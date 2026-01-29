Điều ẩn giấu phía sau việc chồng Hàn để lại toàn bộ di sản cho 2 con của Từ Hy Viên

Báo chí Đài Loan (Trung Quốc) đưa tin, Koo Jun Yup (hay còn gọi là DJ Koo) - chồng Hàn Quốc của Từ Hy Viên đã đưa ra một quyết định động trời nhân dịp gần 1 năm ngày nàng "Cỏ" qua đời. Tài tử xứ kim chi muốn chuyển toàn bộ di sản mình kế thừa từ người vợ bạc mệnh sang cho 2 người con của cô và doanh nhân Uông Tiểu Phi.
Được biết, khối tài sản của Từ Hy Viên có giá trị ước tính 650 triệu TWD (539,6 tỷ đồng), được chia đều thành 3 phần cho DJ Koo và 2 người con của nữ diễn viên là bé Uông Hy Nguyệt và Uông Hy Lâm. Vì hai bé vẫn chưa trưởng thành nên Uông Tiểu Phi sẽ tạm thời quản lý tài sản thay con.
Lúc trước, bà Hoàng Xuân Mai - mẹ của Từ Hy Viên đã than khóc với truyền thông về việc không có tiền dưỡng lão, cũng muốn được chia di sản. Còn về phía DJ Koo, tài tử này từng tuyên bố muốn từ chối nhận di sản của Từ Hy Viên và để lại cho mẹ vợ. Tuy nhiên, giờ đây, nam ca sĩ bất ngờ quay xe, muốn để lại tất cả cho con riêng của vợ khiến netizen vô cùng bất ngờ.
Trang Sohu hé lộ, DJ Koo và bà Hoàng Xuân Mai muốn bắt tay làm lành với Uông Tiểu Phi sau nhiều lần xích mích, đấu tố, đồng thời giúp anh thoát khỏi vụ kiện cáo với Từ Hy Viên lúc sinh thời. Bởi lẽ, họ phát hiện doanh nhân họ Uông và vợ mới cưới Mã Tiểu Mai đều đối xử rất tốt với 2 bé Hy Nguyệt - Hy Lâm, quan tâm đến các con cả về vật chất lẫn tinh thần.
Nhiều người cho rằng đây có lẽ là cái kết đẹp nhất với gia đình Từ Hy Viên. Bởi lẽ, sau khi nữ diễn viên Vườn Sao Băng qua đời, con cái của cô được nhà nội chăm sóc tận tình, trong khi gia đình họ Từ và DJ Koo quá chìm đắm trong nỗi buồn thương, chưa qua tâm nhiều đến 2 bé. Đặc biệt, chồng Hàn Quốc dưỡng như vẫn chưa thể nguôi ngoai, đến giờ vẫn thường xuyên túc trực bên mộ của Từ Hy Viên, trò chuyện với người đẹp.
Tuy nhiên, cũng có thuyết âm mưu cho rằng DJ Koo và bà Hoàng Xuân Mai sở dĩ đồng ý chuyển di sản sang cho 2 bé Hy Nguyệt – Hy Lâm là vì khoản thừa kế này khá "bỏng tay". Bởi lẽ, căn biệt thự cao cấp đắt đỏ mà Từ Hy Viên sở hữu lúc sinh thời được cô nhiều lần đưa đi thế chấp, khoản nọ gối khoản kia khá phức tạp.
Để kế thừa di sản của người đẹp họ Từ, DJ Koo sẽ phải thanh toán cả vốn lẫn lời số tiền thế chấp, sau đó trả chi phí thuế di sản kếch xù. Rõ ràng đây là gánh nặng không hề nhỏ đối với một nghệ sĩ đã hết thời như anh.
Hơn nữa, có nguồn tin cho biết, lúc sinh thời, Từ Hy Viên từng bỏ tiền túi mua một căn bất động sản, đăng ký dưới danh nghĩa của DJ Koo. Nếu phía Uông Tiểu Phi "soi" kỹ việc này khi rà soát lại tài sản cũng như dòng tiền của nàng "Cỏ" thì e rằng sẽ ảnh hưởng đến quyền sở hữu căn nhà này. Thế nên, việc chuyển di sản qua tay cho con riêng của vợ là phương án tối ưu nhất, vừa được tiếng thơm lại đỡ nhập nhằng.
"Thuyết âm mưu" này chỉ là suy đoán của cư dân mạng, chưa có nguồn chính thống nào xác nhận nhưng lại khiến netizen gật gù đồng ý. Bởi lẽ, sau khi Từ Hy Viên qua đời, gia đình cô đã vướng phải quá nhiều drama, thậm chí còn xuất hiện việc những món trang sức có giá trị của nữ diễn viên bị mất tích, bị đưa đi bán đấu giá khiến dân tình thấy mất niềm tin.
