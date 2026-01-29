Căng: Nam Em và Nam Anh cãi nhau dữ dội, livestream bán hàng phải tắt đột ngột

Từng là cặp chị em song sinh được kỳ vọng của showbiz Việt, Nam Em và Nam Anh không ít lần khiến công chúng tiếc nuối khi tên tuổi gắn liền với ồn ào nhiều hơn hoạt động nghệ thuật. Sau một thời gian im hơi lặng tiếng, mới đây cả hai bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán khi xảy ra màn cãi vã dữ dội ngay trên livestream bán hàng.

Cụ thể, tối 28/1, Nam Anh và Nam Em cùng xuất hiện trong một phiên livestream bán hàng trên kênh TikTok của Nam Anh. Điều này đồng nghĩa với việc trong livestream này, Nam Em đóng vai trò khách mời hỗ trợ. Ban đầu, buổi phát sóng diễn ra tương đối bình thường. Tuy nhiên, sau một thời gian, Nam Anh đề nghị Nam Em rời khỏi khung hình, ra về nghỉ ngơi.

Clip: Nam Anh và Nam Em cãi nhau dữ dội trên livestream bán hàng (Nguồn: @This is mỏ hỗn)

Trong clip, Nam Em tỏ thái độ bức xúc, to tiếng và đập bàn trên sóng livestream. Cô nói lớn: "Người ta ngồi ở đây người ta phụ mà cứ suy nghĩ tiêu cực, nghĩ này nghĩ kia không à. Tui kêu vô trong nghỉ đi tui làm cho, bà cứ như vậy người ta không có mua nổi". Thái độ căng thẳng, giọng điệu gay gắt của Nam Em khiến không khí livestream trở nên nặng nề.

Nam Anh cũng đáp trả trong trạng thái tức giận, gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi và suýt khóc: "Tui nghĩ cái gì tiêu cực, bà vừa phải thôi. Tui nói là không có được, ngực tôi đang rất đau nhưng tui phải chịu trách nhiệm mà. Sao cứ livestream mà nạt nộ tui là sao".

Nam Em lớn tiếng, thái độ giận dữ ra mặt khi Nam Anh đề nghị cô nên về (ảnh: Tổng hợp)

Cơn giận dữ lên cao trào, cả hai đập bàn cãi nhau căng đét (ảnh: Tổng hợp)

Nam Anh suýt khóc trên livestream bán hàng khi Nam Em ngày càng giận dữ, không kiểm soát được (ảnh: Tổng hợp)

Cuộc tranh cãi nhanh chóng leo thang, cả hai liên tục lời qua tiếng lại ngay trên sóng livestream. Trước tình huống ngày càng căng thẳng, nhãn hàng buộc phải tắt livestream đột ngột để tránh sự việc đi xa hơn. Đoạn clip ghi lại màn cãi vã sau đó nhanh chóng bị lan truyền trên mạng xã hội, thu hút lượng lớn bình luận bàn tán.

Phiên livestream của cả hai cũng bị tắt đi đột ngột (ảnh: Tổng hợp)

Nhiều netizen bày tỏ sự bức xúc, cho rằng việc tranh cãi công khai trong lúc livestream bán hàng là thiếu chuyên nghiệp. Không ít ý kiến cho rằng, dù mâu thuẫn cá nhân có tồn tại, việc để cảm xúc lấn át và bộc phát công khai trước hàng nghìn người xem còn gây ảnh hưởng không nhỏ đến đối tác cũng như hình ảnh cá nhân của người trong cuộc.

Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng cho rằng đây là livestream được phát trên kênh của Nam Anh, đồng nghĩa với việc trách nhiệm với nhãn hàng và người xem đặt nặng lên vai Nam Anh. Việc cô lựa chọn tiếp tục ở lại livestream được cho là hành động hợp lý. Ngược lại, thái độ nóng nảy, mất kiểm soát của Nam Em lại khiến không ít người ngao ngán. Nhiều bình luận cho rằng Nam Em hoàn toàn có thể xử lý tình huống một cách mềm mỏng hơn, hoặc rời livestream trong êm đẹp hoặc nói khéo léo để Nam Anh có một thời gian ngắn để nghỉ ngơi thay vì to tiếng, đập bàn và đẩy căng thẳng lên cao trào.

Cư dân mạng bức xúc vì thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệm của cả Nam Anh và Nam Em (ảnh: FBNV)

Nam Em đăng quang Hoa khôi Đồng bằng Sông Cửu Long khi chỉ mới 19 tuổi, cô là người kế nhiệm Đặng Thu Thảo. Trước đó, Nam Em từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 nhưng chỉ dừng chân ở vị trí Top 38. Nam Em cũng từng ghi danh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 dừng chân ở top 10, Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 (Top 10). Cô là đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Trái Đất 2016 và dừng chân ở top 8 chung cuộc.

Nam Anh là chị gái song sinh của Nam Em, cô tham gia hoạt động showbiz muộn hơn. Nam Anh được biết đến khi tham gia The Face Việt Nam. Cô từng gây xôn xao khi công khai tình yêu đơn phương dành cho huấn luyện viên Thanh Hằng. Nam Anh cũng góp mặt trong vài cuộc thi nhan sắc nhưng không đạt thứ hạng cao.