Phú bà thẳng tay chấm điểm loạt mặt nạ đắt đỏ, hé lộ đâu là sản phẩm đáng mua nhất

Trong giới làm đẹp, nàng blogger Charlene từ lâu đã nổi tiếng với danh xưng "phú bà mê skincare". Dù không khoe khoang, nhưng mỗi lần cô chia sẻ tủ đồ chăm sóc da của mình, dân tình đều trầm trồ vì toàn những món đắt đỏ, chất lượng cao và được cô nàng sử dụng một cách cực kỳ nghiêm túc. Charlene sở hữu làn da hỗn hợp thiên khô, dễ xỉn màu khi căng thẳng và thường có những giai đoạn da xuống sắc. Vì thế, cô đặc biệt đầu tư vào các loại mặt nạ cao cấp - thứ mà cô gọi là "liều thuốc cấp cứu nhanh nhất" cho làn da.

Dưới đây là bảng chấm điểm và cảm nhận cực chân thực của Charlene sau một thời gian dài thử nghiệm cả "tủ mặt nạ nhà giàu" của mình.

1. Aesop Sublime Replenishing Night Masque (9/10)

Theo Charlene, đây là sản phẩm mà cô luôn thủ sẵn trong tủ vì hiệu quả thấy ngay chỉ sau một đêm. Khi da mệt, khô hoặc mất sức sống, cô sẽ thoa một lớp thật mỏng trước khi ngủ. Sáng hôm sau rửa lại, da mềm hơn rõ rệt, trông như vừa được "reset". Cô chấm cao vì tính tiện lợi và hiệu quả "không cần cố gắng".

2. Fresh Lotus Youth Preserve Rescue Mask (9.2/10)

"Một cứu tinh thật sự!" - Charlene nói. Những ngày da xấu nhưng vẫn phải trang điểm hoặc có lịch hẹn gấp, cô đắp 15 phút là da ổn hơn trông thấy. Đây cũng là sản phẩm được nhân viên hãng giới thiệu nhiệt tình, và Charlene khẳng định dù đắt nhưng đây thực sự là sản phẩm rất đáng mua.

3. Fresh Rose Face Mask (8.5/10)

Loại mặt nạ dịu nhẹ nhất mà Charlene từng dùng. Công dụng chính là cấp nước, làm dịu, sáng da và giữ ẩm nhẹ nhàng. Cô thường dùng xen kẽ với mặt nạ làm sạch để cân bằng da. Với làn da hỗn hợp thiên khô, đây là "người bạn hiền lành" không thể thiếu.

4. Fresh Black Tea Instant Perfecting Mask (9.3/10)

Kết cấu như khoai tây nghiền, khi lên da thì mát lạnh cực thích. Đây là loại mặt nạ cấp ẩm - chống oxy hóa mà Charlene đánh giá cao nhất trong nhà fresh. Nó vừa làm da sáng, vừa phục hồi nhanh. Với da hỗn hợp dễ mất nước như của cô, đây là vũ khí lợi hại mỗi khi da cần "lấy lại tinh thần".

5. Aesop Blue Chamomile (9/10)

Charlene từng tưởng mình mua nhầm kem dưỡng vì chất quá mỏng nhẹ. Nhưng thực tế, đây là loại mặt nạ cấp ẩm "thần tốc". Dùng xong da mướt, được cấp nước triệt để mà không bị bí. Cô cho rằng cả da khô và da hỗn hợp đều phù hợp.

6. Dermalogica Multivitamin Power Recovery Masque (8.8/10)

Một sản phẩm "lão làng" trong giới skincare. Charlene chấm điểm cao vì khả năng làm sáng và cải thiện da xỉn màu rất rõ sau 15 phút đắp dày. Loại này phù hợp khi da mệt, thiếu sức sống hoặc phải thức khuya nhiều.

7. Aesop Parsley Seed Cleansing Masque (8.7/10)

Da hỗn hợp thường dễ bị bí, và Charlene cũng không ngoại lệ. Cô dùng loại này để xử lý mụn đầu đen, bã nhờn, giúp bề mặt da mịn lại. Sau khi đắp, cô luôn kết hợp một mặt nạ cấp ẩm để da cân bằng. Điểm cộng lớn: hiệu quả làm sạch thấy rõ nhưng không làm da khô căng.

8. Liz Earle Hydrating Cream Mask (9.4/10)

Đây là cái tên khiến Charlene "đổ gục". Một thương hiệu nổi tiếng ở Anh, hiệu quả cấp cứu - làm sáng - cấp ẩm nhanh chóng. Theo cô, đây là loại mặt nạ mà ai đắp cũng dễ "nghiện" vì độ mềm mượt da sau khi sử dụng.

9. L'Oréal Paris Revitalift Filler [HA] Fresh Mix Pro-Xylane PRO (8.9/10)

"Dịu nhẹ - cấp ẩm - an toàn" là ba lý do khiến Charlene luôn trữ vài miếng trong ngăn mát. Khi da kích ứng nhẹ hoặc mệt mỏi, đây là lựa chọn hàng đầu của cô.

10. SK-II Facial Treatment Mask (9.1/10)

Điểm trừ duy nhất: giá chát. Nhưng hiệu quả thì khỏi bàn - cải thiện độ mịn, cấp ẩm sâu, thu nhỏ lỗ chân lông. Bạn bè quanh cô hầu hết đều dùng loại này khi cần da đẹp ngay lập tức. Với Charlene, đây là "vật bất ly thân" trong mọi chuyến đi xa.

Kết lại, sau khi "đi một vòng" tủ mặt nạ tiền triệu của mình, Charlene bật cười khi nhận ra đa số đều là các loại cấp ẩm - làm sáng. Với làn da hỗn hợp thường thiếu nước, cô ưu tiên những sản phẩm giúp phục hồi nhanh và duy trì độ căng bóng.

Nếu bạn cũng có làn da tương tự hoặc đang tìm "cứu tinh nhanh" cho những ngày da xuống sắc, thì danh sách "phú bà chấm điểm" của Charlene chắc chắn là gợi ý đáng thử!