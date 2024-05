Rần rần clip dàn cast Exhuma phấn khích khi Lee Do Hyun cảm ơn bạn gái: Hóa ra diễn viên nổi tiếng cũng là "shipper"!

Lễ trao giải Baeksang Arts Awards 2024 đã kết thúc nhưng những dư âm vẫn khiến netizen bàn tán không ngớt. 1 trong những khoảnh khắc ấn tượng nhất Baeksang năm nay chính là Lee Do Hyun công khai cảm ơn bạn gái Lim Ji Yeon trong bài phát biểu nhận giải Nam diễn viên mới xuất sắc nhất mảng điện ảnh.

Netizen tiếc hùi hụi vì không camera nào bắt được phản ứng của Lim Ji Yeon lúc đó, nhưng video ghi lại biểu cảm của dàn cast Exhuma cũng đủ khiến netizen hú hét. Trong bài phát biểu, Lee Do Hyun cảm ơn những người thân thiết, gia đình và cún cưng. Lúc này, dàn diễn viên Exhuma vẫn vô cùng bình tĩnh. Đến khi Lee Do Hyun cảm ơn Lim Ji Yeon, cả khán đài ồ lên đầy phấn khích. Kim Go Eun che mặt cười lớn còn tài tử Choi Min Sik, Yoo Hae Jin cũng nhìn nhau cười đầy vui vẻ và hạnh phúc như thể những "shipper" thực thụ.

Biểu cảm của dàn diễn viên Exhuma khi Lee Do Hyun cảm ơn bạn gái nhanh chóng viral trên mạng xã hội

Cả khán đài ồ lên đầy phấn khích, Kim Go Eun che mặt cười lớn

Tài tử Choi Min Sik, Yoo Hae Jin cũng nhìn nhau cười thích thú

Ai cũng phấn khích khi Lee Do Hyun công khai cảm ơn bạn gái

Đáng tiếc là camera của nhà đài đã không quay được phản ứng của Lim Ji Yeon khi được bạn trai cảm ơn. Rất nhanh chóng sau đó, nhà đài đã sửa sai khi ngay lập tức lia camera ghi lại biểu cảm của Lee Do Hyun khi Lim Ji Yeon lên sân khấu đọc đề cử.

Bên dưới khán đài, Lee Do Hyun ban đầu còn cố giữ vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng sau đó đã nở nụ cười ngượng ngùng. Vì nụ cười này mà Lim Ji Yeon cũng bối rối theo và có những biểu cảm "sượng trân" trên sân khấu. Sau đó, cặp đôi còn được bắt gặp nắm tay nhau, dựa sát rạt vào nhau đầy tình cảm dưới khán đài.

Lim Ji Yeon lên sân khấu Baeksang để đọc đề cử

Khi Lim Ji Yeon vừa bắt đầu đọc,...

... camera nhà đài đã lia đến Lee Do Hyun bên dưới khán đài. Ban đầu nam diễn viên còn cố giữ vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng sau đó nở nụ cười ngượng ngùng, khiến bạn gái bối rối theo

Vẻ bối rối đáng yêu của Lim Ji Yeon nhanh chóng viral trên mạng xã hội

Lee Do Hyun - Lim Ji Yeon tương tác đầy tình cảm trong hậu trường lễ trao giải Baeksang

Cuối cùng khán giả cũng được chứng kiến cặp đôi tương tác trực tiếp với nhau

Fan của 2 diễn viên đã có 1 buổi tối no "cẩu lương"

Trong The Glory, Lee Do Hyun đóng cặp với Song Hye Kyo nhưng cuối cùng lại phải lòng Lim Ji Yeon ngoài đời thực. Ngay sau khi Dispatch tung loạt ảnh cặp đôi hẹn hò vào ngày Cá tháng Tư năm ngoái, công ty quản lý của hai ngôi sao đã xác nhận tin tức trên.

Bất chấp khoảng cách 5 tuổi, cặp đôi chị em vẫn nhận được sự ủng hộ của khán giả. Lee Do Hyun hạnh phúc vì bạn gái luôn âm thầm dõi theo, cổ vũ anh. Khi được hỏi về cách sắp xếp thời gian để đi hẹn hò trong bối cảnh cả anh và Lim Ji Yeon đều bận rộn, Lee Do Hyun chỉ trả lời úp mở: "Tôi thấy điều đó vô cùng thú vị". Hiện tại Lee Do Hyun đang nhập ngũ nhưng anh vẫn dành thời gian hẹn hò với bạn gái vào kỳ nghỉ.

Đóng cặp với Song Hye Kyo nhưng cuối cùng Lee Do Hyun lại nên duyên với "ác nữ" Lim Ji Yeon

Nguồn: K Crush