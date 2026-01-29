Danh sách Đỏ Đen chấn động Cbiz: Tiêu Chiến - Bạch Lộc top đầu, cả loạt sao bại lộ 1.001 phốt thái độ lồi lõm

Đến hẹn lại lên, cứ theo truyền thông đầu năm mới, tờ Sohu đã đăng tải "Danh sách đỏ" và "Danh sách đen" nghệ sĩ có ứng xử và thái độ làm việc được đánh giá cao nhất cũng như kém nhất ở showbiz Trung Quốc trong năm 2025. Năm nay, 60 phóng viên giải trí và nhân viên truyền thông trong ngành cùng bình chọn, đưa ra lời nhận xét về các nghệ sĩ trong giới. Theo đó, bên cạnh những cái tên được đánh giá cao về nhân cách, thì một số nghệ sĩ lại gây ấn tượng xấu về thái độ hành xử lồi lõm mà suốt một thời gian dài vẫn không cải thiện được hình ảnh.

Tiêu chí danh sách Đỏ và Đen ở Cbiz: Danh sách Đỏ: Các nghệ sĩ có thái độ hành xử và làm việc chuyên nghiệp, cởi mở, thân thiện. Những nhân vật này sẽ được nêu tên rõ ràng. Danh sách Đen: Úp mở ẩn danh về những nghệ sĩ có thái độ hống hách, hành xử kém và thiếu tôn trọng mọi người.

I. DANH SÁCH ĐỎ của giới truyền thông Trung Quốc

Theo tờ Sohu, Top 5 nghệ sĩ nhận được hảo cảm lớn từ truyền thông xứ tỷ dân trong năm 2025 là Tiêu Chiến, Bạch Lộc, Vương Hạc Đệ, Lý Lan Địch, Tống Uy Long. Trong đó, Tiêu Chiến được đánh giá là "người đàn ông điểm 10" với phong thái đĩnh đạc, cởi mở, có sự sâu sắc, chân thành, thấu hiểu, kiên nhẫn và tư duy riêng hiếm có của một "đỉnh lưu".

Xếp sau Tiêu Chiến là Bạch Lộc. Cô 3 năm liên tiếp nằm trong top 5 nghệ sĩ được truyền thông/nhà sản xuất xứ tỷ dân đánh giá cao về cách hành xử. Bạch Lộc được khen ngợi có tính cách tốt, chuyên nghiệp, lịch sự, biết tôn trọng người khác và rất nhiệt tình trong công việc.

Tiêu Chiến và Bạch Lộc là "ông hoàng, bà hoàng" ứng xử chuẩn 10 điểm trong mắt truyền thông Trung Quốc. Ảnh: Sohu.

Vương Hạc Đệ, Lý Lan Địch và Tống Uy Long là những cái tên còn lại trong Top 5 nghệ sĩ nhận được hảo cảm lớn từ truyền thông năm 2025. Ảnh: Sohu.

Ngoài ra, các nghệ sĩ như Dịch Dương Thiên Tỉ, Trần Đô Linh, Lý Nhất Đồng, Tống Vũ Kỳ, Dương Tử, Tân Chỉ Lôi, Trương Khang Lạc, Hoàng Tử Hoằng Phàm, Xa Thi Mạn, A Vân Ca, Vương Khải Mộc cũng nhận được những đánh giá tích cực từ giới truyền thông bởi tác phong chuyên nghiệp, thân thiện, nhã nhặn và EQ cao.

II. DANH SÁCH ĐEN của giới truyền thông Trung Quốc

Danh sách Đen của tờ Sohu không chỉ đích danh bất kỳ nghệ sĩ nào, thay vào đó tiết lộ lý do các ngôi sao này nhận ác cảm lớn từ các nhà sản xuất. Nghệ sĩ vào danh sách Đen đều có cách cư xử gây khó chịu, thiếu tôn trọng người khác trong quá trình làm việc. Năm nay, cánh truyền thông Trung Quốc đã chỉ ra 3 nghệ sĩ có thái độ hành xử "khó chiều" khiến ai cũng phát sợ khi hợp tác.

1. Nam chính bị ám ảnh ngoại hình nặng, kiên quyết "co đầu rụt cổ"

Theo tờ Sohu, người được nhắc đến vào năm 2023 từng không chịu để lộ chân và eo khi quay phim cổ trang. Đến năm 2025, nam diễn viên này tiếp tục kiên quyết "rụt cổ" để đầu nhỏ lại trước máy quay. Năm vừa qua, sao nam có 2 tác phẩm lên sóng, yêu cầu đối với báo giới khi phỏng vấn vẫn khắt khe và kỳ quặc đến mức quá đáng, khiến ai cũng than phiền.

Mỗi lần phỏng vấn nam diễn viên này, cánh truyền thông không thể đặt máy quay ở vị trí bình thường vì đối phương phàn nàn không ngớt rằng góc quay thông thường sẽ làm đầu anh trông to ra, vai nhỏ mất cân đối. Do đó, quay phim trong giới phải nghĩ ra cách đặc biệt sử dụng ống kính tele để quay mỹ nam này. Họ sẽ đặt máy quay ở xa hơn rồi phóng to bằng ống kính tele để đầu nam diễn viên nhỏ lại như mong muốn.

