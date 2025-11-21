4 kiểu giày dép nên NÉ: Càng diện càng già, sến sẩm kém sang

Giày dép là món phụ kiện có khả năng quyết định đến tổng thể vóc dáng và phong cách. Chọn sai kiểu giày, đôi chân của bạn có thể bị "dìm" ngay lập tức, dù trang phục có đẹp đến đâu. Dưới đây là 4 loại giày dép mà bạn nên tránh chọn nếu muốn vừa tôn dáng, vừa giữ vẻ thời thượng.

1. Giày buộc dây

Những đôi giày buộc dây cao cổ thường được quảng cáo mang hơi hướng phong cách coquette hoặc vintage. Nhưng thực tế, khi mang lên chân, kiểu giày này dễ khiến bàn chân trông nặng nề, đôi chân mất sự thon dài, thậm chí một vài người còn bị nuốt dáng. Thiết kế buộc dây kéo dài tới mắt cá hay bắp chân không phù hợp với vóc dáng nhỏ nhắn hoặc chân thon, khiến tổng thể trông rườm rà. Thay vì chọn giày cao cổ buộc dây, bạn nên ưu tiên những đôi cao gót quai mảnh. Kiểu giày này không chỉ nhẹ nhàng, thanh thoát mà còn tôn chân rõ rệt, giúp dáng đi uyển chuyển và tổng thể trang phục gọn gàng, thanh lịch hơn.

2. Giày màu neon

Màu neon tưởng chừng giúp bạn nổi bật nhưng nếu quá chói, sẽ phản tác dụng, khiến đôi chân bị dìm, trang phục trông sến súa và dễ lỗi mốt. Giày màu neon thường "chọi" với nhiều tông màu khác, khó phối đồ, dễ tạo cảm giác rối mắt. Nếu muốn nổi bật nhưng vẫn giữ vẻ tinh tế, bạn có thể thử các tông pastel nhẹ nhàng. Những màu như hồng phấn, xanh mint hay vàng nhạt vừa đủ thu hút ánh nhìn, vừa dịu mắt, dễ phối đồ và vẫn giữ được sự hiện đại, thanh lịch cho tổng thể.

3. Sandal dáng rọ mũi, đế cao dày

Sandal kiểu rọ mũi với đế cao tưởng là giúp "hack dáng", nhưng thực tế thiết kế quá cứng, nhìn bí và nặng nề. Khi đi lên chân, kiểu giày này dễ làm đôi chân bị mất sự thanh thoát, tổng thể cơ thể mất cân đối, đồng thời tạo cảm giác đi không thoải mái. Hiện nay, thị trường giày dép có nhiều mẫu sandal đế cao nhưng được thiết kế tinh tế với quai mảnh, mềm mại, vừa nâng chiều cao, vừa tôn dáng mà không thô chân. Đây là lựa chọn an toàn và thời thượng hơn so với sandal rọ mũi đế quá cao.

4. Dép lông quá khổ

Dép lông là xu hướng được nhiều người yêu thích nhờ sự ấm áp và cá tính. Tuy nhiên, chọn những đôi lông quá dày, thiết kế cồng kềnh sẽ khiến bàn chân trông bị "bí", nặng nề và tổng thể kém sang. Dép lông cồng kềnh cũng không phù hợp đi ngoài trời, vì lông dễ bám nước và bụi bẩn, khó vệ sinh. Nếu muốn trải nghiệm kiểu dép này, bạn nên chọn loại có lông vừa đủ, thiết kế nhẹ nhàng, và ưu tiên dùng trong nhà để vừa ấm áp, vừa gọn gàng.

