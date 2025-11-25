Rossi DuoComfort: Nâng tầm tiện nghi phòng tắm với bộ giải pháp làm nóng thông minh

Giữa làn sóng ấy – bộ giải pháp làm nóng thông minh của Tân Á Đại Thành – Rossi DuoComfort nổi bật nhờ khả năng kết hợp giữa công nghệ, tính thẩm mỹ và sự thấu hiểu thói quen sinh hoạt của người Việt.

Công nghệ đồng bộ, khởi nguồn từ sự thấu hiểu

Không chỉ đơn thuần là sự kết hợp giữa bình nước nóng Rossi Touch và máy sấy khăn Rossi Comfort, Rossi DuoComfort được xem là một bước tiến đột phá trong việc hoàn thiện trải nghiệm phòng tắm – nơi tiện nghi, an toàn và cảm xúc được hòa quyện.

Nếu trước đây, bình nước nóng chỉ phục vụ nhu cầu sinh hoạt cơ bản, thì nay Rossi DuoComfort mang đến một cách tiếp cận mới: đồng bộ công năng và công nghệ để mọi thao tác trở nên tự nhiên, tinh giản và liền mạch. Từ thiết kế tối giản, tinh tế đến khả năng kết nối thông minh, bộ giải pháp này giúp không gian phòng tắm trở nên sang trọng hơn thay đổi trải nghiệm hàng ngày của người dùng.

Bộ đôi Rossi DuoComfort – tiện nghi thông minh mang đến sự thư giãn trọn vẹn cho không gian phòng tắm hiện đại.

Điều khiển thông minh – Chủ động theo đúng nhịp sống mỗi ngày

Với Rossi DuoComfort, việc điều khiển thông minh mang lại cảm giác mọi thứ được chuẩn bị sẵn theo đúng thói quen của gia đình.

Đồng bộ qua ứng dụng TADT Smart: Bình nước nóng Rossi Touch và máy sấy khăn Rossi Comfort hoạt động đồng bộ qua ứng dụng TADT Smart, cho phép bật – tắt, hẹn giờ, điều chỉnh nhiệt độ hay kiểm tra trạng thái thiết bị chỉ bằng vài thao tác đơn giản, ngay cả khi bạn khôngcó mặt tại nhà.

Vận hành tự động theo lịch trình: Nhờ kết nối Wi-Fi ổn định, hệ thống tự động vận hành theo lịch trình sinh hoạt: nước và khăn sẽ luôn ấm áp theo mong muốn, không gian phòng tắm khô thoáng hơn trong những ngày nồm ẩm.

Kết nối Bluetooth liền mạch: Trong trường hợp mất Wi-Fi, kết nối Bluetooth giữa hai thiết bị giúp việc điều khiển vẫn liền mạch thông qua các nút cảm ứng trên máy sấy khăn.

An toàn và tiết kiệm – Hai giá trị được đặt lên hàng đầu

Tại Việt Nam, quốc gia có khí hậu nhiệt đới ẩm, vấn đề an toàn điện và độ bền thiết bị luôn được người tiêu dùng quan tâm.

An toàn tối đa: Rossi DuoComfort được trang bị các cơ chế bảo vệ đa lớp tự động, đảm bảo bình nước nóng luôn vận hành ổn định, an toàn trong mọi điều kiện sử dụng.

Công nghệ kháng khuẩn Ag+: Công nghệ ion Bạc Ag+ kháng khuẩn được tích hợp vào ruột bình nước nóng giúp nước luôn sạch, hạn chế vi khuẩn sinh sôi và ngăn bám cặn. Điều này không chỉ bảo vệ sức khỏe người dùng, mà còn giúp duy trì độ ổn định và tuổi thọ thiết bị.

Hiệu suất và tiết kiệm năng lượng: Thanh đốt hiệu suất cao và lớp bảo ôn dày giúp duy trì nhiệt lâu hơn, từ đó tiết kiệm đáng kể điện năng.

Sự kết hợp giữa an toàn thiết bị, an toàn cho sức khỏe người dùng nhờ công nghệ kháng khuẩn và tiết kiệm năng lượng chính là nền tảng tạo nên trải nghiệm tiện nghi bền vững cho mỗi gia đình Việt.

Rossi DuoComfort – sẵn sàng cho một ngày sống tiện nghi.

Khi công nghệ mang hình hài của sự quan tâm

Công nghệ, dù hiện đại đến đâu, cũng trở nên vô nghĩa nếu không hướng về con người. Với Rossi DuoComfort, Tân Á Đại Thành không chỉ mang đến một sản phẩm, mà còn gửi gắm một triết lý: Công nghệ của sự chăm sóc.

Từng tính năng được thiết kế để chạm tới cảm xúc – từ hơi ấm, ánh sáng, đến sự yên tâm khi biết rằng thiết bị đang tự vận hành an toàn cho cả gia đình. Rossi DuoComfort không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, tối ưu năng lượng, mà còn khơi gợi cảm giác được quan tâm – thứ cảm xúc giản dị nhưng quý giá trong cuộc sống hiện đại.