Song Joong Ki rời xa Song Hye Kyo là bão tố!

Sáng 16/2, chủ đề Song Joong Ki flop mạnh sau khi ly hôn Song Hye Kyo bỗng trở thành đề tài hot gây xôn xao bàn tán trên mạng xã hội. Được biết, trong những năm qua, Song Joong Ki liên tiếp trượt dốc trong sự nghiệp. 3 tác phẩm điện ảnh gần đây của anh gồm Hopeless, My Name Is Loh Kiwan và Bogota: City of the lost đều đạt được mức doanh thu khiêm tốn, lẹt đẹt.

Thậm chí, trong 1 buổi tuyên truyền cho Bogota: City of the lost hồi đầu năm ngoái, Song Joong Ki đã bật khóc giữa sự kiện vì phim ế khán giả, không hút được nhiều người tới rạp. Thay vì đồng cảm, netizen mỉa mai tài tử họ Song "nước mắt cá sấu", cho rằng anh chỉ đang diễn sâu trước ống kính để được khán giả thương hại. Có netizen còn châm biếm nam diễn viên: "Ngoài đời khóc lóc đạt ghê, nhưng sao khi đóng phim Bogota: City of the lost lại diễn dở thế?".

Song Joong Ki thất bại liên tiếp sau khi ly hôn Song Hye Kyo. Ảnh: X

Tài tử họ Song bật khóc khi nói về thất bại của Bogota: City of the lost trong 1 sự kiện tuyên truyền phim. Ảnh: Nate

Không chỉ liên tiếp thất bại trên mặt trận điện ảnh, Song Joong Ki còn điêu đứng trên cả địa hạt truyền hình vốn được xem là thế mạnh của anh. Tác phẩm truyền hình My Youth do nam diễn viên đóng chính hồi tháng 9 năm ngoái đã thất bại với mức rating thảm hại loanh quanh mức 1-2%, hoàn toàn bị nhấn chìm và lép vế so với các đối thủ lên sóng cùng thời điểm.

Những năm trở lại đây, nam diễn viên 8X từng tham gia thử vai ở hàng loạt dự án phim ảnh quốc tế nhưng đều thất bại, ra về tay trắng.

Sự thụt lùi khó tin của Song Joong Ki khiến công chúng đặt ra câu hỏi phải chăng anh đã chính thức bước sang sườn dốc của sự nghiệp. Trái ngược hoàn toàn với Song Joong Ki, Song Hye Kyo sau khi ly hôn vẫn liên tiếp gặt hái những thành tích đáng khen ngợi trên cả 2 lĩnh vực truyền hình lẫn điện ảnh trong những năm trở lại đây, qua đó củng cố vị thế như 1 trong những ngôi sao dẫn đầu của làn sóng Hallyu.

Song Hye Kyo - Song Joong Ki gặp cảnh trái ngược nhau hậu ly hôn. Ảnh: Naver

Nguyên nhân khiến Song Joong Ki trượt dài đã được công chúng "mổ xẻ", thảo luận sôi nổi. Trong đó, nhiều ý kiến cho rằng hình ảnh của tài tử sinh năm 1985 đã bị tổn hại nghiêm trọng sau cuộc ly hôn với Song Hye Kyo.

Hậu ly hôn, Song Joong Ki liên tục có động thái như thể muốn gây hấn với Song Hye Kyo, trong khi đàng gái lại giữ im lặng, không gây ồn ào trên các phương tiện truyền thông. Còn nhớ ngay sau khi tuyên bố ly dị, phía Song Joong Ki đã đưa ra thông báo gây xôn xao: "Tôi đã bắt đầu sắp xếp thủ tục ly hôn với Song Hye Kyo. Chúng tôi đều hi vọng có thể dàn xếp quá trình ly hôn một cách suôn sẻ, thay vì tố cáo lẫn nhau hay tranh cãi lỗi lầm thuộc về ai".

Đáng nói, thông báo của Song Joong Ki có xuất hiện những cụm từ như "tố cáo", "đổ lỗi",… đầy ẩn ý. Nam tài tử lại là người "ra đòn" trước, khiến công chúng cho rằng anh đang muốn "tấn công", đổ lỗi cho vợ cũ. Chưa dừng lại ở đó, phía gia đình Song Joong Ki cũng "tham chiến", khi anh trai nam tài tử đã xóa sạch những hình ảnh xem phim của em dâu cũ trong quá khứ.

Việc Song Hye Kyo giữ im lặng trong khi Song Joong Ki lôi cả gia đình vào "tấn công" vợ cũ đã khiến nam tài tử mất điểm lớn trong mắt nhiều khán giả.

Anh trai Song Joong Ki xóa ảnh ủng hộ phim của Song Hye Kyo. Ảnh: X

Chưa dừng lại ở đó, Song Joong Ki còn bị tố nhiều lần giở chiêu trò nhằm muốn "dìm" vợ cũ Song Hye Kyo trên các phương tiện truyền thông. Cuối năm 2022, tài tử họ Song bất ngờ công khai hẹn hò Katy Louise Saunders trùng thời điểm Song Hye Kyo chuẩn bị ra phim mới. Ít lâu sau đó, Song Joong Ki tuyên bố tái hôn giữa lúc Song Hye Kyo đang hot tưng bừng trên diện rộng với The Glory. Công chúng đặt ra nghi vấn loạt động thái của Song Joong Ki không phải trùng thời điểm 1 cách tình cờ mà anh đang muốn cố tình chiếm spotlight của vợ cũ.

Từ đây, hình ảnh Song Joong Ki bị tổn hại nghiêm trọng trong mắt nhiều khán giả và những netizen này đã quyết định tẩy chay, bỏ qua tất cả những tác phẩm điện ảnh lẫn truyền hình của mỹ nam họ Song suốt vài năm trở lại đây.

Việc Song Joong Ki công bố tin hẹn hò ngay đúng thời điểm vợ cũ tái xuất cũng gây ra nhiều tranh cãi. Ảnh: X

Ngoài ra, nguyên nhân tuột dốc của Song Joong Ki cũng tới từ nhiều yếu tố khác bao gồm năng lực diễn xuất hạn chế, khả năng chọn kịch bản, hình tượng không còn phù hợp với thị hiếu của khán giả,...

Trong quá khứ, nam diễn viên rất mát tay trong việc chọn kịch bản, thường xuyên có phim gây tiếng vang. Song những năm trở lại đây, những bộ phim do anh đóng chính lại bị chê bai vì nội dung nhàm chán, kén người xem. Ngoài ra, khả năng diễn xuất không mấy ấn tượng của Song Joong Ki ở những tác phẩm gần đây cũng góp phần khiến khán giả ngao ngán, tẩy chay các phim do anh đóng chính.

Chưa hết, hình tượng 1 diễn viên đã lập gia đình và có con của nam tài tử sinh năm 1985 cũng không còn phù hợp với các bộ phim ngôn tình lãng mạn. Trong bối cảnh người xem vừa thưởng thức phim tình cảm vừa muốn "đẩy thuyền" các cặp đôi trong phim, việc 1 diễn viên có vợ con đề huề như Song Joong Ki sắm vai nam chính ngôn tình ở tác phẩm My Youth đã khiến nhiều khán giả cảm thấy mất hứng, muốn bỏ xem ngay từ đầu.

Song Joong Ki có vợ con đề huề song vẫn tự tin hóa thân làm nam chính ngôn tình đã khiến phim My Youth lâm cảnh thất bại ê chề. Ảnh: Naver

Nguồn: Kbizoom