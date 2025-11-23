Nếu bạn không dư giả, tốt nhất ĐỪNG rước 5 món này về nhà

Những món đồ công nghệ xịn xò, được quảng cáo là giải phóng đôi tay hay chuẩn sống tiện nghi khiến ai cũng muốn tậu để cuộc sống đỡ mệt hơn. Nhưng thực tế phũ phàng là có những thiết bị nhìn thì sang nhưng mua về thì bị bỏ xó nằm im một góc nhà. Nếu kinh phí gia đình không thật dư dả, bạn có lẽ nên cân nhắc kỹ 5 món sau.

1. Máy rửa bát

Nhiều người thấy máy rửa bát được quảng cáo "nhàn tênh" nên mạnh tay sắm về, nhưng đến lúc sử dụng mới vỡ ra không phải lúc nào cũng hợp với nhu cầu thật. Mỗi lần chạy máy đều tốn điện, tốn nước, lại phải mua đúng viên rửa chuyên dụng vốn đắt hơn hẳn nước rửa bát thông thường. Dù chỉ rửa vài cái chén hay đầy cả khoang, chi phí cho một lần chạy gần như không đổi.

Chưa kể thời gian chờ máy hoàn thành thường lâu hơn việc rửa tay. Với những gia đình ăn uống đơn giản, rửa vài phút là xong thì chiếc máy rửa bát đắt tiền hầu như chỉ "đóng bụi" nằm xó, chẳng mấy khi dám dùng.

2. Điều hòa trung tâm

Không thể phủ nhận là điều hoà trung tâm đẹp, gọn gàng, sang trọng, khí lạnh tỏa đều. Nhưng chính sự hào nhoáng này lại khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh lắp thì được, bật thì ngại. Chi phí lắp đặt đã thuộc hàng "nặng đô", nhưng hoá đơn điện mỗi tháng còn choáng. Chỉ cần dùng đồng thời vài phòng trong những ngày nóng cao điểm, số tiền điện có thể đội lên mức phải giật mình.

Chưa kể việc vệ sinh và bảo dưỡng phải nhờ kỹ thuật chuyên nghiệp, mỗi lần làm cũng không rẻ chút nào. Kết quả là nhiều nhà đành quay về dùng điều hoà thông thường cho đỡ xót ví.

3. Hệ thống thông gió

Hệ thống thông gió nghe thì rất "xịn" nhưng thực tế lại không phù hợp với đa số gia đình. Dù được quảng cáo như giải pháp mang lại không khí sạch mà không cần mở cửa nhưng thiết bị này đòi hỏi thi công phức tạp, chạy đường ống tốn kém và bảo trì định kỳ khá vất vả. Bộ lọc bên trong phải thay đúng hạn mới bảo đảm hiệu quả, mà chi phí thay lại không hề rẻ. Thậm chí nếu để lọc bẩn quá lâu, máy còn có thể thổi ngược bụi bẩn vào nhà, khiến chất lượng không khí tệ hơn lúc chưa lắp. Với phần lớn không gian sống, mở cửa thông thoáng vài lần mỗi ngày hoặc dùng máy lọc không khí nhỏ gọn đôi khi lại hợp lý, tiết kiệm và dễ chăm nhất.

4. Robot hút bụi

Trên mạng ai cũng khen robot hút bụi giúp cuộc sống nhàn tênh. Thực tế, với nhà có trẻ nhỏ, thú cưng hoặc đồ đạc nhiều trên sàn, robot dễ mắc vào dây điện, hút nhầm tóc, đâm vào bàn ghế hoặc kẹt ở góc khó nhằn. Dù có chế độ tự vệ sinh, người dùng vẫn thường phải can thiệp để dọn chổi, khăn lau hay khay bụi. Nhà không gọn gàng hay không theo phong cách tối giản thì dùng robot rất vướng víu, có khi chỉ để bỏ không.

5. Ghế massage

Cứ nghĩ có ghế massage ở nhà là mỗi ngày được "chill" nhưng thực tế, hứng thú chỉ kéo dài đôi tuần. Sau đó chiếc ghế to đùng, chiếm diện tích lớn lại thành chỗ treo áo, đặt đồ. Cảm giác "được chăm sóc" cũng không như tưởng tượng vì máy chỉ chạy theo lập trình, khó có độ tinh tế và điều chỉnh như bàn tay con người.

Nguồn: Toutiao