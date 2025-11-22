Tài sản của Trường Giang - Nhã Phương

Sau 7 năm về chung nhà, Trường Giang - Nhã Phương không chỉ duy trì sức hút trong nghệ thuật mà còn khiến khán giả bất ngờ bởi khối tài sản đồ sộ mà cả hai cùng gây dựng. Từ Đồng Nai đến Đà Lạt, vợ chồng nam danh hài sở hữu nhiều bất động sản có giá trị lớn, mỗi nơi lại mang một phong cách riêng nhưng đều toát lên sự ấm cúng, chỉn chu và đậm chất sống hưởng thụ. Trường Giang mê cuốc đất trồng cây, Nhã Phương chuộng những không gian trong lành, yên tĩnh - sở thích của cả hai đều được phản chiếu rõ rệt trong từng cơ ngơi.

Biệt thự 70 tỷ ở Đồng Nai

Vợ chồng Trường Giang sở hữu căn biệt thự rộng rãi, thoáng đãng ở Đồng Nai, nơi gia đình thường về nghỉ dưỡng vào cuối tuần. Cơ ngơi được xây dựng nhân dịp con gái đầu lòng chào đời, mang tên "Nhà trọ Destiny". Khuôn viên rộng hàng nghìn mét vuông được thiết kế như một biệt phủ, chia thành nhiều khu vực gồm hồ cá, sân vườn, bãi cát trắng và nhà ở hiện đại, với giá trị ước tính khoảng 70 tỷ đồng.

Tại đây, Trường Giang tự tay cuốc đất, trồng cây, rau củ quả và bài trí giống như một khu vườn quê nhỏ. Nam danh hài chia sẻ rằng khi có thời gian sẽ trực tiếp chăm sóc, còn lúc đi quay phim sẽ thuê người hỗ trợ. Gia đình cũng dành riêng một khu vui chơi cho con gái ngay trong khuôn viên. Nội thất phòng ngủ, nhà bếp đều sử dụng vật liệu thiên nhiên như gỗ, tre, mây, tạo cảm giác ấm áp mà vẫn hiện đại.

Biệt thự siêu rộng của Trường Giang - Nhã Phương tại Đồng Nai

Cơ ngơi này được đặt theo biệt danh của bé Destiny, mang tên "Nhà trọ Destiny"

Không gian rộng lớn đến choáng ngợp, có đủ khu vực sân vườn, hồ ao, bãi cát

Trong biệt thự còn có hồ cá koi lớn

Gia đình Trường Giang thường ghé biệt thự để nghỉ dưỡng vào cuối tuần

Biệt thự ở Đà Lạt

Bên cạnh căn biệt thự hoành tráng ở Đồng Nai, vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương còn xây dựng một cơ ngơi khác tại Đà Lạt, mang tên Hope Retreat - lấy cảm hứng từ tên thân mật của quý tử 2 tuổi.

Cơ ngơi này có diện tích khoảng 110m2, bao gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh. Ngôi nhà nằm trên sườn dốc, hướng ra rừng thông xanh mát, vừa lãng mạn vừa gần gũi thiên nhiên. Tông màu chủ đạo là gỗ, kết hợp cùng trắng - nâu tạo nên tổng thể sang trọng, thanh lịch. Xung quanh được bố trí nhiều loại hoa rực rỡ, nổi bật là dàn cẩm tú cầu, khiến không gian thêm phần thơ mộng và yên bình, lý tưởng để nghỉ dưỡng cuối tuần.

Biệt thự có kiến trúc tối giản, tạo cảm giác bình yên, ấm cúng

Tầm view nên thơ, thoáng đãng

Không gian sử dụng màu gỗ làm chủ đạo, kết hợp thêm tông trắng - nâu khiến tổng thể trở nên sang trọng.

Nhã Phương check-in tại biệt thự ở Đà Lạt.

Tổng hợp