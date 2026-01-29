Nữ ca sĩ ở biệt thự 300 m2: Ăn chay trường, muốn sống hướng nội hết phần đời còn lại sau biến cố

Công Vinh - Thủy Tiên là cặp đôi đình đám trong showbiz Việt. Sau ồn ào liên quan từ thiện, vợ chồng nữ ca sĩ lựa chọn cuộc sống khép kin, gần như không đăng tải bất cứ điều gì trên mạng xã hội.

Từ năm 2024 đến nay, tài khoản mạng xã hội của nữ ca sĩ 8x chỉ vài lần cập nhật về cuộc sống hiện tại. Qua đó cho thấy cô đã có nhiều thay đổi. Đặc biệt, Thủy Tiên thường xuyên chia sẻ triết lý và tham gia các hoạt động liên quan đến Phật pháp.

Đầu năm 2025, Thủy Tiên gieo duyên tặng khán giả hơn 3.000 quyển kinh Kinh Pháp Hoa. Mãi đến tháng 6 cùng năm, nữ ca sĩ mới đăng status tiếp theo hé lộ khoảnh khắc đi nghỉ dưỡng cùng chồng.

Nữ ca sĩ viết: "Nửa năm rồi lười lên mạng xã hội, cũng lười up gì lên mạng xã hội. Lẽ ra tính nín dứt luôn rồi nhưng đây là clip giải thích, thanh minh cho cảm xúc muốn hướng nội hết phần đời còn lại sau khi chồng tui đăng status mới hôm qua".

Nửa năm sau, tháng 12/2025, nữ ca sĩ mới cập nhật dòng trạng thái tiếp theo, và chia sẻ về cuộc sống hôn nhân của mình giữa lúc cộng đồng mạng rộ lên tin đồn ly hôn.

Thủy Tiên viết: "Trên mạng mà không nhắc là em không để ý luôn. Tính ra clip này là "Kỷ lục xài đồ cổ" của em luôn á. Túi dùng 12 năm. Chồng dùng 17 năm. Em xài đồ hông hao miếng nào luôn mèn ơi".

Thời gian gần đây, Thủy Tiên chăm chỉ cập nhật cuộc sống của mình hơn. Theo tiết lộ của cô, khoảng 1 năm qua, cô đã ăn chay trường. Nữ ca sĩ hướng về đời sống tâm linh và đang tận hưởng cuộc sống bình yên hơn bao giờ hết.

Gần nhất, ca sĩ 8x khoe bộ móng tay rất đẹp và chia sẻ: " Tự dưng sau hơn 1 năm ăn chay trường, em nuôi được 1 bộ móng tay dầy đẹp đến khó tin. Từ nhỏ đến lớn móng tay em mỏng yếu như giấy, dễ lột và dễ gãy lắm. Đã chuẩn bị tâm lý ăn chay trường là sẽ thiếu chất tóc rụng, móng yếu, da xấu rồi…. nhưng kết quả hoàn toàn ngược ".

Cùng với chia sẻ này, Thủy Tiên còn giải thích lý do cô ăn chay sau khi bị một số antifan châm biếm. Cô viết: " Em ăn chay vì đến lúc cơ địa không thể chịu được mùi tanh thịt cá nữa, em cũng không cho rằng mình ăn chay là tốt lành gì hơn ai cả… chỉ đơn giản là chọn loại thực phẩm phù hợp hơn cho cơ thể mình thôi ạ ".

Sau đó, nữ ca sĩ còn chia sẻ một số món ăn chay do mình tự chế biến. Cô bộc bạch: "Nhiều bạn nhắn tin nhờ Tiên tư vấn món ăn chay. Thật ra Tiên cũng không có bí quyết gì đặc biệt cả, cũng ăn những món bình thường mọi người hay nấu thôi.

Và do không trả lời hết được nên Tiên up ảnh 1 vài món chay tự làm ở nhà mỗi ngày… Có những món do Tiên tự chế theo sở thích nhưng cũng ngon… mọi người tham khảo thêm nha".

Về cuộc sống hôn nhân, dù trải qua nhiều sóng gió, nhiều tin đồn ác ý nhưng đến thời điểm này, cặp đôi Thủy Tiên – Công Vinh vẫn bên nhau. Họ bình tĩnh và bình thản đối diện với mọi tin đồn xung quanh mình.

Vợ chồng cô sống trong căn biệt thự rộng 300m2 ở TPHCM. Ngôi nhà được chăm chút tỉ mỉ, sang trọng nhưng ấm cúng và gần gũi, với một phần không gian dành cho vườn rau sạch thường xuyên được cặp đôi chia sẻ lên mạng xã hội.

Thủy Tiên ưu tiên dành thời gian chăm sóc con gái và tổ ấm, hạn chế xuất hiện trước công chúng, trong khi Công Vinh cân bằng giữa công việc cá nhân và đời sống gia đình.

Sau khi giải nghệ, Công Vinh thử sức ở nhiều vai trò trong bóng đá. Anh từng đảm nhiệm chức Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn, rồi Chủ tịch CLB TPHCM vào đầu năm 2017. Tuy nhiên, sau hơn một năm, anh quyết định từ chức vào tháng 5/2018 để anh tập trung vào con đường huấn luyện viên, hướng tới chuyên môn sâu hơn.

Hiện tại, Công Vinh đang theo học các khóa HLV chứng chỉ C và B do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức, đồng thời được bầu làm lớp trưởng, thể hiện sự nghiêm túc và khả năng dẫn dắt.

Anh cũng có kế hoạch tu nghiệp ở nước ngoài để nâng cao bằng cấp, hướng tới HLV cấp A hoặc Pro trong tương lai. Đây là bước đi chiến lược cho tham vọng tiếp tục gắn bó với bóng đá sau sự nghiệp cầu thủ.