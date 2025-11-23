5 dấu hiệu trong sân vườn cho thấy có rắn đang trú ngụ nhưng nhiều người không biết

Không phải lúc nào bạn cũng có thể tận mắt nhìn thấy rắn lẻn vào sân vườn của gia đình. Bởi phần lớn loài bò sát này có màu sắc hòa lẫn với cây cỏ, khiến chúng gần như “tàng hình” dưới những tán lá rậm rạp. Tuy nhiên, các chuyên gia về động vật hoang dã khuyến cáo, bạn hoàn toàn có thể phát hiện sự hiện diện của rắn thông qua những dấu hiệu đặc trưng.

5 dấu hiệu trong sân vườn cho thấy có rắn đang trú ngụ

Theo chia sẻ từ Billy Collett - quản lý vận hành tại Australian Reptile Park (công viên bò sát và trung tâm cứu hộ động vật của Úc) - và chuyên gia bắt rắn Neil Mellon thuộc Snakes Away (tổ chức chuyên bắt rắn và xử lý rắn hoang dã tại Úc), rắn có thể xuất hiện ở bất kỳ sân vườn nào, bao gồm cả các loài lành tính và cả các loài nguy hiểm. Dưới đây là 5 dấu hiệu phổ biến nhất cho thấy sân vườn nhà bạn có thể đang là nơi trú ẩn của rắn mà nhiều người thường bỏ qua.

1. Da rắn lột trong vườn

Da rắn (Ảnh: Getty).

Dấu hiệu rõ ràng nhất là những lớp da rắn khô, dài và mỏng bị bỏ lại khi chúng lột xác. Trung bình mỗi con rắn có thể thay da vài lần mỗi năm. Nếu lớp da xuất hiện gần hốc tường, gầm nhà hay các góc khuất nhiều cây cối, rất có thể một con rắn đang sống quanh đó.

2. Phân rắn có lẫn xương hoặc lông

Đây là dấu hiệu khó phát hiện hơn. Phân rắn thường giống phân chim, nhưng đôi khi chứa những mảnh xương nhỏ, lông hoặc lông vũ. Đó là phần còn lại từ con mồi mà rắn đã nuốt trọn. Nếu tìm thấy những dấu vết như vậy, bạn nên tăng cường cảnh giác.

3. Tiếng ếch kêu bất thường vào ban đêm

Hầu hết các loài rắn săn mồi vào ban đêm và ếch là món ăn ưa thích của chúng. Chuyên gia Neil Mellon cho biết, nếu bạn nghe thấy tiếng ếch kêu một cách bất thường vào ban đêm, có thể một con rắn đang tấn công chúng ở đâu đó trong vườn.

4. Vệt trườn hoặc cây bị đè bẹp

Rắn trong vườn (Ảnh: Getty).

Trong các khu vườn rộng, những đường trườn trên đất có thể khó nhìn thấy. Tuy nhiên, nếu rắn thường xuyên di chuyển qua một khu vực, bạn có thể nhận ra các luống cây bị ép sát xuống đất hoặc xuất hiện những đường kéo dài bất thường trên bề mặt đất. Dù vậy, chuyên gia cũng lưu ý không nên nhầm lẫn với dấu vệt đuôi của các loài thú khác.

5. Chó liên tục sủa hoặc đánh hơi một góc vườn

Khứu giác nhạy bén khiến chó trở thành “hệ thống cảnh báo sớm” rất hiệu quả. Khi chó sủa hoặc đánh hơi liên tục ở một khu vực cố định, chúng có thể đang phát hiện mùi của rắn. Trong trường hợp này, tốt nhất là giữ chó tránh xa và kiểm tra khu vực cẩn thận.

Nếu vô tình đối mặt với rắn, phải làm gì?

Cần xử lý đúng khi gặp rắn (Ảnh: Getty).

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng khi phát hiện rắn trong vườn, nguyên tắc đầu tiên là không tiến lại gần. Bạn nên lùi chậm rãi, giữ khoảng cách an toàn và tránh tạo tiếng động mạnh khiến rắn kích động.

Tuy nhiên, nếu bạn nghi ngờ trong vườn đã có rắn trú ngụ một thời gian, hoặc nhiều dấu hiệu cho thấy có tổ rắn, cách an toàn nhất là liên hệ đội bắt rắn chuyên nghiệp hoặc tổ chức cứu hộ động vật hoang dã. Chuyên gia Neil Mellon khuyên rằng: “Hãy cố quan sát từ xa để biết con rắn đang ở đâu. Điều này nhằm mục đích dẫn người bắt rắn đến đúng vị trí của rắn”.

Những người bắt rắn được đào tạo bài bản, hiểu rõ hành vi của từng loài rắn và nắm vững quy trình xử lý an toàn. Bạn có thể tìm kiếm họ qua các nhóm cứu hộ động vật, đơn vị được cấp phép hoặc thông tin từ chính quyền địa phương.

Điều quan trọng nhất cần nhớ là tuyệt đối không tự ý bắt hay tìm cách giết rắn. Việc này không chỉ nguy hiểm mà còn làm tăng khả năng bị tấn công. Giữ bình tĩnh, giữ khoảng cách và nhờ đến sự hỗ trợ của người có chuyên môn là cách duy nhất để đảm bảo an toàn cho cả gia đình.