Khi được yêu cầu feedback về video cuộc phỏng vấn trước khi đăng, sao nam đều than thở những chi tiết vụn vặt chẳng đâu vào đâu như "xóa khung hình này đi", "cắt cảnh có biểu cảm chu môi đi", "đoạn nhắm mắt này cũng bỏ đi". Vì vậy, truyền thông Trung Quốc rất mệt mỏi khi làm việc với ngôi sao bị ám ảnh ngoại hình này và đề nghị nghệ sĩ về học lại cách quản lý biểu cảm trước ống kính để không làm khổ người khác.

Với những manh mối trên, các fan nghi ngờ người đang bị bóc phốt có yêu cầu quá quắt và kỳ quặc "không khoe eo, cấm quay chân" chính là La Vân Hi hoặc Thành Nghị.

La Vân Hi, Thành Nghị bị cho là diễn viên có yêu cầu quá quắt về hình ảnh mà phóng viên úp mở. Ảnh: Weibo.

2. "Chị đình công" kiêu ngạo, không tôn trọng người khác

Theo tờ Sohu, năm 2024, sao nữ này từng được đề cử là nghệ sĩ khiến giới truyền thông "cạn lời" nhất, lương cao nhưng lười biếng. Sang năm 2025, bệnh ngôi sao, hành xử thô lỗ của mỹ nhân này vẫn không thay đổi. Cô bị phơi bày nhân phẩm thật sau hàng loạt phốt lúc nào cũng đòi "đình công", EQ thấp, nông cạn, có thái độ khinh thường người lao động.

Trước khi cuộc phỏng vấn bắt đầu, nữ diễn viên liên tục yêu cầu chỉnh ánh sáng. Đến khi ghi hình, cô lại đòi quay đi quay lại cảnh trả lời phỏng vấn đến khi vừa ý mới thôi gây chậm trễ. Khi thấy nhân viên ngồi xuống chờ đợi, nữ diễn viên lại đột nhiên nổi điên hét to: "Hai người ngồi đó là ai? Tôi ghét nhất những người ngồi trên trường quay không làm việc gì cả".

Theo cánh truyền thông, người đẹp này xáo rỗng, đến vai diễn của mình cũng không biết diễn giải ra sao. Nhiều phóng viên từng tận mắt chứng kiến nữ diễn viên sai khiến nhân viên 1 cách quá đáng. Không chỉ báo giới, người trong ngành làm phim cũng nói rằng mỹ nhân Cbiz này hành động tùy hứng, thích nghỉ là nghỉ. Toàn bộ đoàn làm phim gồm 200-300 người thường phải nhẫn nhịn, nuốt cục tức vào trong mà chờ đợi nữ diễn viên này, đôi khi 1 tiếng, đôi khi 2 tiếng.

"Tôi thực sự không hiểu tại sao danh tiếng của cô ta lại đột nhiên được cải thiện. Phải chăng ai có ngoại hình đẹp làm sai, hành xử tệ hại đều có thể được tha thứ?", 1 phóng viên bày tỏ sự bực tức với sao nữ lúc nào cũng cư xử như mẹ thiên hạ ở Cbiz.

Với những dữ kiện trên, Cnet đang hướng tới 2 cái tên Ngu Thư Hân và Vương Sở Nhiên.

Ngu Thư Hân và Vương Sở Nhiên đang bị nghi là sao nữ có "nết mẹ thiên hạ" mà cánh truyền thông Trung Quốc đồng loạt chỉ trích. Ảnh: Weibo.

3. Nam chính được "mẹ bảo bọc" hết năm nay qua năm nọ

Nam diễn viên này từng vào danh sách đen năm 2020 với danh xưng "con cưng trai của mẹ". Anh đã có một sự nghiệp khá suôn sẻ kể từ khi ra mắt, đóng vai chính trong 1 bộ phim hot. Tuy nhiên, bất chấp hình ảnh ngày càng trưởng thành trước công chúng, nam diễn viên này vẫn dung túng để “người thân” muốn làm gì thì làm, và cũng không để tâm đến công việc trả lời phỏng vấn quảng bá tác phẩm.

Theo cánh truyền thông, sao nam này từng bắt họ đợi mấy tiếng đồng hồ. Đến khi phỏng được nửa chừng, thì 1 người họ hàng đi cùng với tư cách quản lý bỗng yêu cầu báo giới tạm dừng ghi hình rồi đưa điện thoại cho nghệ sĩ xử lý việc khác. "Đang phỏng vấn mà giữa chừng đi giải quyết việc riêng, chuyện này đúng là chưa từng nghe thấy", 1 phóng viên mỉa mai.

Ngoài ra, trong lúc phỏng vấn, nam diễn viên này còn liên tục than thở rất buồn ngủ, hôm qua không nghỉ ngơi đủ. Khi trả lời câu hỏi, anh tỏ vẻ hời hợt, gần như sau mỗi câu hỏi đều nhắm mắt gật gù, làm lãng phí thời gian phỏng vấn vốn đã hạn chế.

Ngôi sao bị cộng đồng mạng cho vào tầm ngắm là Ngô Lỗi, Trần Phi Vũ.

Trần Phi Vũ, Ngô Lỗi bị nghi vấn là sao nam "mama boy". Ảnh: Weibo.

Nguồn: Sohu