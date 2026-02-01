Nhắc đến những mỹ nhân tuổi Ngựa 9X nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ, công chúng lập tức nhớ đến Đàm Tùng Vận, Lý Thấm, Lý Nhất Đồng và Bành Tiểu Nhiễm. Họ đều sinh năm 1990, có danh tiếng và sự nghiệp nghệ thuật nhiều dấu ấn sở hữu nhan sắc 5 sao, tuyệt tác của thế kỷ với mỗi người một vẻ. Hiện tại, dù đã bước sang tuổi 36, 4 nữ diễn viên này vẫn chuyên tâm phát triển sự nghiệp, chưa lấy chồng.

Đàm Tùng Vận

Nữ diễn viên hiện là gương mặt được yêu thích trên màn ảnh nhỏ Hoa ngữ, với loạt tác phẩm như Mùa Hè Của Hồ Ly, Cẩm Y Chi Hạ, Lấy Danh Nghĩa Người Nhà, Cẩm Tâm Tựa Ngọc, Hướng Gió Mà Đi, Quy Lộ (Đường Về), Em Đẹp Hơn Cả Ánh Sao... Đặc biệt nhờ vai diễn trong Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta, Đàm Tùng Vận được phong làm "nữ thần thanh xuân thế hệ mới".

Truyền thông Trung Quốc đánh giá Đàm Tùng Vận là một trong số ít nữ nghệ sĩ (bên cạnh Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch) có khả năng "gánh phim" giúp bạn diễn cùng tỏa sáng và tác phẩm đạt thành tích rating cao. Cô cũng là ngôi sao 9X đầu tiên được đề cử Thị hậu Bạch Ngọc Lan.

Đàm Tùng Vận từng được phong làm "nữ thần thanh xuân thế hệ mới". Ảnh: Weibo.

Đàm Tùng Vận sở hữu nét đẹp khả ái dễ gây thiện cảm. Điều gây ấn tượng lớn nhất ở nữ diễn viên này là việc cô sở hữu gương mặt trẻ thơ dễ thương với đôi mắt to và nụ cười ngọt ngào. Chính gương mặt non choẹt baby đã giúp người đẹp sinh năm 1990 trẻ mãi không già, U40 vẫn như gái 18 tuổi.

Về đời tư, Đàm Tùng Vận rất kín đáo trong chuyện tình cảm. Từ khi vào nghề cho đến nay, cô từng vướng nghi vấn "phim giả tình thật" với nam diễn viên Tỉnh Bách Nhiên, Lưu Hạo Nhiên, Vương Khải. Đáng chú ý, Đàm Tùng Vận được cho là đã bí mật kết hôn với doanh nhân tên Vương Tư Minh. Theo tờ Sohu, Vương Tư Minh là chủ tịch một công ty đầu tư, sản xuất phim ảnh tại Thượng Hải (Trung Quốc). Không chỉ vậy, anh giữ vai trò tổng giám đốc của một tập đoàn phát hành phim lớn của Trung Quốc. Tuy nhiên, Đàm Tùng Vận đã lên tiếng phủ nhận, khẳng định cô vẫn chưa kết hôn và còn độc thân.

Đàm Tùng Vận nổi tiếng với gương mặt dễ thương, trẻ mãi không già. Ảnh: Sina.

Lý Thấm

Người đẹp này vào showbiz từ năm 2008 và sớm nổi tiếng với vai diễn Bảo Thoa thời Tân Hồng Lâu Mộng. Đến năm 2012, Lý Thấm bật lên trở thành một trong những minh tinh 9X nổi bật của giới giải trí Hoa ngữ với tác phẩm Thiên Kim Trở Về. Sau đó, cô tiếp tục gây ấn tượng qua các phim như Sở Kiều Truyện, Thiên Kim Trở Về, Khánh Dư Niên, Hậu Cung Như Ý Truyện (vai Hàm Hương)... Lý Thấm được nhận xét có gương mặt thanh tú, khí chất trong trẻo, mong manh và dáng người hơi gầy, tạo cảm giác cần được che chở.

