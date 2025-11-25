28 lời khuyên dành cho người lần đầu mua nhà

Lần đầu mua nhà, hầu hết mọi người đều thiếu kinh nghiệm. Dù là đi xem căn hộ mới tại dự án hay mua nhà cũ qua môi giới, thường thì nghe lời này lời kia, không biết phải chọn thế nào cho hợp lý, vừa thoải mái vừa phù hợp với ngân sách.

Dưới đây là 28 lời khuyên chân thành, đúc kết từ kinh nghiệm thực tế của những người từng mua nhà, vừa tiết kiệm tiền bạc vừa giúp bạn tránh được những vấp váp không đáng có.

1. Xác định rõ nhu cầu trước khi xem nhà

Bạn mua nhà để làm nhà riêng, phục vụ con cái đi học hay để cải thiện chất lượng sống? Mỗi nhu cầu sẽ tương ứng với vị trí và mức giá khác nhau, vì vậy hãy xác định rõ trước.

2. Đừng ngại xem nhiều căn

Mua nhà không giống mua rau, bạn nên chịu khó xem nhiều nơi. Thậm chí hãy nhờ vài môi giới dẫn đi cùng lúc để so sánh. Đừng lo rằng xem nhiều sẽ “làm phiền” họ, miễn bạn không cố tình “né” hợp đồng là được.

3. Chọn căn hộ phù hợp nhu cầu

Với nhà ở cho nhu cầu cơ bản, nếu có thể chọn căn ba phòng nhỏ, đừng chọn hai phòng lớn; nếu có ba phòng, ưu tiên hai nhà vệ sinh thay vì một.

4. Đừng hoàn toàn loại trừ căn nối hành lang

Nhiều cao tầng hiện nay là căn nối hành lang. Nhược điểm có nhưng giá rẻ hơn, với người mua căn hộ cơ bản thì vẫn đáng cân nhắc vì tính hợp lý về chi phí.

5. Lựa chọn căn giữa hay căn góc tùy ưu tiên

Căn góc thường có diện tích lớn, thoáng và riêng tư hơn; căn giữa nhỏ, ánh sáng và lưu thông không khí kém, dễ bị ồn từ hàng xóm. Tuy nhiên căn giữa kinh tế hơn, dễ quản lý, ít gặp vấn đề như thấm nước hay nắng chiều.

6. Nếu tự ở, ưu tiên nhà trong trung tâm

Dù nhà trung tâm có nhỏ hay cũ hơn, vẫn tốt hơn so với mua căn rộng ở ngoại ô, đặc biệt với những ai muốn tiện lợi trong sinh hoạt hàng ngày.

7. Tránh mua tầng thượng

Tầng thượng dễ thấm, dễ dột, phải tự chi phí chống thấm, khó đảm bảo bền lâu.

8. Chọn chủ đầu tư uy tín

Nếu có thể, chọn doanh nghiệp nhà nước hay tập đoàn lớn, tránh các công ty tư nhân nhỏ vì rủi ro cao hơn.

9. Đừng chọn nhà quá cá tính

Những căn “người ta không thích”, bạn cũng nên tránh, trừ khi thật sự cần.

10. Tránh căn hộ quyền sở hữu hạn

Giá rẻ nhưng khó vay vốn, chi phí cao, không đăng ký hộ khẩu được.

11. Tránh nhà dưới có cửa hàng

Nếu vẫn muốn chọn, tốt nhất cách cửa hàng ít nhất 5 tầng để đảm bảo an toàn và yên tĩnh.

12. Chú ý uy tín dịch vụ quản lý tòa nhà

Một ban quản lý tốt giúp giá trị căn nhà tăng lên đáng kể.

13. Nếu có thể, mua nhà thô thay vì căn hoàn thiện

Nhà thô cho phép bạn tự thiết kế, dễ điều chỉnh, tránh bị giới hạn bởi nội thất sẵn có.

14. Tầng cần tránh

Không quá tập trung vào mê tín: tầng 4 hay 14 có thể mua, quan trọng là tránh tầng kỹ thuật, tầng thiết bị, tầng dễ ngập nước.

15. Nhà tầng cao với thang bộ

Tốt nhất không chọn cao quá 4 tầng với thang bộ, sau này khó bán.

16. Xem xung quanh khu vực

Các tiện ích như trường học, bệnh viện, siêu thị, metro là điểm cộng; cao tốc, sân bay, khu vui chơi có thể là điểm trừ.

17. Khi xem căn mới

Đừng chỉ hỏi giá, hãy hỏi rõ: giá niêm yết, tỷ lệ diện tích chung, hệ số xây dựng, số chỗ đậu xe, giá trung bình, giấy phép pháp lý.

18. Khi xem nhà cũ

Hỏi rõ sổ đỏ/sổ hồng đã đủ 2 năm chưa và nhà có đang cầm cố hay cho thuê không, để tránh rắc rối về thuế và pháp lý.

19. Với nhà gần trường học

Nên lưu ý quy định tuyển sinh của trường: mua nhà gần trường không đồng nghĩa con bạn chắc chắn được học, nên kiểm tra trước để tránh phiền phức sau này.

20. Thương lượng giá nhà cũ

Tốt nhất gặp trực tiếp chủ nhà để tránh môi giới lấy chênh lệch.

21. Kiểm tra hàng xóm và môi trường sống

Trước khi giao dịch, đi vòng quanh nhà để quan sát hành vi hàng xóm, vì môi trường sống cũng quan trọng như căn hộ.

22. Chọn mua chỗ đậu xe

Không cần vội mua ngay, có thể dựa trên thực tế và ngân sách sau này.

23. Hợp đồng phải rõ ràng

Nên có điều khoản “nếu không vay được, hợp đồng hủy, đặt cọc hoàn trả”, tránh thiệt thòi.

24. Kiểm tra nhà vào ngày mưa

Kiểm tra rò rỉ, thoát nước và hệ thống cống, đặc biệt với nhà đã xây xong hoặc nhà cũ.

25. Ưu tiên thành phố lớn

Nếu có thể, mua nhà ở thành phố hạng 1-2 thay vì về quê, vì tiềm năng và tiện ích tốt hơn.

26. Tránh nhà “hung”

Nhà có vấn đề phong thủy hay lịch sử tiêu cực, dù rẻ cũng nên tránh.

27. Chọn vay vốn hợp lý

Ưu tiên vay qua quỹ tiết kiệm nhà nước nếu được, thời hạn dài giúp giảm áp lực tài chính.

28. Hạn chế nghe quá nhiều ý kiến người khác

Người thân hay bạn bè đều có góc nhìn riêng, nhưng quyết định cuối cùng vẫn là của bạn.