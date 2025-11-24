Black Friday – mùa săn sale "nóng" nhất năm đang khiến các tín đồ mua sắm háo hức hơn bao giờ hết. Hòa chung không khí này, Bon Bon cũng mang đến loạt ưu đãi cực hấp dẫn, giúp nàng dễ dàng "tậu" được những thiết kế nội y vừa xinh vừa tôn dáng: GIẢM 50% cho toàn bộ các sản phẩm trong danh mục ưu đãi, và giảm thêm 100.00đ và 200.000đ cho hóa đơn mua sắm từ 990.000đ và 1.299.000đ

Để nàng tiết kiệm thời gian và chốt đơn không cần suy nghĩ, Bon Bon đã tinh chọn ra các mẫu bra đáng mua nhất mùa Black Friday với thiết kế vừa xinh, vừa tôn dáng tuyệt đối. Cùng khám phá ngay danh sách "Best Pick" dưới đây để không bỏ lỡ cơ hội săn sale có 1-0-2 này!

Nâng ngực tự nhiên, tôn dáng rõ nét với áo ren mút dày BV2534

Nếu nàng đang tìm chiếc bra nâng nhẹ, tạo khe tinh tế mà vẫn mềm mại khi mặc cả ngày, BV2534 là lựa chọn đáng thử nhất. Thiết kế cúp ngang, mút dày kết hợp gọng giúp định hình vòng một mà không gây cứng, trong khi phần ren thêu tinh xảo mang lại vẻ sang trọng và quyến rũ.

BV2534 mút dày là chân ái của các cô nàng có vòng 1 quá khổ

Đây là mẫu áo best-seller của Bon Bon, với khả năng ôm khít nhưng thoáng, phù hợp để diện cùng đầm cần dáng ngực gọn, cao. Đây cũng là mẫu dễ chọn nhất vì form giữ shape tốt, "chân ái" của những nàng có vòng ngực khiêm tốn.

Nhẹ, êm, mặc như không mặc với áo mút mỏng không gọng BV7302

Nếu sự thoải mái được nàng xếp vào danh sách ưu tiên số một thì BV7302 chắc chắn sẽ làm nàng hài lòng. Mẫu áo có mút mỏng, không gọng nhưng vẫn nâng đỡ tốt nhờ trung tâm cắt chéo giúp gom ngực. Sản phẩm áo sử dụng công nghệ vải Wincool, cùng với chi tiết ren phủ mềm mại, đảm bảo độ thoáng khí vượt trội, giải quyết nỗi lo nóng bức.

BV7302 mẫu áo mang đến cảm giác mặc như không mặc

Vì vậy, đây là mẫu lý tưởng cho các cho nàng có cân nặng và ngực quá khổ mà vẫn muốn tận hưởng cảm giác "mặc như không mặc". Sự thoải mái của BV7302 mang lại, khiến nó trở thành lựa chọn hoàn hảo nàng có thể mặc mọi lúc, mọi nơi: khi làm việc tại phòng, di chuyển nhiều, hay ở nhà… Ở mẫu này, chỉ cần chọn đúng size chân ngực, phần lưng bản lớn và 3 móc sẽ ôm rất chắc mà vẫn dễ chịu dù nàng vận động cả ngày.

Tối giản nhưng tôn dáng bất ngờ với áo trơn, mút vừa BV7303

Nếu nàng thích style thanh lịch, tối giản, BV7303 là item không nên bỏ lỡ. Thiết kế mút vừa, không gọng, cup tròn giúp tạo dáng ngực gọn và cân đối, đồng thời mép ren hai bên là điểm nhấn giúp tổng thể vẫn mềm mại và nữ tính.

BV7303 mẫu áo có thiết kế tối giản tôn lên nét thanh lịch, quyến rũ

Điểm cộng lớn nằm ở lưng áo chữ U, giúp phần nách gọn hơn, cực hợp cho nàng từng lo lắng về tình trạng lộ "mỡ nách" khi mặc đồ ôm. Đây cũng là một trong những mẫu có form dễ mặc. BV7303 hợp nhất với dáng ngực vừa và là lựa chọn tuyệt vời cho outfit đi làm, đi chơi hoặc chụp hình.

Định hình tốt, thoải mái khi vận động với Bra thể thao BV8942

Với nàng yêu thể thao hoặc đơn giản là cần mẫu bra chắc chắn để vận động nhẹ, BV8942 là lựa chọn rất đáng tiền. Thiết kế mút dày, không gọng nhưng ôm trọn chắc chắn, dây vai bản to ít xê dịch và chất liệu Wincool thoáng khí giúp tập luyện mà không lo bí hay khó chịu.

BV8942 phù hợp với những nàng đam mê vận động thể thao

Form áo được thiết kế đạt tiêu chuẩn châu Âu nên hỗ trợ chuyển động tốt, giữ dáng ngực ổn định ngay cả khi chạy bộ hay tập gym.

Tip chọn nhanh BV8942 là nếu nàng thường mặc đồ tập ôm sát hãy chọn đúng size để bra giữ form tốt. Nếu muốn thoải mái hơn khi tập yoga hay pilates, nàng có thể tăng 1 size để dễ chịu hơn.

Tips dành riêng cho nàng bận rộn

Trong mùa Black Friday sôi động, việc mua sắm online là lựa chọn tối ưu giúp nàng tiết kiệm thời gian mà vẫn săn được những món hời. Nếu nàng bận rộn và muốn đảm bảo sản phẩm "fit" hoàn hảo khi "chốt đơn" trực tuyến, Bon Bon xin mách nước bí kíp tự đo size vòng 1 ngay tại nhà chỉ với hai bước cực kỳ đơn giản

Bước 1: Đo vòng ngực dưới - đặt thước dây ngay dưới chân ngực, giữ thước nằm ngang và ôm vừa phải quanh cơ thể, đây là số đo quyết định size áo (70, 75, 80…). Bước 2: Đo vòng ngực lớn nhất - đo quanh phần đầy nhất của bầu ngực, giữ thước thoải mái, con số chênh lệch giữa hai vòng đo sẽ giúp nàng xác định cup phù hợp (A, B, C…). Bước 3: Đối chiếu với bảng size của Bon Bon để tìm ra nội y phù hợp với vòng 1 của nàng. Ví dụ: Nếu nàng có vòng ngực dưới từ 69cm thì nàng chọn size áo ngực là 70/32. Nếu vòng ngực lớn nhất của nàng là 86cm, thì con số chênh lệch là 86cm-69cm = 17cm thì nàng chọn cúp D. Size áo chuẩn của nàng là 70D.

Black Friday là thời điểm vàng để nâng cấp tủ nội y với mức giá tốt nhất trong năm. Với ưu đãi hơn 50% từ Bon Bon, nàng hoàn toàn có thể sở hữu những mẫu nội y đẹp, chuẩn, tôn dáng nhanh chóng với giá siêu hời.

Chỉ cần nắm rõ số đo và chọn đúng kiểu phù hợp, nàng sẽ có ngay set nội y hoàn hảo cho mùa lễ hội. Đừng chờ đến khi hết size, Black Friday là lúc nàng chốt những items Bon Bon "đẹp, xịn, lời" nhất năm!

