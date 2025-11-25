Sống 40 năm cuộc đời, tôi tìm thấy 5 "chân ái" chống khô hanh nứt nẻ mùa lạnh

Mùa lạnh khiến da xuống cấp nhanh hơn bạn tưởng, luôn trong tình trạng khô căng, bong tróc và thiếu sức sống khiến mình tự ti hơn. Vì thế, bên cạnh quần áo giữ ấm, tủ đồ beauty của bạn nhất định phải có những món cứu nguy giúp da mềm ẩm, căng mướt bất kể thời tiết khô hanh.

Dưới đây là 5 sản phẩm chống khô toàn thân màai cũng nên sở hữu để "sống sót" qua mùa gió hanh, quan trọng là item nào cũng đang được sale mạnh trên sàn Shopee nhân dịp Black Friday này.

1. Sữa rửa mặt SVR TOPIALYSE Gel Lavant

Để tránh tình trạng da mặt căng rát sau khi rửa do trời lạnh, bạn nên chọn các sản phẩm làm sạch dịu nhẹ như SVR Topialyse Gel Lavant. Công thức không xà phòng, độ pH cân bằng, giàu chất dưỡng ẩm của em này sẽ giúp loại bỏ bụi bẩn nhưng vẫn giữ lại sự mềm mại tự nhiên của da.

Sản phẩm rất phù hợp với da khô, da nhạy cảm hoặc da bị kích ứng, dùng quanh năm và thậm chí là trong mùa lạnh cũng rất "okela". Hiện sản phẩm đang được chiết khấu đến 35% trên Shopee, còn chần chừ gì mà không thêm vào giỏ hàng?