10 loại cây vô tình "gọi" rắn tới nhà: Nhiều gia đình trồng mà không biết

Nhiều gia đình không ngờ rằng chính khu vườn xanh mát của mình lại có thể “gọi” rắn tìm đến. Theo Times of India, một số loại cây với tán lá rậm, cành thấp hay lớp phủ sát mặt đất vô tình tạo ra nơi trú ẩn lý tưởng cho rắn.

Rắn có thể bị thu hút bởi một số loại cây trong vườn nhà (Ảnh minh họa).

Không chỉ vậy, một số loại cây ăn quả, bụi rậm hoặc cây trồng gần khu vực có nước cũng có thể thu hút chuột, chim, ếch - nguồn thức ăn yêu thích của rắn. Khi môi trường đủ bóng râm, đủ chỗ ẩn nấp và đủ nguồn mồi, khu vườn sẽ trở thành “điểm đến” lý tưởng của các loài rắn, đặc biệt là rắn độc.

Biết được lý do vì sao cây cối có thể thu hút rắn tới nhà là điều quan trọng để mỗi gia đình tự biết cách phòng ngừa rắn - loại động vật đáng sợ và tiềm ẩn nhiều hiểm nguy đối với sức khỏe.

10 loại cây trồng có thể “gọi” rắn tới nhà

Times of India đã liệt kê 10 loại cây trồng có thể thu hút rắn tới nhà, đó là:

1. Cây xoài

Cây xoài (Ảnh minh họa).

Tán xoài rậm rạp tạo bóng mát. Cây xoài cũng cho quả, thu hút chim, dơi, cùng nhiều loài thú nhỏ tìm tới. Những sinh vật này có thể kéo rắn tới tìm mồi. Quả rụng dưới gốc cũng lôi kéo chuột, khiến khu vực quanh cây trở thành “bãi săn” thuận lợi cho rắn.

Hãy dọn quả rụng thường xuyên và tỉa bớt cành thấp sẽ giúp giảm nguy cơ rắn xuất hiện.

2. Cây dừa

Cây dừa (Ảnh minh họa).

Những cây dừa có lớp bụi rậm dưới gốc là nơi trú ẩn an toàn cho rắn vì tránh được kẻ săn mồi và thời tiết khắc nghiệt.

Việc giữ gốc cây thông thoáng sẽ hạn chế rắn trú ngụ.

3. Cây chuối

Chuối (Ảnh minh họa).

Tán lá rộng và bụi chuối mọc dày tạo nơi ẩm, mát. Đây là môi trường trú ẩn mà rắn ưa thích. Quả chuối còn hấp dẫn các loài thú nhỏ, là điều kiện gián tiếp khiến rắn xuất hiện nhiều hơn.

Nên trồng chuối cách xa nhà hoặc tỉa bớt lá dưới để giảm rủi ro rắn tới nhà.

4. Cây ổi

Cây ổi (Ảnh minh họa).

Cành thấp và tán lá dày của cây ổi tạo điều kiện lý tưởng cho rắn ẩn mình. Ổi rụng thu hút chuột, trở thành nguồn mồi tự nhiên cho rắn.

Việc cắt tỉa định kỳ và thu dọn quả rụng sẽ khiến khu vực bớt hấp dẫn hơn với rắn. Bên cạnh đó, nên cắt cỏ quanh gốc, dọn rác và có hàng rào ngăn để hạn chế rắn đến gần.

5. Bụi tre, trúc

Bụi tre (Ảnh minh họa).

Bụi tre, trúc dày đặc là nơi trú ẩn lý tưởng giúp rắn nghỉ ngơi vào ban ngày. Nền đất râm mát, ẩm bên dưới càng khiến chúng thích lui tới.

Kiểm soát độ lan rộng của tre, trúc và tỉa thưa bụi sẽ giảm bớt nguy cơ rắn tìm đến.

6. Các loại cỏ cao

Sân cỏ cao, mọc um tìm có thể "thu hút" rắn (Ảnh minh họa).

Việc để cỏ mọc rậm, cao trong vườn, hoặc việc trồng những cây cỏ cảnh dáng cao một cách dày đặc có thể tạo điều kiện cho phép rắn di chuyển đến mà không bị phát hiện. Những bụi cỏ này cũng là nơi trú của chuột - nguồn mồi của rắn.

Việc cắt tỉa thường xuyên và giữ cỏ thấp quanh lối đi, khu vực gần nhà sẽ hạn chế rắn xuất hiện.

7. Cây phủ sát mặt đất

Cây phủ sát mặt đất (Ảnh minh họa).

Dây leo, thường xuân hay bụi rậm mọc sát đất tạo lớp che kín, là nơi trú ẩn và phục kích lý tưởng của rắn. Những khoảng phủ dày này giúp chúng tránh kẻ thù và nghỉ ngơi kín đáo.

Hạn chế trồng quá nhiều lớp phủ gần cửa ra vào hoặc lối đi sẽ giúp khu vườn bớt thu hút rắn.

8. Cây bụi cho quả

Một loại cây bụi cho quả (Ảnh minh họa).

Những bụi cây cho quả như việt quất, mâm xôi có thể thu hút chim và chuột, từ đó gián tiếp kéo rắn đến kiếm ăn. Những loại cây này cũng thường tạo tán lá rậm, trở thành chỗ ẩn nấp tự nhiên cho rắn.

Thu hoạch quả đúng lúc và cắt tỉa cành dày sẽ làm giảm nơi trú ẩn của rắn.

9. Cây thủy sinh quanh hồ

Cây thủy sinh (Ảnh minh họa).

Súng hay nhiều loại cây thủy sinh khác cũng có thể thu hút ếch, côn trùng và các loài lưỡng cư - nguồn thức ăn yêu thích của nhiều loài rắn nước.

Giữ không gian hồ sạch sẽ và không để cây thủy sinh mọc quá nhiều sẽ giúp hạn chế rắn lui tới.

10. Một số loại cây trồng hàng rào

Cây hàng rào (Ảnh minh họa).

Dâm bụt, hoa giấy đều có tán dày và là nơi trú ẩn lý tưởng cho rắn. Những loại cây này cũng là điểm rắn rình bắt mồi khi chim đậu xuống.

Việc cắt tỉa định kỳ và dọn sạch phần gốc sẽ giúp giảm đáng kể khả năng rắn ẩn mình trong các bụi cây này.