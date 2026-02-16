Trời ơi, Shin Min Ah - Kim Woo Bin không được ở bên nhau thật ư?

Shin Min Ah - Kim Woo Bin đã chính thức nên vợ nên chồng hồi tháng 12 năm ngoái sau đám cưới cổ tích quy tụ dàn sao khủng. Tới nay khi Tết Nguyên đán đang cận kề, công chúng hiện hóng chờ những khoảnh khắc ấm áp của cặp đôi vàng trong dịp sum vầy đầy ý nghĩa.

Thế nhưng mới đây vào chiều 16/2, tờ Money Today đưa tin, cặp vợ chồng mới cưới Shin Min Ah - Kim Woo Bin tham công tiếc việc, vẫn tích cực tham gia các lịch trình công việc cá nhân ở làng giải trí trong Tết 2026. Tiết lộ này khiến nhiều fan vô cùng hụt hẫng, ban đầu khán giả còn cho rằng Shin Min Ah - Kim Woo Bin sẽ ở lì tại trường quay và không được ở bên nhau trong dịp Tết Nguyên đán năm nay.

Shin Min Ah - Kim Woo Bin tranh thủ "cày cuốc" trong Tết, vô cùng bận rộn với lịch trình ở showbiz. Ảnh: X

Tuy nhiên, sau đó người hâm mộ nhanh chóng vỡ òa khi biết được rằng hóa ra Tết này Shin Min Ah - Kim Woo Bin không chỉ lao đầu vào công việc và ở lì ở trường quay tới mức chẳng thể về nhà. Trên thực tế, cặp đôi vàng bên cạnh cặm cụi "cày cuốc", kiếm tiền trong dịp Tết thì vẫn tranh thủ dành thời gian để cùng nhau sum vầy bên gia đình nội ngoại. Truyền thông Hàn còn gọi vui cái Tết năm nay của Shin Min Ah - Kim Woo Bin bằng cụm từ "tuy phải tách rời nhưng vẫn được ở bên nhau".

Fan vui mừng khi Tết này Shin Min Ah - Kim Woo Bin vẫn được ở bên nhau. Ảnh: Naver

Trên các diễn đàn mạng xã hội, người hâm mộ đã dành nhiều lời khen ngợi khi Shin Min Ah - Kim Woo Bin có thể cân bằng được giữa sự nghiệp và gia đình. Bên cạnh đó, nhiều khán giả cũng tỏ ra thông cảm với cặp vợ chồng mới cưới, bởi lẽ dịp Tết hoặc những dịp lễ lớn trong năm luôn được xem là cơ hội vàng để các nghệ sĩ "cá kiếm" và có được nhiều lịch trình làm việc giá trị, nên việc họ phải tạm chia xa trong ngắn hạn cũng là điều dễ hiểu.

Kể từ sau khi tổ chức hôn lễ thế kỷ tới nay, "nhất cử nhất động" từ Shin Min Ah - Kim Woo Bin đã liên tục lọt vào tầm ngắm của công chúng. Hồi tháng 1 năm nay, cặp vợ chồng mới cưới đã lọt vào ống kính của "team qua đường" khi đang tận hưởng buổi hẹn hò sang chảnh tại 1 cửa hàng của thương hiệu xa xỉ Louis Vuitton ở Barcelona (Tây Ban Nha) trong chuyến trăng mật ngọt ngào. 2 ngôi sao hạng A diện đồ ton-sur-ton, gây ấn tượng mạnh với công chúng nhờ vóc dáng cao ráo, nổi bật chuẩn người mẫu.

Chỉ cần nhìn từ phía sau cũng có thể thấy Shin Min Ah - Kim Woo Bin trông vô cùng đẹp đôi, đắm chìm trong tình yêu khi đang vui vẻ lựa đồ tại cửa hàng của thương hiệu lừng danh thế giới. Đặc biệt, những khán giả quay clip cho biết khoảnh khắc Shin Min Ah xoay người lại đã khiến họ câm nín vì sốc visual trước diện mạo lung linh của nữ diễn viên.

Loạt ảnh Shin Min Ah - Kim Woo Bin hưởng tuần trăng mật ở Tây Ban Nha hồi tháng 1 đã gây sốt mạng xã hội. Ảnh: Naver

Trước đó, 2 ngôi sao đã tới dùng bữa ở 1 nhà hàng Hàn Quốc tại Tây Ban Nha. Chủ nhà hàng đã nhận ra cặp đôi nổi tiếng, còn vui vẻ tới bắt chuyện với cặp đôi nghệ sĩ. Gương mặt nam thần họ Kim sáng bừng niềm hạnh phúc, đúng kiểu chú rể mới cưới. Đặc biệt, công chúng đổ dồn sự chú ý vào chiếc nhẫn cưới Kim Woo Bin đeo ở ngón áp út trong buổi hẹn hò lãng mạn cùng Shin Min Ah ở nhà hàng nói trên.

Shin Min Ah - Kim Woo Bin tới 1 nhà hàng ở Tây Ban Nha để tận hưởng bầu không khí hạnh phúc, ấm cúng bên nhau. Đáng chú ý, chiếc nhẫn cưới trên tay của tài tử sinh năm 1989 đã khiến mạng xã hội bùng nổ. Ảnh: X

Shin Min Ah - Kim Woo Bin lần đầu gặp nhau ở 1 buổi chụp ảnh quảng cáo cách đây 11 năm. Cặp đôi công khai hẹn hò hồi tháng 7/2015 trong sự chúc mừng của công chúng. Năm 2017, khi Kim Woo Bin bị chẩn đoán mắc ung thư và phải ngừng hoạt động để điều trị, Shin Min Ah đã luôn ở bên chăm sóc và là nguồn sức mạnh tinh thần giúp anh vượt qua bệnh tật.

Cặp đôi nhận được sự ngưỡng mộ từ khán giả khắp châu Á. Ảnh: X

Nguồn: Kbizoom