Chồng cũ phản ứng gây ngỡ ngàng khi nhắc tới Jiyeon (T-ara) trên sóng trực tiếp

Tối 2/2, tờ Sports Chosun đưa tin, cầu thủ bóng chày Hwang Jae Gyun (chồng cũ Jiyeon nhóm T-ara) vừa xuất hiện trong 1 talk show được phát sóng trên YouTube do MC kiêm danh hài Shin Dong Yup làm chủ xị. Trong buổi trò chuyện này, 1 phân đoạn phát sóng đã trở thành chủ đề nóng gây thảo luận sôi nổi khắp cõi mạng xứ Hàn suốt buổi tối 2/2.

Cụ thể, Shin Dong Yup bất ngờ nhắc tới cuộc hôn nhân đổ vỡ của Hwang Jae Gyun và mỹ nhân T-ara: “Tất cả chúng ta ở đây đều kết hôn với mối tình đầu của mình mà. Ai cũng vậy cả... Jae Gyun cũng vậy...”. Trước động thái không ngờ của nam MC đình đám, Hwang Jae Gyun thoáng ngập ngừng rồi đáp: “Em cũng cưới mối tình đầu (Jiyeon) ạ”, kèm theo tiếng thở dài thườn thượt. Ngay sau khi phát hiện mình vừa mới khơi lại cuộc hôn nhân buồn của đàn em, Shin Dong Yup vội lên tiếng an ủi đối phương: “Chuyện xảy ra khi còn trẻ mà, và ly hôn không phải là cái tội. Thời nay có biết bao nhiêu cặp ly hôn cơ chứ. Chẳng phải Seo Jang Hoon từng nói rằng ‘ly hôn là câu chuyện của nhiều người trong số chúng ta’ đó còn gì. Cứ 3 cặp thì lại có 1 cặp ly hôn mà”.

Hwang Jae Gyun thở dài thườn thượt khi nhắc tới vợ cũ Jiyeon. Ảnh: Naver

Mối quan hệ giữa Jiyeon và nam cầu thủ họ Hwang hậu ly hôn đã khiến báo chí tốn nhiều giấy mực. Ảnh: X

Trên các diễn đàn mạng xã hội, không ít khán giả chỉ trích MC Shin Dong Yup vì đã khơi lại nỗi đau ly hôn của Hwang Jae Gyun và Jiyeon. Nhiều netizen không khỏi ngạc nhiên vì 1 MC có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề như Shin Dong Yup lại có thể mắc phải lỗi không đáng có trên sóng trực tiếp.

Song song với đó, cũng có 1 bộ phận netizen tò mò về nguyên nhân thực sự khiến Hwang Jae Gyun thở dài khi nhắc tới Jiyeon. Còn nhớ sau khi đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ với Jiyeon, vài lần nam cầu thủ họ Hwang bị tố có động thái cư xử phũ phàng dành cho vợ cũ trên mạng xã hội. Theo đó, sau khi ly dị Jiyeon chưa được bao lâu, Hwang Jae Gyun từng gây tranh cãi rầm rộ vì hủy follow đối phương trên trang cá nhân.

Ngoài ra, hồi đầu năm ngoái, nam cầu thủ họ Hwang bất ngờ đăng lên trang cá nhân câu hát trong ca khúc The Phoenix của ban nhạc Fall Out Boy: “Hãy khoác lên mình màu sơn chiến tranh”. Đáng chú ý, từ “war paint” (màu sơn chiến tranh) trong lời bài hát chỉ chất màu truyền thống phổ biến ở 1 số bộ lạc, đặc biệt là người da đỏ Bắc Mỹ, dùng để trang trí khuôn mặt và cơ thể trước khi chiến đấu. Từ đây, Hwang Jae Gyun được cho là muốn gửi thông điệp khiêu chiến tới vợ cũ Jiyeon.

Nam cầu thủ họ Hwang đã nhấn hủy theo dõi tài khoản của Jiyeon vào hôm 6/1 năm ngoái. Ảnh: Naver

Hwang Jae Gyun được cho là đã gửi thông điệp khiêu chiến tới vợ cũ Jiyeon khi đăng lên trang cá nhân câu hát “Hãy khoác lên mình màu sơn chiến tranh”. Ảnh: Nate

Jiyeon và cầu thủ bóng chày hơn 6 tuổi Hwang Jae Gyun chính thức nên vợ nên chồng sau đám cưới hoành tráng tổ chức vào ngày 10/12/2022. Được biết, cặp đôi về chung nhà chỉ sau khoảng 1 năm hẹn hò.

Tới tháng 6/2024, tin đồn Jiyeon - Hwang Jae Gyun rạn nứt bắt đầu xuất hiện trên khắp mạng xã hội xứ kim chi. Và đến tháng 10 cùng năm, cặp đôi xác nhận “đường ai nấy đi”, chính thức đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân ngắn ngủi kéo dài 2 năm.

Công chúng từ lâu đã nghi ngờ cuộc hôn nhân của Jiyeon - Hwang Jae Gyun từng tồn tại những cơn sóng ngầm chưa từng được hé lộ với truyền thông. Ảnh: Naver

Nguồn: Sports Chosun