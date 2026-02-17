Mỹ nhân 92 sinh con cho thiếu gia tập đoàn được nhà chồng chấp thuận, khoe ảnh đón Tết trong dinh thự xa hoa

Dương Thái Ngọc và thiếu gia Trương Hướng Vinh là cặp đôi được chú ý nhất showbiz Trung Quốc kể từ Lễ tình nhân 2025 cho đến hiện tại. Đầu tháng 8/2025, nguồn tin trong showbiz Trung Quốc cho biết Dương Thái Ngọc đã sinh con trai đầu lòng ở Hong Kong (Trung Quốc). Tuy nhiên, khi ẵm con 3 tháng tuổi về ra mắt nhà nội, nữ diễn viên nhận gáo nước lạnh, bị gia đình Trương Hướng Vinh hắt hủi vì quá khứ tai tiếng, từng yêu người đáng tuổi cha để thăng tiến. Thậm chí, nhà họ Trương còn không muốn nhìn mặt cháu nội. Sau buổi gặp mặt, Dương Thái Ngọc và con nhỏ bị đuổi khỏi biệt thự cao cấp và phải ở khách sạn.

Bất chấp sự phản đối của gia đình, Trương Hướng Vinh vẫn quyết định gắn bó với "bản sao Lưu Diệc Phi". Sau gần 6 tháng cố gắng thuyết phục ông bà, cha mẹ nhận dâu và nhận cháu, Trương Hướng Vinh được cho biết đã thành công giúp mẹ con Dương Thái Ngọc đặt chân vào gia tộc hào môn ngay trước thềm Tết Nguyên đán. Đêm giao thừa (16/2), nữ diễn viên này đã đăng tải bức ảnh đón Tết ở nhà chồng tương lai tại Phúc Kiến (Trung Quốc), với bàn tiệc thịnh soạn ngày cuối năm gồm vịt quay, canh nấm đỏ quý hiếm và đắt tiền, tôm hấp, cá bơn...

Dương Thái Ngọc và con trai đã được gia đình Trương Hướng Vinh chấp nhận. Ảnh: Xiaohongshu.

Nữ diễn viên hạnh phúc chia sẻ khoảnh khắc ăn Tết ở gia đình chồng tương lai. Ảnh: Sina.

Bên cạnh đó, trong ảnh selfie khoe nhan sắc xinh đẹp hậu sinh con, Dương Thái Ngọc đã vô tình chụp dính Trương Hướng Vinh, đồng thời hé lộ 1 phần không gian dinh thự nhà chồng tương lai. Dù chỉ xuất hiện lấp ló trong khung hình, nhưng dễ dàng nhận thấy biệt thự của gia tộc họ Trương được trang hoàng công phu, tinh tế và sang trọng.

Qua những hình ảnh đời thường, có thể thấy Dương Thái Ngọc đang có mối quan hệ tình cảm ổn định, êm ấm với Trương Hướng Vinh. Với việc đã có con chung, tình cảm mặn nồng khi liên tục khoe khoảnh khắc ngọt ngào, hạnh phúc ngập tràn trên MXH và đặc biệt là được nhà Trương Hướng Vinh ưng thuận, cặp đôi được cho là sẽ tổ chức đám cưới hào môn linh đình trong năm 2026.

Trương Hướng Vinh xuất hiện lấp ló trong ảnh selfie của Dương Thái Ngọc. Không gian dinh thự sang trọng, đẳng cấp của nhà chồng tương lai của cô cũng gây chú ý. Ảnh: Sina.

Mỹ nhân Cbiz và bạn trai thiếu gia được cho là sẽ tổ chức đám cưới hào môn linh đình trong năm 2026. Ảnh: Xiaohongshu.

Dương Thái Ngọc và Trương Hướng Vinh bị bắt gặp hẹn hò, đi thăm khám ở khoa sản vào ngày 14/2/2025. Giữa tháng 4/2025, "team qua đường" chụp được khoảnh khắc Dương Thái Ngọc lộ bụng bầu vượt mặt cùng bạn trai đi du lịch Nhật Bản. Đến ngày 3/5/2025, người đẹp đăng ảnh vòng 2 lấp ló như ngầm xác nhận tin vui với công chúng.

Tờ 163 cho biết người yêu của mỹ nhân sinh năm 1992 là cháu trai của chủ tịch tập đoàn Kim Lộc ở Phúc Kiến (Trung Quốc). Kim Lộc là doanh nghiệp đã thành lập được 44 năm, nổi tiếng với các sản phẩm nhang muỗi và thuốc diệt côn trùng. Bạn trai Dương Thái Ngọc có ngoại hình điển trai, sáng sủa.

Ngoại hình bảnh bao, điển trai và xuất thân danh giá của bạn trai Dương Thái Ngọc. Ảnh: Sohu.

Trước khi gắn bó với Trương Hướng Vinh, Dương Thái Ngọc từng cặp kè tỷ phú Trần Kim Phi - cha nuôi của Lưu Diệc Phi từ năm 2015, bất chấp khoảng cách 30 tuổi. Mối tình này khiến Dương Thái Ngọc nhiều lần bị trích là kẻ hám tiền, mê hư danh.

Năm 2021, Dương Thái Ngọc và Trần Kim Phi được tiết lộ đã đường ai nấy đi. Cha nuôi của "thần tiên tỷ tỷ" là người bỏ Dương Thái Ngọc. Nguyên nhân là người tình liên tục ép cưới, trong khi Trần Kim Phi chỉ muốn yêu đương không ràng buộc. Trần Kim Phi có ý định trao quyền thừa kế khối tài sản hàng tỷ đô cho người con trai đang sống ở Mỹ. Vì vậy, ông không muốn cưới hỏi hay sinh con với Dương Thừa Ngọc để tránh xảy ra tranh chấp thừa kế về sau.

Hậu chia tay Trần Kim Phi, sự nghiệp của Dương Thái Ngọc lao dốc, danh tiếng không thể phục hồi. Người đẹp luôn bị mỉa mai là bán thân xác đổi lấy tài nguyên, nhưng lại không thành công bước vào hào môn.

Dương Thái Ngọc từng có chuyện tình vướng nhiều điều tiếng với tỷ phú Trần Kim Phi - cha nuôi của Lưu Diệc Phi. Đây cũng là lý do khiến cô không được gia đình bạn trai hiện tại chấp nhận. Ảnh: Sohu.

Nguồn: Sina, Sohu, QQ



