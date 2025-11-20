Đạm dế trong mì gói dinh dưỡng: Tầm nhìn mới của Rec Rec về tương lai thực phẩm tiện lợi

Năng lượng xuống đáy mỗi buổi chiều, chuyện không của riêng ai

Có những ngày áp lực công việc và deadline nhiều đến nỗi, buổi sáng chúng ta thức dậy với một danh sách mục tiêu cần chinh phục và một nguồn năng lượng tưởng chừng vô tận. Nhưng khi đồng hồ điểm trưa, áp lực về deadline và trách nhiệm khiến một thứ phải bị gạch bỏ khỏi danh sách ưu tiên: bữa ăn.

Đây là sự đánh đổi thầm lặng mà các bạn trẻ sinh viên, nhân viên văn phòng đang thực hiện mỗi ngày: dùng thời gian của bữa ăn để có thể hoàn thành công việc đúng hạn và có thêm thời gian cho những việc khác. Nhưng sự đánh đổi này vô tình tạo ra một nghịch lý: lấy thời gian của bữa ăn để tăng hiệu suất, lại chính là nguyên nhân làm sụt giảm chất lượng của hiệu suất đó.

Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia, việc bỏ bữa hoặc ăn qua loa các nguồn thực phẩm tinh chế có chỉ số đường huyết (GI) cao sẽ gây ra các cơn "hypoglycemia" tụt đường huyết nhẹ, trực tiếp dẫn đến sự suy giảm khả năng tập trung, mệt mỏi và buồn ngủ vào giữa buổi chiều.

Thấu hiểu được nỗi niềm "tiến thoái lưỡng nan" này của giới trẻ "ham việc", thương hiệu Rec Rec đã phát triển một giải pháp đột phá: dòng mì ăn liền dinh dưỡng và snack với thành phần chủ đạo là đạm dế. Được giới khoa học công nhận là nguồn đạm của tương lai, vậy đạm dế có thành phần cốt yếu nào giúp giới trẻ duy trì sự tỉnh táo và tập trung hiệu quả, giải quyết triệt để cơn khủng hoảng năng lượng buổi chiều?

Mì ăn liền dinh dưỡng Rec Rec với thành phần chủ yếu là đạm dế

Đạm dế: Nguồn năng lượng hiệu suất cao cho một ngày dài tập trung hiệu quả

Đạm (Protein) là nhiên liệu cao cấp vận hành "cỗ máy" cơ thể phức tạp, nguồn nhiên liệu này phần lớn đến từ các loại thịt thay vì thức ăn tinh chế. Vì thế, để khác biệt hoàn toàn với cách sản xuất mì ăn liền thông thường, chủ yếu bổ sung năng lượng đến từ tinh bột giúp no lâu, Rec Rec chọn đạm dế chất lượng cao để nạp lại năng lượng thuần túy cho người dùng.

Theo các phân tích từ Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO), bột dế chứa tới 60-70% protein thuần, cao gấp 2-3 lần so với các nguồn thịt truyền thống như bò (khoảng 25-30%) trong cùng một khối lượng khô.

Đạm dế - gấp 3 hàm lượng protein so với các loại đạm khác & giàu vi chất

Ngoài ra, đạm dế còn được xem là một dạng "protein hoàn chỉnh", chứa tất cả 9 axit amin thiết yếu mà cơ thể không thể tự tổng hợp, đóng vai trò then chốt trong việc xây dựng và sửa chữa cơ bắp, sản sinh enzyme và hormone. Đặc biệt, hàm lượng sắt trong đạm dế cao gấp 2 lần so với rau bina và giàu vitamin B12. Đây là hai vi chất quan trọng trong việc chống thiếu máu, giảm mệt mỏi và hỗ trợ sản xuất năng lượng cho hệ thần kinh. Bên cạnh đó, nguồn Omega-3 dồi dào giúp chống viêm và cải thiện sức khỏe não bộ. Đạm dế gần như là một nguồn "năng lượng hoàn hảo", tăng sự bền bỉ cho não bộ khi tập trung cao độ trong thời gian dài.

Rec Rec mang đến bữa ăn tiện lợi giàu dưỡng chất, giúp cơ thể duy trì hiệu suất làm việc ổn định

Mì ăn liền và snack sử dụng đạm dế từ Rec Rec có thể được xem là một giải pháp giàu dinh dưỡng với đầy đủ các dưỡng chất thiết yếu giúp cơ thể nhanh chóng bổ sung năng lượng, tăng khả năng tập trung để đạt hiệu quả công việc cao nhất thay vì chỉ là một bữa ăn nhanh để có sức vượt qua deadline. Điểm đặc biệt nhất là, dù thành phần chính là bột dế thay vì bột mì nhưng các sản phẩm của Rec Rec đều có vị hương vị khó cưỡng nhờ dây chuyền sản xuất hiện đại.

Tổ hợp sản xuất mì đạm dế ngon và lành từ Rec Rec

Rec Rec sử dụng nguồn nguyên liệu được đảm bảo chất lượng bởi quy trình nuôi, nhốt dế nhà (Acheta Domesticus) khép kín hoàn toàn, đồng thời sử dụng công nghệ AI để kiểm soát các vấn đề về môi trường nước và không khí, hoàn toàn sạch khuẩn và vô trùng. Dế được chăm sóc cẩn thận với nguồn thức ăn là bột ngô hoặc ngũ cốc lành mạnh để có hương vị bùi béo, thơm ngon hơn. Khi dế đạt độ trưởng thành, đảm bảo hàm lượng đạm cần thiết cao nhất sẽ được đưa vào dây chuyền chế biến đạt tiêu chuẩn FSSC 22000 được chứng nhận bởi Eurofins - Tập đoàn khoa học đa quốc gia đến từ Bỉ, để chiết xuất trọn vẹn dinh dưỡng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm ở mức tối đa.

Với quy trình sản xuất đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu gắt gao đến các thị trường khó tính như Châu Âu, Mỹ, Nhật, Hàn Quốc.. mì đạm dế Rec Rec không chỉ sở hữu hàm lượng dinh dưỡng cao mà sợi mì thành phẩm còn có màu vàng óng bắt mắt, tươi dai, đảm bảo mức độ "ngon lành" cả bên trong và bên ngoài sợi mì nhờ ứng dụng công nghệ ép đùn 8 tầng nhiệt thay vì cán cắt truyền thống.

Rec Rec ứng dụng dây chuyền khép kín đạt chuẩn quốc tế, kiến tạo giải pháp dinh dưỡng chất lượng

Dây chuyền sản xuất khép kín của Rec Rec còn là phép thử mới cho một mô hình thực phẩm bền vững. Rec Rec có thể sản xuất các giải pháp dinh dưỡng chất lượng cao với các chỉ số môi trường ấn tượng: Sử dụng lượng nước ít hơn 2000 lần, diện tích trang trại cần thiết nhỏ hơn 200 lần các tiêu chuẩn thông thường, thời gian thu hoạch ngắn hơn 100 lần và lượng thức ăn chăn nuôi tiêu tốn ít hơn 10 lần so với bò, heo, gà.

Bằng cách này, Rec Rec đã chứng minh một điều mạnh mẽ: thực phẩm tiện lợi hoàn toàn có thể đi đôi với "chất lượng" và "sức khỏe". Thương hiệu đang tiên phong cho xu hướng "ăn nhanh nhưng chuẩn sạch, chuẩn dinh dưỡng", định vị mình là người bạn đồng hành đáng tin cậy của thế hệ trẻ, chung tay kiến tạo một thế hệ năng động hơn, khỏe mạnh hơn.

