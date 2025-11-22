Hành trang dinh dưỡng giúp bé thông minh, khỏe bụng và tăng đề kháng

Dinh dưỡng là "chìa khóa" mở ra sự phát triển toàn diện của trẻ trong giai đoạn đầu đời khi não bộ, hệ tiêu hóa và sức đề kháng bước vào thời kỳ phát triển mạnh mẽ nhất.

Một chế độ dinh dưỡng cân bằng và đủ dưỡng chất không chỉ giúp trẻ cao lớn, khỏe mạnh mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng học hỏi, ghi nhớ và sức đề kháng sau này. Bởi lẽ, dinh dưỡng chính là "chìa khóa" giúp trẻ hấp thu tốt, phát triển trí tuệ.

Những dưỡng chất thiết yếu giúp trẻ phát triển khỏe mạnh và toàn diện

Đầu tiên ở nhóm dưỡng chất vàng cho trí não tinh anh đặc biệt phải đề cập đến DHA, Sắt, Canxi. Nếu như DHA là axit béo thiết yếu chiếm tỉ lệ cao trong não và võng mạc, giúp tăng khả năng ghi nhớ, tư duy và nhận thức thì Sắt giúp vận chuyển oxy lên não, hỗ trợ hình thành tế bào thần kinh và chức năng nhận thức; còn Canxi không chỉ cần thiết cho hệ xương mà còn tham gia vào quá trình dẫn truyền tín hiệu thần kinh, hỗ trợ khả năng phản ứng linh hoạt.

Sự kết hợp của DHA, Sắt và Canxi được xem là "bộ ba dưỡng chất vàng" giúp nuôi dưỡng trí thông minh, thể chất và sức đề kháng của trẻ ngay từ những năm đầu đời.

Bên cạnh đó, một hệ tiêu hóa khỏe mạnh là nền tảng để cơ thể hấp thu hiệu quả các dưỡng chất. Trong các sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ nhỏ hai thành phần nổi bật GOS (Galacto-oligosaccharide) và Nucleotides thường được bổ sung để hỗ trợ đường ruột cho trẻ nhỏ. GOS hỗ trợ nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột, góp phần duy trì hệ vi sinh cân bằng còn Nucleotides đóng vai trò quan trọng trong quá trình tái tạo tế bào và có thể hỗ trợ chức năng đường ruột và tăng cường đề kháng cho trẻ.

Trong giai đoạn đầu đời, hệ miễn dịch của trẻ còn non nớt, việc bổ sung dinh dưỡng cân bằng bên cạnh sữa mẹ là rất quan trọng. Một số nghiên cứu cho thấy Sialic Acid là một trong những vi chất đóng vai trò quan trọng, hỗ trợ hệ miễn dịch bằng cách ức chế vi sinh vật gây bệnh nên đây cũng là dưỡng chất thiết yếu dành cho trẻ.

Nguồn dinh dưỡng thiết yếu dành cho trẻ

SNOW BRAND – "Hành trang" dinh dưỡng chuẩn Nhật Bản

Hiểu được tầm quan trọng của dinh dưỡng trong giai đoạn vàng phát triển, SNOW BRAND – thương hiệu sữa uy tín đến từ Nhật Bản, đã không ngừng nghiên cứu để mang đến nguồn dinh dưỡng toàn diện cho trẻ em châu Á.

Trong đó thực phẩm bổ sung snowmilkMEGMI được thiết kế dành cho trẻ trên 3 tuổi, với công thức kết hợp Sialic Acid, Nucleotides, GOS, β-Carotene, DHA, Vitamin D, Vitamin C, Canxi cùng nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu khác.

Nhờ công thức cân bằng và khoa học, thực phẩm bổ sung snowmilkMEGMI được phát triển để: Hỗ trợ phát triển trí não nhờ DHA và Sắt; Tăng cường tiêu hóa, hấp thu tốt hơn với GOS và Nucleotides và hỗ trợ miễn dịch khỏe mạnh nhờ Sialic Acid và β-Carotene.

Không chỉ nổi bật với thành phần dinh dưỡng vượt trội, sản phẩm này còn có hương vị sữa tự nhiên, thơm mát, dễ uống, giúp mẹ dễ dàng bổ sung vào thực đơn hàng ngày của trẻ.



Chính từ sự thấu hiểu nhu cầu dinh dưỡng ở từng giai đoạn phát triển đó, SNOW BRAND đã mang đến ba dòng sản phẩm được thiết kế chuyên biệt, đồng hành cùng bé trong suốt hành trình khôn lớn. Trong đó, nổi bật là thực phẩm bổ sung snowmilkMEGMI – người bạn đồng hành dinh dưỡng dành cho trẻ trên 3 tuổi.

Với thông điệp TẤM KHIÊN BẢO VỆ ĐƯỜNG RUỘT NON NỚT CỦA BÉ, SNOW BRAND không chỉ là sản phẩm dinh dưỡng, mà còn là người bạn đồng hành cùng mẹ trên hành trình xây dựng nền tảng sức khỏe và trí tuệ cho con yêu.

