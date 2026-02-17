Mở bát mùng 1: Cặp đôi chị em đẹp nhất showbiz sắp kết hôn?

Đúng ngày mùng 1 Tết, cư dân mạng Hàn Quốc lẫn Việt Nam xôn xao bàn tán trước tin đồn Lee Do Hyun - Lim Ji Yeon chuẩn bị kết hôn. Lý do là bởi nữ diễn viên đã nhấn nút theo dõi tài khoản của 1 wedding planner (người lên kế hoạch đám cưới) nổi tiếng.

Phần lớn netizen đều cho rằng đây chính là động thái cho thấy cặp đôi The Glory chuẩn bị về chung một nhà. Trước Lee Do Hyun - Lim Ji Yeon, từng có cặp đôi Hyun Bin - Son Ye Jin cũng để lộ "hint" tương tự. Cụ thể trong thời gian hẹn hò Hyun Bin, Son Ye Jin cũng theo dõi 1 công ty tổ chức đám cưới. Nhiều khả năng Lim Ji Yeon cũng tiếp bước đàn chị, chuẩn bị làm cô dâu nên theo dõi các tài khoản wedding planner, công ty tổ chức đám cưới.

Ảnh: Instagram

Lim Ji Yeon theo dõi tài khoản của wedding planner. Ảnh: Instagram

Cũng có 1 số ý kiến cho rằng Lim Ji Yeon chỉ bấm theo dõi nhầm trong lúc lướt xem các bài đăng. Tuy nhiên nhận định này nhanh chóng bị phản bác. "Fan ruột" chỉ ra rằng thực chất nữ diễn viên đã theo dõi tài khoản này từ năm ngoái, và cô không bỏ follow dù đã dọn dẹp lại danh sách theo dõi nhiều lần. Netizen nhận định rằng các cô gái sắp cưới đều xem xét, theo dõi những tài khoản như thế.

Phản ứng của netizen Hàn Quốc lẫn Việt Nam trước thông tin này đều vô cùng tích cực. Cả Lim Ji Yeon lẫn Lee Do Hyun đều là những diễn viên thực lực, có sự nghiệp ổn định và được công chúng yêu mến. Độ tuổi của họ (Lim Ji Yeon 36 tuổi, Lee Do Hyun 31 tuổi) cũng được cho là phù hợp để bắt đầu xây dựng cuộc sống gia đình.

Công chúng rất ủng hộ chuyện tình của Lee Do Hyun - Lim Ji Yeon. Ảnh: Xports News

Bất chấp những tin đồn trên mạng xã hội, cả Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon đều không lên tiếng. Cặp đôi nên duyên từ bộ phim The Glory dù không đóng vai tình nhân. Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon công khai hẹn hò vào ngày 1/4/2023. Họ nhanh chóng trở thành 1 trong những cặp đôi được khán giả châu Á quan tâm. Chênh lệch 5 tuổi song 2 ngôi sao vẫn trông vô cùng đẹp đôi khi xuất hiện bên nhau.

Lee Do Hyun luôn dành cho mỹ nhân họ Lim sự quan tâm ân cần, chu đáo. Dù luôn bận rộn song anh vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để tận hưởng những phút giây ấm áp bên người thương. Đơn cử như những lần dàn sao The Glory tụ tập, Lee Do Hyun luôn có mặt đầy đủ vì muốn được ở cạnh bên Lim Ji Yeon. Tại Baeksang năm ngoái, tài tử họ Lee khiến người hâm mộ “tan chảy” khi gửi lời cảm ơn tới bạn gái trong giây phút phát biểu nhận giải. Lee Do Hyun phải đi nhập ngũ suốt thời gian qua, họ cũng yêu xa và thỉnh thoảng lại tranh thủ những kỳ nghỉ phép để ở bên nhau.