Cô cũng là mỹ nhân hiếm hoi ở Cbiz sạch bóng scandal đời tư, chỉ theo đuổi đúng phong cách trang nhã, kín đáo thay vì gợi cảm kể từ lúc đặt chân vào ngành giải trí cho đến nay. Lý Thấm chưa từng công khai hẹn hò. Trước đây, cô lộ bằng chứng bí mật tìm hiểu tài tử Dương Dương và Đặng Luân, nhưng không lên tiếng phản hồi.

Lý Thấm "say no" với drama đời tư. Ảnh: Sina.

Cô từng vướng tin hẹn hò 2 tài tử hàng đầu Đặng Luân, Dương Dương. Ảnh: Sohu.

Lý Nhất Đồng

Tốt nghiệp Học viện múa Bắc Kinh, nhưng Lý Nhất Đồng lại quyết định làm diễn viên. Cô may mắn được "biên kịch vàng" Vu Chính để mắt, tin tưởng giao vai nữ chính trong phim Bán Yêu Khuynh Thành. Sau đó, Lý Nhất Đồng tiếp tục được ưu ái hợp tác với các nam diễn viên tên tuổi như La Tấn trong Hạc Lệ Hoa Đình, Dương Dương trong Đặc Chiến Vinh Quang, Lý Hiện trong Kiếm Vương Triều, Hứa Khải trong Ly Ca Hành, Lưu Vũ Ninh trong Thư Quyển Nhất Mộng...

Lý Nhất Đồng là mỹ nhân cổ trang nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ. Ảnh: Sina.

Về đời tư, Lý Nhất Đồng từng lộ hint hẹn hò Tất Văn Quân vào năm 2023. Họ bị tung ảnh đi chơi và thậm chí tới khách sạn cùng nhau. Cả hai nảy sinh tình cảm trong bộ phim cổ trang Cửu Tiêu Hàn Dạ Noãn. Dù cách nhau tới 7 tuổi, khán giả vẫn đánh giá Lý Nhất Đồng và Tất Văn Quân rất đẹp đôi. Tất Văn Quân xuất thân là ca sĩ thần tượng, vóc dáng cao ráo, nam tính, khuôn mặt điển trai. Trong khi đó, Lý Nhất Đồng có vẻ ngoài nữ tính, xinh đẹp, là mỹ nhân cổ trang nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ. Tuy nhiên, vào tháng 2/2025, cặp chị em showbiz này đã âm thầm đường ai nấy đi.

Lý Nhất Đồng và Tất Văn Quân nảy sinh tình cảm sau khi hợp tác đóng phim. Tuy nhiên, mối tình chị - em này sớm nở chóng tàn. Ảnh: Sohu.

Bành Tiểu Nhiễm

Bành Tiểu Nhiễm được đánh giá là đóa hoa nở muộn của giới giải trí Hoa ngữ. Sau thành công của bộ phim Đông Cung (2019), cô được xem là "mỹ nữ hồng y", nàng thơ của showbiz Trung Quốc. Ngoài ra, Bành Tiểu Nhiễm còn gây ấn tượng với các phim Ám Hà Truyện, Hoài Thủy Trúc Đình, Trường Lạc Khúc... Năm 2025, Bành Tiểu Nhiễm tham gia chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng.

Theo tờ Sina, Bành Tiểu Nhiễm sở hữu visual vừa cổ điển, vừa kiêu sa trông như bước ra từ tranh thuỷ mặc, khiến người nhìn khó có thể rời mắt. Cô cũng được khán giả ưu ái gọi là “mỹ nhân cổ trang đẹp nhất Trung Quốc” với gương mặt nhỏ nhắn, sống mũi cao, đôi mắt trong veo, đường nét mềm mại, khí chất dịu dàng cùng làn da trắng sứ.

Bành Tiểu Nhiễm là nàng thơ đình đám Cbiz. Vai diễn của Bành Tiểu Nhiễm trong Đông Cung từng giúp tên tuổi của cô phủ sóng mạnh mẽ, trở thành mỹ nữ vạn người mê. Ảnh: Sina.

Bành Tiểu Nhiễm đến giờ vẫn còn độc thân. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu