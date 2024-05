Lee Do Hyun thoát vai thanh niên nghiêm túc: Biểu diễn "vô tri" nhưng nhiệt huyết bằng cả tính mạng, thu về đến hơn 357.000 lượt "thả tim"

Lee Do Hyun nhập ngũ từ tháng 8 năm ngoái và hiện đang phục vụ tại ban nhạc thuộc Lực lượng không quân Hàn Quốc. Ban đầu fan buồn lòng vì không được thấy Lee Do Hyun trong 1 năm rưỡi, nhưng giờ đây đã họ vui trở lại vì được gặp nam diễn viên với vai trò mới là idol.

Nam thần Quật Mộ Trùng Ma từng chia sẻ rằng anh không dám nhảy, phải duy trì hình tượng "thanh niên nghiêm túc" do bị công ty quản lý cấm. Đến nay khi phục vụ trong ban nhạc Không quân, Lee Do Hyun được thỏa đam mê hát nhảy, đi diễn gần xa phục vụ nhân dân! Dù không thể hoàn hảo tuyệt đối như idol chuyên nghiệp nhưng màn trình diễn vừa "vô tri", hài hước lại hết sức nghiêm túc của Lee Do Hyun vẫn khiến cộng đồng mạng phát sốt. Fancam quay lại màn biểu diễn của nam diễn viên tại lễ hội hoa anh đào Jinhae đã đạt đến hơn 357.000 lượt "thả tim", tương đương với 1 idol danh tiếng.

Fancam biểu diễn của Lee Do Hyun đã thu về đến hơn 357.000 lượt "thả tim", tương đương 1 idol danh tiếng

Sau nhiều năm bị công ty cấm nhảy, cuối cùng Lee Do Hyun đã được thỏa nguyện làm idol

Dù không thể hoàn hảo như idol chuyên nghiệp nhưng Lee Do Hyun vẫn biểu diễn nhiệt huyết "bằng cả tính mạng"

Màn trình diễn của nam thần Exhuma vừa đáng yêu vừa hài hước

Những bức ảnh cận cảnh Lee Do Hyun trong trang phục quân ngũ cũng khiến netizen phát sốt

Nam diễn viên điển trai, tỏa sáng trong cả cam thường

Dù đang nhập ngũ nhưng không vì thế mà danh tiếng Lee Do Hyun bị sụt giảm. Siêu phẩm Quật Mộ Trùng Ma của nam diễn viên được quay xong từ năm ngoái và ra rạp vào tháng 3 vừa qua đã gây nên cơn sốt chưa từng có. Bộ phim phá kỷ lục phòng vé, đem về đến 4 giải thưởng tại Lễ trao giải Baeksang 2024.

"Pháp sư xăm trổ" Lee Do Hyun trong Exhuma đã gây nên cơn sốt phòng vé chưa từng có

Tại Baeksang 2024, Lee Do Hyun cũng trở thành tâm điểm khi bất ngờ xuất hiện cùng bộ quân phục trên thảm đỏ. Tại đây, nam diễn viên xuất sắc "ẵm" giải Nam diễn viên mới xuất sắc nhất mảng điện ảnh, đồng thời có màn tương tác cực đáng yêu với bạn gái Lim Ji Yeon.

Lim Ji Yeon và Lee Do Hyun tái ngộ tại Baeksang 2024

Tại đây, nam thần sinh năm 1995 công khai nói lời cảm ơn bạn gái khi nhận được giải Nam diễn viên mới xuất sắc nhất mảng điện ảnh

Anh và Lim Ji Yeon cũng có màn tương tác cực kỳ đáng yêu

Lee Do Hyun sinh năm 1995, có tên thật là Lim Dong Hyun. Anh bước chân vào làng giải trí từ năm 2017 và là "gà nhà" của Yuehua Entertainment. Lee Do Hyun ghi dấu ấn với khả năng diễn xuất đa dạng trong những tác phẩm nổi tiếng The Glory, Youth of May, The Good Bad Mother, Sweet Home, 18 Again... và mới đây nhất là Exhuma (Quật Mộ Trùng Ma).

Lee Do Hyun là nam diễn viên trẻ sáng giá nhất nhì thế hệ 9X

Trong The Glory, Lee Do Hyun đóng cặp với Song Hye Kyo nhưng cuối cùng lại phải lòng Lim Ji Yeon ngoài đời thực. Ngay sau khi Dispatch tung loạt ảnh cặp đôi hẹn hò vào ngày Cá tháng Tư năm ngoái, công ty quản lý của hai ngôi sao đã xác nhận tin tức trên.

Bất chấp khoảng cách 5 tuổi, cặp đôi chị em vẫn nhận được sự ủng hộ của khán giả. Lee Do Hyun hạnh phúc vì bạn gái luôn âm thầm dõi theo, cổ vũ anh. Khi được hỏi về cách sắp xếp thời gian để đi hẹn hò trong bối cảnh cả anh và Lim Ji Yeon đều bận rộn, Lee Do Hyun chỉ trả lời úp mở: "Tôi thấy điều đó vô cùng thú vị". Hiện tại Lee Do Hyun đang nhập ngũ nhưng anh vẫn dành thời gian hẹn hò với bạn gái vào kỳ nghỉ.

Đóng cặp với Song Hye Kyo nhưng cuối cùng Lee Do Hyun lại nên duyên với "ác nữ" Lim Ji Yeon

Nguồn: Instagram

https://kenh14.vn/lee-do-hyun-thoat-vai-thanh-nien-nghiem-tuc-bieu-dien-vo-tri-nhung-nhiet-huyet-bang-ca-tinh-mang-thu-ve-den-hon-357000-luot-tha-tim-20240524164759383.chn