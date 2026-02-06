T-ara đổ bộ Việt Nam: Đẹp chấp cam thường, xứng danh nữ thần gen 2!

Vào ngày 6/2, 3 thành viên T-ara là Hyomin, Qri và Jiyeon đã hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM. Nhóm nhạc Kpop đình đám sẽ gặp gỡ fan Việt thông qua fancon Memories Of Youth, diễn ra vào ngày 7/2 tại Nhà thi đấu Quân khu 7, TP.HCM. Eunjung vì bận lịch trình riêng nên sẽ đến Việt Nam sau.

Sau hơn 1 năm vắng bóng, T-ara đã trở lại trong sự chào đón nhiệt tình của người hâm mộ Việt Nam. Không hổ danh các nữ thần nhan sắc gen 2, bộ ba T-ara diện đồ đơn giản vẫn đẹp nổi bật, "chấp" cả ống kính cam thường. Hyomin, Qri cũng nhanh chóng đăng ảnh màn chào đón của fan Việt lên trang cá nhân, thể hiện niềm vui trong ngày trở lại đất nước hình chữ S.

T-ara đổ bộ Việt Nam sau chuyến bay dài, nhan sắc xinh đẹp chấp cả cam thường. Clip: X/VareeELF

Hyomin - Jiyeon nổi bật giữa đám đông. Ảnh: T-ARA Vietnamese Fanpage

Nụ cười của Hyomin như làm bừng sáng không gian. Ảnh: X/VareeELF

Hyomin khoe outfit trước thềm chuyến bay. Ảnh: Instagram

Nữ idol sinh năm 1989 khoe khéo đôi chân dài chuẩn "kiếm Nhật". Ảnh: Instagram

Dù là ảnh chụp lén, Hyomin vẫn xinh đẹp nổi bật. Ảnh: Instagram

Qri ghi lại hình ảnh được fan Việt chào đón nhiệt tình. Clip: Instagram

T-ara là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc được thành lập dưới sự quản lý của MBK Entertainment và chính thức ra mắt vào ngày 29/7/2009. Ngay từ thời điểm debut, nhóm nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ phong cách âm nhạc dance-pop bắt tai cùng hình ảnh biến hóa đa dạng, với các ca khúc nổi bật như Bo Peep Bo Peep, TTL (Time to Love), Roly Poly, Sexy Love, Crazy Because of You...

Trong giai đoạn đầu sự nghiệp, T-ara trải qua nhiều thay đổi đội hình trước khi định hình và phát hành album phòng thu đầu tay Absolute First Album năm 2009, mở ra thời kỳ thành công liên tiếp trên các bảng xếp hạng với đội hình 6 thành viên. Những bản hit sau đó, đặc biệt là “Roly Poly” năm 2011, giúp nhóm đạt độ nhận diện rộng rãi trong và ngoài Hàn Quốc, trở thành một trong các girlgroup nổi bật của K-pop thế hệ thứ hai.

Trải qua nhiều biến động nhân sự, đến năm 2017 nhóm còn 4 thành viên hoạt động chính gồm Qri, Eunjung, Hyomin và Jiyeon; dù vậy họ vẫn duy trì sự gắn kết với người hâm mộ, kỷ niệm các cột mốc như 10 năm hay 16 năm debut và tái xuất với sản phẩm âm nhạc mới trong giai đoạn sau này. Nhờ chặng đường dài cùng nhiều dấu ấn hit song, T-ara được xem là một trong những nhóm nữ có ảnh hưởng đáng kể trong lịch sử Kpop.