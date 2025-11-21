10 cách hiệu quả ngăn rắn không bò vào nhà bạn

Đối với nhiều gia đình, rắn là một vị khách không mời có thể gây ra nỗi sợ hãi và ám ảnh. Dù chúng có xuất hiện từ bồn cầu nhà vệ sinh, rơi từ dưới mái nhà xuống, trốn trong điều hòa, cuộn tròn trong giày hoặc bụi cây trong nhà thì đều có thể khiến gia chủ giật mình và gây ra những hậu quả khó lường.

Dưới đây là các biện pháp ngăn chặn rắn xâm nhập khá hiệu quả mà bạn có thể áp dụng trong cuộc sống hàng ngày, cùng những lưu ý về cách giải quyết trong trường hợp chúng đã bò vào nhà bạn.

Những cách đuổi rắn hiệu quả

1. Sử dụng các loại dầu hăng, mùi nồng: Vì rắn là loài vật không ưa mùi nồng, nên nếu thấy rắn quanh quẩn trong nhà, hãy thử ngửi các loại dầu nồng, chẳng hạn như dầu máy, dầu hỏa, nhựa thông, hoặc dầu xe hơi ra khu vực xung quanh nhà để giúp xua đuổi rắn.

2. Sỏi hoặc đá nhỏ: Việc rắc các loại sỏi, đá nhỏ xung quanh nhà làm cản trở con đường đi lại của rắn, vì rắn sẽ thấy gặp khó khăn khi trườn trên đá, sỏi. Và cuối cùng, chúng sẽ đổi hướng sang nơi khác.

3. Thú cưng: Rắn là loài động vật dễ sợ hãi. Nếu chúng ta nuôi thú cưng như chó, chúng thường không đứng yên khi có vật lạ đến gần. Do đó, nếu rắn bắt đầu bò gần nhà, chó sẽ sủa. Con rắn sẽ sợ hãi và tìm cách tẩu thoát.

Nuôi thú cưng là một cách giúp xua đuổi rắn. (Ảnh minh họa)

4. Lưu huỳnh: Mùi hăng của lưu huỳnh sẽ khiến rắn tránh đường khác. Trộn bột lưu huỳnh với nước và khuấy đều. Sau đó, có thể đổ hỗn hợp này xung quanh nhà, ngay sát mép hàng rào, các rãnh thoát nước trong nhà hoặc khu vực cỏ mọc um tùm xung quanh nhà và sẽ khiến rắn phải bỏ chạy.

Rắn rất ghét mùi lưu huỳnh và sẽ bỏ chạy nếu gặp loại bột này. (Ảnh minh họa)

5. Lưới: Việc lắp đặt lưới xung quanh khu vực được cho là đường đi của rắn vào nhà. Điều này sẽ giúp bẫy rắn theo một cách khác. Nên chọn loại lưới được lắp đặt với mắt nhắm chặt để rắn không thể chui qua. Hoặc sử dụng bẫy cá, rắn sẽ bị mắc vào lưới. Không thể bò vào nhà. 6. Loại bỏ nguồn thức ăn của rắn: Rắn ăn chuột, ếch, tắc kè. Do đó, nên thường xuyên vệ sinh nhà cửa, loại bỏ thức ăn của rắn, điều này sẽ giúp ngăn chặn rắn xuất hiện. 7. Loại bỏ môi trường sống của rắn: Phá hủy các nơi trú ẩn của chúng, chẳng hạn như các bụi cỏ, lùm cây um tùm. Những chiếc hang hoặc hố bên dưới nền hay móng nhà cũng là một môi trường sống mà rắn thích lui tới. Với các đường ống nước dẫn vào nhà, hãy lắp những chiếc rây ở 2 đầu để loại bỏ khả năng rắn theo đường ống nước bò vào nhà. 8. Sử dụng tấm chắn rắn: Chúng ta có thể mua tấm chắn rắn trên các nền tảng thương mại điện tử hoặc siêu thị. Tấm chắn rắn thường được sử dụng để bảo vệ ngôi nhà khỏi sự xâm nhập rắn. Khi rắn bò lên các tấm chắn rắn, nó sẽ trở nên trơn trượt, khiến chúng không thể tiếp tục và tự ngã.

9. Sử dụng thuốc đuổi rắn: Hiện nay có rất nhiều loại sản phẩm đuổi rắn. Có nhiều nhãn hiệu, cả dạng bột và dạng lỏng. Bạn cũng có thể mua và dùng thử. 10. Sử dụng cam, chanh: Bạn có thể cắt đôi các loại quả cam, chanh, sau đó, đặt vào góc nhà, góc hàng rào hoặc những nơi khuất như dưới gạch lát nền tầng hầm, cầu thang gần cống rãnh, bàn đá cẩm thạch bên ngoài nhà, v.v. tóm lại là những nơi mà loài rắn này thường ẩn náu. Khi rắn ngửi thấy mùi và vị chua của các loại cam, chanh, chúng sẽ không muốn đến gần. Chúng ta nên làm gì nếu rắn bò vào nhà? Nếu rắn bò vào nhà bạn, điều đầu tiên cần làm là giữ bình tĩnh. Và thực hiện các bước sau. - Quan sát các loại rắn: Cố gắng quan sát thật kỹ. Loại rắn nào đang bò vào nhà? Hãy đặc biệt cảnh giác với các loài rắn độc phổ biến như rắn hổ mang chúa, rắn lục, rắn đuôi chuông...

- Đứng im, di chuyển chậm: Rắn sẽ bị sốc nếu có chuyển động nhanh hoặc có người đuổi theo chúng. Vì vậy, hãy đứng yên hoặc từ từ lùi lại, đồng thời chú ý đến chuyển động của rắn. Quan trọng là phải giữ một khoảng cách an toàn với chúng để không bị tấn công.

- Không đuổi bắt hoặc làm chúng bị thương: Nếu bạn không chắc chắn đó có phải là rắn độc hay không, đừng tự mình đuổi bắt hoặc làm bị thương con rắn. Rắn có thể bị sốc và trốn thoát, ẩn núp trong những ngóc ngách khiến bạn không thể tìm thấy. Hoặc chúng có thể nhảy vào bạn để tấn công. Người ta cũng tin rằng mùi máu và một số chất trong cơ thể rắn có thể đánh động, khiến đồng loại của chúng tìm đến, do đó, tốt nhất là không nên dùng vũ khí để đánh rắn.

- Gọi đội cứu hộ: Khi bạn thấy rắn bò vào nhà, hãy quan sát chúng và nhờ đến sự hỗ trợ của các đội cứu hộ. Đội cứu hộ có trang thiết bị và chuyên môn để bắt rắn và các loài động vật không mong muốn xâm nhập vào nhà chúng ta một cách hiệu quả.