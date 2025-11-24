3 chỗ trong nhà rắn thích trú nhất

Rắn không tự nhiên xuất hiện trong nhà. Chúng chỉ tìm đến những nơi đủ tối, đủ ấm và đủ yên tĩnh. Nếu bạn để ý ba vị trí dưới đây, bạn sẽ hiểu vì sao nhà mình đôi khi lại có rắn ghé thăm.

1. Kho chứa và những góc tích đồ lâu ngày

Đây là nơi rắn thích trú nhất vì vừa tối, vừa ít người lui tới. Những góc này thường có thùng giấy cũ, quần áo không dùng, đồ đạc hỏng để lâu không dọn. Chính sự lộn xộn đó tạo thành nơi trú ẩn lý tưởng cho chuột và côn trùng - nguồn thức ăn ưa thích của rắn. Một khi chuột xuất hiện, rắn sẽ theo dấu mùi mà vào, rồi trốn ngay trong các khe hẹp, đống đồ hoặc gầm tủ.

Vì vậy, bạn nên dọn kho định kỳ, bỏ bớt đồ không dùng, đóng kín các khe dưới tủ và bịt lại các lỗ thông nhỏ. Khi không còn nơi cho chuột trú ngụ, rắn cũng không còn lý do để vào.

2. Khu vườn rậm rạp hoặc sân sau ít dọn dẹp

Nếu quanh nhà có cây cối mọc quá rậm, cỏ cao hoặc những chậu cây chất thành đống, đây chính là khu vực rắn ghé đến thường xuyên. Đất ẩm và bóng râm tạo cảm giác an toàn cho rắn, đặc biệt vào những ngày trời nóng hay mưa. Ngoài ra, sân vườn để nhiều đá, gạch vỡ, chậu nước hoặc lá rụng lâu ngày cũng trở thành nơi rắn ẩn nấp mà bạn rất khó phát hiện.

Để hạn chế, bạn nên giữ sân vườn thoáng, tỉa bớt cây, dọn cỏ và không chất quá nhiều vật dụng ngoài trời. Khi khoảng sân thoáng sáng, rắn sẽ tránh xa vì không còn chỗ trú ẩn.

3. Gầm giường, gầm tủ và những vị trí sát sàn nhà

Nhà nào sàn mát, đồ đạc đặt sát đất, đặc biệt là giường và tủ không có chân hoặc khoảng cách với sàn quá thấp, đều là điểm trú ẩn quen thuộc của rắn. Những khu vực này vừa kín vừa khó quan sát, lại lưu giữ hơi ấm, vì vậy rắn thường chọn làm nơi nghỉ ngơi. Nếu nhà có nhiều đồ ném dưới gầm giường như túi nilon, quần áo cũ hay hộp carton, nguy cơ còn tăng lên.

Để tránh điều này, bạn nên giữ gầm giường thông thoáng, không nhét đồ dưới sàn, đồng thời kiểm tra định kỳ. Nếu được, hãy chọn giường hoặc tủ có chân cao để dễ quan sát và dọn dẹp.

Cách xử lý khi phát hiện rắn trong nhà

Khi thấy rắn, điều quan trọng nhất là giữ bình tĩnh. Bạn nên:

- Đứng cách xa và quan sát xem rắn có đang di chuyển hay nằm yên

- Không dùng tay đuổi hoặc dồn rắn vào góc vì chúng sẽ phản ứng khi bị đe dọa

- Mở lối cho rắn thoát ra như cửa chính, cửa sau hoặc các ô thông gió

- Nếu rắn vẫn không đi hoặc nghi là rắn độc, bạn nên liên hệ đội cứu hộ động vật hoặc lực lượng chuyên nghiệp tại địa phương

- Trong lúc chờ hỗ trợ, bạn giữ khoảng cách và tuyệt đối không tự ý bắt

Ngoài ra, đừng sử dụng gậy hoặc que để đánh vì rắn bị thương càng dễ tấn công.

Mẹo phòng rắn vào nhà để an tâm quanh năm

Khi hiểu cách rắn chọn nơi trú, bạn có thể phòng tránh rất hiệu quả. Một số mẹo đơn giản gồm:

- Giữ sân vườn gọn gàng, tránh để cỏ cao và lá rụng quá lâu

- Dọn dẹp kho, gầm giường, gầm tủ thường xuyên để loại bỏ nơi trú ẩn của chuột và côn trùng

- Bịt các khe hở quanh cửa, lỗ thoát sàn và các đường ống

- Rắc vôi bột, tinh dầu sả hoặc trồng cây sả, hương thảo quanh nhà; rắn rất kỵ mùi tinh dầu mạnh

- Không để thức ăn thừa hoặc rác hữu cơ trong nhà qua đêm vì chúng thu hút chuột

- Dùng đèn chiếu sáng hành lang, góc tối và sân sau để rắn không dám tiến gần

Khi nhà sạch, thoáng và ít chuột, rắn thường không có lý do để xuất hiện. Chỉ cần duy trì vài thói quen nhỏ, bạn sẽ giữ được không gian sống an toàn và yên tâm hơn rất nhiều.