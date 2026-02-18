Náo loạn mùng 2 Tết: Ngọc nữ showbiz sắp cưới thiếu gia tập đoàn hơn 14 tuổi, chuẩn bị có đám cưới lớn nhất nước?

Chiều 18/2 (2 Tết), tờ 163 đưa tin, ngọc nữ đình đám Cbiz Na Nhiên (phim Phong Thần) vừa cùng gia đình bạn trai - doanh nhân Hoắc Khải Sơn, tận hưởng chuyến du dịch ở Ý trong bầu không khí đầm ấm, vui vẻ. Trong loạt ảnh do truyền thông công bố có thể thấy bên cạnh Hoắc Khải Sơn thì vợ chồng Hoắc Khải Nhân (em trai Hoắc Khải Sơn) cùng với tỷ phú Hoắc Chấn Đình (bố Hoắc Khải Sơn) cũng tề tựu trong chuyến du lịch gia đình mới đây.

Đặc biệt, màn tương tác giữa Na Nhiên và vợ Hoắc Khải Nhân đã chiếm trọn spotlight của công chúng, trở thành chủ đề nóng gây xôn xao bàn tán. Trước ống kính, mỹ nhân Phong Thần cùng con dâu nhà tỷ phú trò chuyện vui vẻ, sôi nổi. Từ đây, tờ 163 nhận định, Na Nhiên đã được các thành viên trong nhà bạn trai chấp thuận, đón nhận nồng nhiệt.

Chưa hết, suốt thời gian qua, nữ diễn viên sinh năm 1997 liên tục xuất hiện trong các sự kiện lớn của gia tộc họ Hoắc. Cách đây ít ngày, cô đã tham dự lễ mừng thọ của doanh nhân Hoắc Chấn Đình. Từ việc Na Nhiên được các thành viên trong gia đình bạn trai đón nhận cho tới chuyện cô liên tục xuất hiện trong các sự kiện trọng đại của Hoắc gia đã khiến nghi vấn nữ diễn viên sắp sửa tổ chức hôn lễ với thiếu gia tập đoàn hơn 14 tuổi xuất hiện rầm rộ khắp cõi mạng. Nếu đám cưới này thực sự diễn ra trong tương lai gần thì chắc chắn sẽ trở thành hôn lễ hoành tráng bậc nhất xứ Trung trong năm nay.

Na Nhiên xuất hiện trong chuyến du lịch gia đình của gia tộc họ Hoắc. Cô cùng bạn trai hơn 14 tuổi diện trang phục tone-sur-tone đồng điệu. Ảnh: 163

Nữ diễn viên tám chuyện vui vẻ với con dâu nhà họ Hoắc. Ảnh: 163

Chuyện tình cảm của Na Nhiên - Hoắc Khải Sơn tiếp tục bước sang 1 giai đoạn mới, được cho là sắp tổ chức hôn lễ thế kỷ. Ảnh: 163

Mối quan hệ của người đẹp Phong Thần và thiếu gia Hoắc Khải Sơn bị lộ khi họ cùng sánh đôi trong tiệc cưới của Hoắc Khải Nhân - em trai Hoắc Khải Sơn. Trong clip và hình ảnh được chia sẻ trên mạng, Na Nhiên kè kè theo sau Hoắc Khải Sơn, không rời nửa bước. Họ có nhiều cử chỉ tình tứ, doanh nhân họ Hoắc còn giúp nữ diễn viên sinh năm 1997 chỉnh lại trang phục.

Theo tìm hiểu của QQ, Na Nhiên - Hoắc Khải Sơn đã hẹn hò từ năm 2024 tới nay. Người đẹp Phong Thần ban đầu ký hợp đồng với công ty quản lý người mẫu Genesis Model Agency - nơi Hoắc Khải Sơn giữ chức CEO kiêm cổ đông lớn từ khi cô 19 tuổi. Xuất phát điểm cả 2 chỉ là nhân viên - chủ tịch. Nhưng tới năm 2024, họ bắt đầu tìm hiểu và trở thành người yêu của nhau. Na Nhiên - Hoắc Khải Sơn không công khai, nhưng cũng không che giấu việc là 1 đôi. Cặp đôi từng được phát hiện cùng đi du lịch Bali (Indonesia) trước khi chính thức lộ chuyện hẹn hò trên các phương tiện truyền thông.

Na Nhiên được bạn trai dẫn tới dự hôn lễ của 1 thành viên trong gia tộc họ Hoắc hồi năm ngoái. Ảnh: Sohu

Na Nhiên sinh năm 1997, là ngọc nữ mang 2 dòng máu lai Nga - Mông Cổ. Cô làm người mẫu từ năm 18 tuổi, và sau đó chuyển sang đóng phim. Năm 2023, Na Nhiên gây sốt toàn cõi mạng với vai Đát Kỷ trong bom tấn điện ảnh Phong Thần. Để giành được vai chính trong Phong Thần, người đẹp đã phải vượt qua 15.000 đối thủ trong vòng casting. Nhiều khán giả còn trìu mến gọi Na Nhiên bằng danh hiệu mỹ miều "Đát Kỷ đẹp nhất mọi phiên bản".

Trong khi đó, Hoắc Khải Sơn sinh năm 1983, hiện là Phó tổng giám đốc của tập đoàn Hoắc Đông Anh. Gia tộc họ Hoắc nổi tiếng quyền lực, lắm tiền nhiều của trên đất Hong Kong (Trung Quốc). Hoắc Khải Sơn cũng được xem là thiếu gia đắt giá trong giới tài phiệt xứ tỷ dân khi có gương mặt điển trai, phong thái đĩnh đạc. Trước Na Nhiên, anh có cuộc tình lãng mạn với "đại hoa đán" Chương Tử Di từng khiến báo chí tốn nhiều giấy mực.

Na Nhiên là bông hồng lai có visual đỉnh cao tại showbiz Trung Quốc. Ảnh: Sohu

Hoắc Khải Sơn là bồ cũ của Chương Tử Di. Ảnh: Sohu

Nguồn: 163