28 lời khuyên dành cho người lần đầu mua nhà

Lần đầu mua nhà, hầu hết mọi người đều thiếu kinh nghiệm. Dù là đi xem căn hộ mới tại dự án hay mua nhà cũ qua môi giới, thường thì nghe lời này lời kia, không biết phải chọn thế nào cho hợp lý, vừa thoải mái vừa phù hợp với ngân sách.
Dưới đây là 28 lời khuyên chân thành, đúc kết từ kinh nghiệm thực tế của những người từng mua nhà, vừa tiết kiệm tiền bạc vừa giúp bạn tránh được những vấp váp không đáng có.
Bạn mua nhà để làm nhà riêng, phục vụ con cái đi học hay để cải thiện chất lượng sống? Mỗi nhu cầu sẽ tương ứng với vị trí và mức giá khác nhau, vì vậy hãy xác định rõ trước.
Mua nhà không giống mua rau, bạn nên chịu khó xem nhiều nơi. Thậm chí hãy nhờ vài môi giới dẫn đi cùng lúc để so sánh. Đừng lo rằng xem nhiều sẽ “làm phiền” họ, miễn bạn không cố tình “né” hợp đồng là được.
Với nhà ở cho nhu cầu cơ bản, nếu có thể chọn căn ba phòng nhỏ, đừng chọn hai phòng lớn; nếu có ba phòng, ưu tiên hai nhà vệ sinh thay vì một.
Nhiều cao tầng hiện nay là căn nối hành lang. Nhược điểm có nhưng giá rẻ hơn, với người mua căn hộ cơ bản thì vẫn đáng cân nhắc vì tính hợp lý về chi phí.
Căn góc thường có diện tích lớn, thoáng và riêng tư hơn; căn giữa nhỏ, ánh sáng và lưu thông không khí kém, dễ bị ồn từ hàng xóm. Tuy nhiên căn giữa kinh tế hơn, dễ quản lý, ít gặp vấn đề như thấm nước hay nắng chiều.
Dù nhà trung tâm có nhỏ hay cũ hơn, vẫn tốt hơn so với mua căn rộng ở ngoại ô, đặc biệt với những ai muốn tiện lợi trong sinh hoạt hàng ngày.
Tầng thượng dễ thấm, dễ dột, phải tự chi phí chống thấm, khó đảm bảo bền lâu.
Nếu có thể, chọn doanh nghiệp nhà nước hay tập đoàn lớn, tránh các công ty tư nhân nhỏ vì rủi ro cao hơn.
Những căn “người ta không thích”, bạn cũng nên tránh, trừ khi thật sự cần.
Giá rẻ nhưng khó vay vốn, chi phí cao, không đăng ký hộ khẩu được.
Nếu vẫn muốn chọn, tốt nhất cách cửa hàng ít nhất 5 tầng để đảm bảo an toàn và yên tĩnh.
Một ban quản lý tốt giúp giá trị căn nhà tăng lên đáng kể.
Nhà thô cho phép bạn tự thiết kế, dễ điều chỉnh, tránh bị giới hạn bởi nội thất sẵn có.
Không quá tập trung vào mê tín: tầng 4 hay 14 có thể mua, quan trọng là tránh tầng kỹ thuật, tầng thiết bị, tầng dễ ngập nước.
Tốt nhất không chọn cao quá 4 tầng với thang bộ, sau này khó bán.
Các tiện ích như trường học, bệnh viện, siêu thị, metro là điểm cộng; cao tốc, sân bay, khu vui chơi có thể là điểm trừ.
Đừng chỉ hỏi giá, hãy hỏi rõ: giá niêm yết, tỷ lệ diện tích chung, hệ số xây dựng, số chỗ đậu xe, giá trung bình, giấy phép pháp lý.
Hỏi rõ sổ đỏ/sổ hồng đã đủ 2 năm chưa và nhà có đang cầm cố hay cho thuê không, để tránh rắc rối về thuế và pháp lý.
Nên lưu ý quy định tuyển sinh của trường: mua nhà gần trường không đồng nghĩa con bạn chắc chắn được học, nên kiểm tra trước để tránh phiền phức sau này.
Tốt nhất gặp trực tiếp chủ nhà để tránh môi giới lấy chênh lệch.
Trước khi giao dịch, đi vòng quanh nhà để quan sát hành vi hàng xóm, vì môi trường sống cũng quan trọng như căn hộ.
Không cần vội mua ngay, có thể dựa trên thực tế và ngân sách sau này.
Nên có điều khoản “nếu không vay được, hợp đồng hủy, đặt cọc hoàn trả”, tránh thiệt thòi.
Kiểm tra rò rỉ, thoát nước và hệ thống cống, đặc biệt với nhà đã xây xong hoặc nhà cũ.
Nếu có thể, mua nhà ở thành phố hạng 1-2 thay vì về quê, vì tiềm năng và tiện ích tốt hơn.
Nhà có vấn đề phong thủy hay lịch sử tiêu cực, dù rẻ cũng nên tránh.
Ưu tiên vay qua quỹ tiết kiệm nhà nước nếu được, thời hạn dài giúp giảm áp lực tài chính.
Người thân hay bạn bè đều có góc nhìn riêng, nhưng quyết định cuối cùng vẫn là của bạn.
Với hầu hết chúng ta, mua nhà không phải chuyện nhỏ. Một căn nhà dù nhỏ nhưng cũng có thể tốn cả cuộc đời làm việc của cha mẹ. Dù bạn có đủ ngân sách, ai cũng muốn sống thoải mái và nhà còn tăng giá trị theo thời gian. Vì thế, chọn mua nhà cần suy nghĩ kỹ lưỡng, cân nhắc mọi yếu tố để quyết định đúng, tránh hối tiếc sau này.