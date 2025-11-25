3 điều kiêng kị khi thắp hương Rằm tháng 10 Âm lịch

Rằm tháng 10 Âm lịch còn gọi là Tết Hạ Nguyên, là thời điểm người Việt dâng hương tưởng nhớ tổ tiên và tạ ơn mùa màng. Đây cũng được xem là cột mốc đánh dấu giai đoạn chuyển mùa, khi khí lạnh bắt đầu rõ rệt và nhịp sống bước vào quãng cuối năm. Bởi vậy, nghi lễ thắp hương trong ngày này luôn được nhiều gia đình chú trọng, tránh phạm những điều kiêng kị để giữ sự trang nghiêm và bình an.

Rằm tháng 10 là ngày nào và vì sao quan trọng

Trong truyền thống nông nghiệp, đây là thời điểm kết thúc vụ mùa lớn nhất trong năm nên ngày rằm này được xem là lễ tạ ơn thiên địa, cầu mong thuận hòa cho vụ sau. Đối với đời sống tâm linh, rằm tháng 10 là dịp con cháu dọn dẹp bàn thờ, thắp nén hương báo hiếu tổ tiên, giữ gìn mạch nối gia đình. Vào đúng ngày tiết trời chuyển lạnh, người xưa coi đây là lúc thu liễm năng lượng và làm sạch không gian sống để đón thời khắc cuối năm.

Trong bối cảnh đó, việc thắp hương không chỉ là nghi thức mà còn là hành động thể hiện sự kính trọng, lòng biết ơn và sự chuẩn bị cho giai đoạn mới. Vì vậy có ba điều quan trọng cần kiêng để lễ được trọn vẹn.

01. Không thắp hương khi tâm trạng bất hòa

Tâm thế của người thắp hương được xem là yếu tố quan trọng nhất trong nghi lễ. Nếu trong nhà vừa xảy ra xung đột, cãi vã hoặc người thắp đang bực bội, nặng lòng thì nén hương được cho là khó thông, khó truyền trọn lòng thành đến tổ tiên.

Người xưa tin rằng tâm bất tịnh thì lễ bất thông. Trước khi thắp hương, các thành viên trong nhà nên nói chuyện nhẹ nhàng và giữ không khí yên ổn. Nếu lỡ có mâu thuẫn, hãy ngồi yên vài phút, để tâm lắng lại rồi mới vào lễ.

02. Tránh để hương tắt giữa chừng

Ngày rằm tháng 10 mang ý nghĩa kết lại một chu kỳ mùa vụ, nên mọi nghi thức đều nên diễn ra trọn vẹn từ đầu đến cuối. Hương tắt giữa chừng bị cho là thiếu liền mạch, tượng trưng cho sự gián đoạn hoặc chưa thuận.

Trước khi đốt, gia đình nên kiểm tra hương có bị ẩm hay gãy không, dọn sạch chân hương trong bát để ngọn cháy được đều. Không nên để gió lùa quá mạnh vì có thể làm tắt lửa. Nếu hương tắt, thay vì vội vàng đốt lại ngay, nên đợi một lát để không gian ổn định rồi mới thắp nén mới.

03. Không cắm quá nhiều hương hoặc cắm lộn xộn

Rằm tháng 10 là dịp hướng về sự thanh tịnh và giản dị, không phải lúc thắp hương theo số lượng lớn. Đốt quá nhiều hương khiến khói dày đặc, gây bí bách và làm mất đi sự nhẹ nhàng của nghi lễ.

Hương cắm nghiêng ngả hay bát hương quá đầy cũng là dấu hiệu thiếu trật tự, không đúng sự tôn nghiêm. Việc tốt nhất là thắp số lượng vừa phải như 1, 3 hoặc 5 nén tùy truyền thống gia đình. Hương nên được cắm thẳng, ngăn nắp và cách xa các lễ vật khác để giữ không gian sạch sẽ.

Giữ bàn thờ sáng sạch để đón năng lượng tốt

Ngoài ba điều kiêng kị chính, các gia đình nên lau dọn bàn thờ trước ngày rằm, thay nước, thay hoa và đặt lễ vật gọn gàng. Năng lượng của ngày rằm tháng 10 được cho là rất trong trẻo, phù hợp để cầu bình an, sức khỏe và sự thuận hòa trong nhà.

Rằm tháng 10 vì thế không chỉ là một ngày lễ truyền thống mà còn là dịp để mỗi gia đình nhìn lại một năm, cảm ơn những điều tốt đã đến và chuẩn bị tinh thần cho chặng đường cuối năm. Khi thắp hương với lòng thành và tránh những điều kiêng kị, ngôi nhà sẽ giữ được sự ấm áp và an yên.

* Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo