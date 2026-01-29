Càng về cuối năm, "thị trường" cưới hỏi rộn ràng hơn bao giờ hết. Mới đây, Phúc Du đã chính thức gia nhập đường đua "rước nàng về dinh" khi hé lộ thông tin sắp đám cưới. Theo đó, Phúc Du đăng 2 bức ảnh bên một cô gái kèm chia sẻ: "Day one vs one day. 7 năm chúng ta làm bạn, rồi 7 năm làm người thương, hôm nay đã đến lúc hai ta quay trở về làm bạn, nhưng lần này là bạn đời".

Ngay lập tức, nhiều người gửi chúc mừng hạnh phúc đến Anh Trai Say Hi Phúc Du. Đây cũng là lần hiếm hoi anh cho bạn gái được "lên sóng" ra mắt công chúng. Câu chuyện tình yêu 14 năm, từ thuở còn ngồi trên ghế nhà trường đến hiện tại của Phúc Du và bạn gái viral khắp mạng xã hội, netizen thi nhau "xin vía". Phúc Du chưa hé lộ cụ thể thông tin hôn lễ, ai ai cũng hào hứng chấm hóng chờ ăn cưới online.

Phúc Du hé lộ bức ảnh cưới đầu tiên, thông báo sắp tổ chức hôn lễ (Ảnh: FBNV)

Vợ sắp cưới của Phúc Du là bạn học, cả hai đã có 14 năm gắn bó từ bạn đến yêu (ảnh: FBNV)

Phúc Du, tên thật là Trương Anh Phúc, anh từng nổi danh trong giới underground với biệt danh "Battle King" nhờ sở trường punchline, flow cùng kỹ thuật rap ấn tượng. Phong cách của nam rapper sinh năm 1996 là sự hòa quyện giữa kỹ thuật điêu luyện và ca từ sâu sắc, chú trọng vào cảm xúc và câu chữ thay vì phô diễn màu mè. Phúc Du được đánh giá là một trong những lyricist hàng đầu cùa làng rap Việt, nổi bật với khả năng chơi chữ thông minh, sử dụng linh hoạt vần đôi, vần ba, ẩn dụ, đồng thời biết cách tạo ra những đoạn hook bắt tai.

Tên tuổi nam rapper cũng gắn liền với loạt ca khúc được đông đảo khán giả yêu thích như Yêu Anh Đi Mẹ Anh Bán Bánh Mì, Anh Không Thề Gì Đâu Anh Làm, Để Cho Anh Cưa,... cùng những lần góp giọng trong các bản hit đình đám như Đi Đu Đưa Đi hay từ chối nhẹ nhàng thôi của Bích Phương.

Gần đây, Phúc Du tham gia Anh Trai Say Hi mùa 2 và dừng chân ở livestage 4. Phúc Du cũng là một trong những ca sĩ sẽ góp mặt trong album WeChoice Awards 2025 sắp tới.

Chúc mừng Phúc Du! (ảnh: FBNV)



