Loại cá đứng đầu "tứ quý ngư", bổ dưỡng hơn cá hồi, 300.000 đồng/kg vẫn tấp nập người mua

Cá chim vàng anh, hay còn gọi đơn giản là cá chim, là loại cá đứng đầu trong "tứ quý ngư" bao gồm: chim, thu, nụ, đé. Đây là 4 loại cá biển ngon nhất, được đánh giá cao cả về hương vị lẫn giá trị dinh dưỡng. Trong nhóm này, cá chim vàng anh được xem là "đệ nhất ngư", luôn được các tín đồ ẩm thực biển săn đón.

Cá chim vàng anh có đặc điểm thân dẹp, hình bầu dục, hai bên màu ánh bạc, lưng hơi xanh nhạt và vảy sáng bóng. Đầu nhỏ, miệng nhọn, vây lưng và vây đuôi có màu vàng nhẹ - chính điểm này tạo nên cái tên "vàng anh". Cá trưởng thành thường dài từ 25 - 40 cm, trọng lượng khoảng 400 - 800 gram mỗi con.

Thịt cá chim vàng anh săn chắc, trắng tinh, vị ngọt tự nhiên, ít xương dăm và mùi tanh rất nhẹ, dễ chế biến nhiều món: chiên, hấp, nướng hay kho đều ngon. Cá chim vàng anh đặc biệt được đánh giá cao nhờ thịt thơm ngọt, khi nấu vẫn giữ được độ mềm, không bị bở. Ngoài ra, loại cá này còn được đánh giá vượt trội về dinh dưỡng. Thịt cá giàu protein chất lượng cao, chứa nhiều axit béo omega-3 tốt cho tim mạch và não bộ. So với cá hồi, cá chim vàng anh ít chất béo bão hòa hơn.

Giá thành cá chim vàng anh

Trên thị trường, cá chim vàng anh được bán theo kích cỡ và nguồn gốc:

Cá tươi đánh bắt tự nhiên: đây là loại đắt nhất, dao động khoảng 250.000-350.000 đồng/kg, thịt chắc, thơm, vị ngọt thanh.

Cá nuôi lồng: giá mềm hơn, khoảng 150.000-220.000 đồng/kg, thịt vẫn ngon nhưng độ săn chắc và hương vị tự nhiên nhẹ hơn cá biển tự nhiên.

Cá đông lạnh nhập khẩu: thường được cấp đông sau khi đánh bắt, giá khoảng 180.000-280.000 đồng/kg, tiện lợi nhưng nên rã đông kỹ để giữ chất lượng.

Với mức giá và chất lượng như vậy, cá chim vàng anh là lựa chọn phổ biến cho những bữa ăn gia đình hoặc các món đặc sản, đồng thời cũng là một trong những loại cá biển sang chảnh mà dân sành ẩm thực biển luôn săn tìm.

Cách chọn mua cá chim vàng anh tươi ngon

Khi chọn cá chim vàng anh, nên ưu tiên những con có vảy sáng bóng, bám chắc trên thân, màu sắc tươi tự nhiên, lưng hơi xanh nhạt, hai bên ánh bạc. Đầu cá nhỏ, mắt trong, long lanh, mang đỏ tươi là dấu hiệu cá còn tươi. Khi sờ vào thịt cá, cảm giác chắc tay, đàn hồi tốt, không bị mềm nhũn hay nhớp là cá mới. Nên tránh chọn những con vảy xỉn, mắt mờ, mang nhợt nhạt hoặc có mùi hôi, vì đó là cá đã để lâu hoặc bảo quản không tốt. Ngoài ra, nên chọn cá có kích cỡ vừa phải, khoảng 400-800 gram, phù hợp chế biến nhiều món, vừa giữ được độ ngọt, vừa dễ kiểm soát quá trình nấu.

