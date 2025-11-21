ĐỪNG DẠI rút phích cắm 6 thiết bị này: Tiết kiệm bằng 0, hại máy tốn tiền gấp N lần

Nhiều người có thói quen rút phích cắm các thiết bị điện khi không dùng với mong muốn tiết kiệm điện hoặc kéo dài tuổi thọ máy. Tuy nhiên, không phải thiết bị nào cũng thích hợp với cách làm này. Thậm chí, việc ngắt nguồn liên tục đôi khi còn gây hỏng hóc, làm giảm hiệu suất hoặc khiến thiết bị tiêu tốn điện nhiều hơn khi bật lại. Dưới đây là những món đồ gia đình mà bạn nên cân nhắc để phích cắm luôn được cắm.

1. Tủ lạnh

Tủ lạnh là thiết bị cần hoạt động liên tục 24/7 để duy trì nhiệt độ ổn định, bảo quản thực phẩm tươi ngon. Nếu rút phích thường xuyên, nhiệt độ trong tủ tăng lên, khiến thực phẩm nhanh hư hỏng và vi khuẩn có cơ hội phát triển. Khi cắm lại, máy nén phải hoạt động mạnh để hạ nhiệt, dẫn đến tiêu tốn nhiều điện năng hơn và làm lão hóa các bộ phận bên trong nhanh chóng. Ngoài ra, tủ lạnh hiện đại còn có các cảm biến điện tử, việc ngắt điện liên tục có thể làm mất dữ liệu cài đặt, ảnh hưởng đến chế độ làm lạnh và độ bền thiết bị.

2. Máy giặt và máy sấy

Máy giặt và máy sấy hiện nay hầu hết đều có chức năng thông minh, bao gồm hẹn giờ, chẩn đoán lỗi và cảnh báo sự cố. Rút phích thường xuyên có thể gây mất dữ liệu hệ thống, khiến máy hoạt động không đúng chương trình, thậm chí ảnh hưởng đến tuổi thọ ổ cắm và dây điện. Đặc biệt với máy sấy, các cảm biến nhiệt và mạch điều khiển sẽ bị gián đoạn khi ngắt nguồn liên tục, dẫn đến hiệu suất sấy kém và hao tổn điện năng.

3. Máy rửa bát

Máy rửa bát hiện đại có bảng điều khiển điện tử, chức năng hẹn giờ và các chế độ rửa khác nhau. Nếu bạn rút phích thường xuyên, dữ liệu cài đặt có thể bị mất, đồng hồ hiển thị bị reset và các chương trình hẹn giờ sẽ không hoạt động đúng. Điều này không chỉ làm phiền khi sử dụng mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả rửa, khiến máy hoạt động không tối ưu và dễ gặp trục trặc về lâu dài.

4. Router Wi-Fi và modem

Các thiết bị mạng, bao gồm router và modem, cần duy trì kết nối liên tục để đảm bảo tín hiệu ổn định. Ngắt điện thường xuyên sẽ gây gián đoạn dịch vụ, ảnh hưởng đến công việc, học tập hoặc giải trí của cả gia đình. Bên cạnh đó, việc bật tắt liên tục cũng làm giảm tuổi thọ bộ đổi nguồn, khiến các linh kiện bên trong nhanh hỏng hơn, đặc biệt là với các modem và router đời mới có chức năng quản lý mạng phức tạp.

5. Lò nướng âm tủ và bếp từ âm tủ

Các thiết bị bếp lắp âm tủ thường yêu cầu nguồn điện ổn định với dòng điện lớn. Việc rút phích sau mỗi lần sử dụng không chỉ bất tiện mà còn tiềm ẩn rủi ro về an toàn. Nếu ổ cắm không đạt chuẩn, việc ngắt nguồn liên tục có thể gây cháy nổ hoặc hỏng dây dẫn. Ngược lại, nếu giữ phích cắm, thiết bị sẽ luôn sẵn sàng hoạt động khi cần, đồng thời các chi tiết điện tử và bảng điều khiển không bị ảnh hưởng, giúp lò nướng hoặc bếp từ hoạt động bền bỉ hơn.

6. Bình nóng lạnh (trữ nước hoặc tức thời)

Bình nóng lạnh cần duy trì nhiệt độ ổn định để đáp ứng nhu cầu sử dụng liên tục trong ngày. Nếu rút phích, nước trong bình sẽ nguội đi, khi bật lại máy phải gia nhiệt trở lại, vừa tốn điện vừa gây hao mòn các thanh nhiệt và bộ phận bên trong. Thói quen này còn có thể làm nước nóng không đều, ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng và giảm tuổi thọ của bình. Với bình nóng lạnh, giữ phích cắm luôn được xem là cách đơn giản và hiệu quả nhất để đảm bảo nước nóng luôn sẵn sàng.

