinh tế, Ngọc Loan vẫn tạo nên một cây thông cực nổi bật và đẹp mắt. Từng cánh bướm sáng lấp lánh khiến tổng thể trở nên mềm mại, mỹ mãn và đầy tính nghệ thuật. Ở phần bình luận của video, netizen không tiếc lời khen ngợi cho tác phẩm trang trí của cô.

Một số bình luận của CĐM: - Năm nào cũng đợi tới Noel, tết hay lễ lộc để xem chị trổ tài. Khéo tay xinh đẹp quá chị ơi - Mình bằng tuổi bả mà bả cái gì làm cũng đẹp cũng sang hết trơn - Mỗi năm bả trang trí 1 concept khác nhau mà cái nào cũng đẹp ý - Đơn giản mà sao đẹp với sang dữ chời - Phải công nhận chị này rất có gu luôn trời ơi, cái gì cũng đẹp