5 loại rau đặc sản miền Tây: Ăn 1 lần là nhớ mãi, đi chợ mà thấy phải MUA ngay

Nhắc đến miền Tây, người ta nghĩ ngay đến xứ sở sông nước hiền hòa với vô vàn sản vật dân dã mà ngon bất ngờ. Trong đó, các loại rau đồng là kho báu riêng của vùng đất này: tươi xanh, mộc mạc và mang hương vị rất "miền Tây" mà khó tìm thấy nơi khác. Nếu gặp chúng ở chợ, đừng ngần ngại bỏ vào giỏ, bởi đây đều là những món rau thanh mát, dễ chế biến và bổ dưỡng, khiến bữa ăn thêm trọn vị miền sông nước.

1. Bông súng - giòn, mát và hợp mọi kiểu chế biến

Bông súng là loại rau dân dã gắn liền với những đồng nước, kênh rạch miền Tây. Thân giòn, vị ngọt nhẹ và hơi chát đặc trưng nên rất hợp để làm gỏi cá lóc nướng, trộn thịt luộc hoặc ăn kèm lẩu mắm, canh chua. Khi chế biến, người miền Tây thường chẻ sợi, ngâm nước đá để giữ độ giòn mát. Tuy giá chỉ vài chục nghìn một bó nhưng bông súng luôn được chuộng vì sạch, dễ chế biến và giàu chất xơ, ăn vào nhẹ bụng trong những ngày nóng.

2. Bông điên điển - tinh túy của mùa nước nổi

Nếu bông súng là món rau quanh năm, thì bông điên điển lại là món quà hiếm của mùa nước nổi ở An Giang và Đồng Tháp Mười. Mỗi độ nước về, những cánh đồng vàng óng hoa điên điển báo hiệu một mùa ngon khó cưỡng. Hoa có mùi thơm nhẹ, vị giòn và hơi bùi, ăn rất thanh. Đi chợ đúng mùa mà gặp bó còn tươi thì nên mua ngay vì thời gian thu hoạch chỉ kéo dài vài tháng. Bông điên điển xào tép, nấu canh chua cá linh hay muối dưa đều giữ được vị đặc trưng, món nào cũng ngon xuất sắc. Rau chứa nhiều vitamin và chất chống oxy hóa, lại nhẹ bụng nên rất dễ ăn.

3. Năn bộp - đặc sản dân dã ăn một lần là nhớ

Năn bộp là món rau càng ăn càng ghiền. Loại rau này mọc ở những đồng nước miền Tây, thân trắng, giòn và có vị chát nhẹ nhưng hậu ngọt rất lạ miệng. Người miền Tây thường ăn sống năn bộp với mắm kho, kho quẹt hoặc mắm me; chỉ cần rửa sạch, tước lớp vỏ mỏng bên ngoài là có thể thưởng thức ngay. Cái giòn tươi của năn bộp hòa với vị mắm đậm đà tạo nên kiểu ngon mộc mạc mà khó quên, đúng tinh thần ẩm thực miền Tây.

4. Ngó sen - món rau thanh mát mà chế biến kiểu gì cũng hợp

Nhắc đến sen miền Tây là không thể bỏ qua gỏi ngó sen nổi tiếng. Ngó sen giòn, ngọt và mang vị thanh đặc biệt mà ít loại rau củ nào sánh được. Đi chợ mà thấy ngó sen trắng, tươi, cọng đều là nên mua ngay, vì loại rau này vừa dễ ăn vừa linh hoạt: gỏi tôm thịt, canh chua hay nấu với cá lóc đều hợp. Ngó sen cũng là món rau mát, nhẹ bụng và giàu vitamin nhóm B cùng khoáng chất, giúp bữa ăn thêm cân bằng và dễ tiêu.

5. Rau trai - từ rau dại đến "đặc sản"

Rau trai là loại rau mọc hoang ven mương, bờ ruộng, từng là món ăn quen thuộc của người nông dân miền Tây. Lá xanh, vị bùi nhẹ và có độ nhớt tự nhiên, tương tự mồng tơi nhưng thanh hơn. Rau trai luộc chấm kho quẹt hoặc nấu canh với tôm khô đều hợp, đặc biệt thích hợp cho những ai ưa ăn thanh đạm và muốn bổ sung chất xơ. Ngày nay, rau trai đang được tiêu thụ mạnh mẽ tại các chợ và thậm chí xuất hiện trên các sàn thương mại điện tử với giá khoảng 70.000 đồng/kg.

