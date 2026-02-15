Cách Kim Woo Bin đối xử với cô dâu mới Shin Min Ah

Shin Min Ah - Kim Woo Bin chính thức về chung 1 nhà sau hôn lễ cổ tích hồi tháng 12 năm ngoái và nhận được những lời chúc phúc từ khán giả khắp châu Á. Tới sáng 15/2, tờ Heraldmuse đưa tin, mỹ nhân họ Shin vừa hiếm hoi lộ diện sau đám cưới thế kỷ, ngay lập tức thu hút được sự quan tâm cực lớn. Trên trang cá nhân, Shin Min Ah mới chia sẻ loạt ảnh cùng clip ngắn ghi lại những khoảnh khắc đời thường của bản thân.

Trước ống kính, nữ diễn viên Hometown Cha-Cha-Cha khoe nhan sắc ngọt ngào, rạng rỡ đúng kiểu 1 người phụ nữ đang có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, viên mãn. Thậm chí, ký giả của tờ Heraldmuse còn nhận xét, bà xã Kim Woo Bin bỗng vươn tới đỉnh cao nhan sắc sau khi kết hôn và nữ diễn viên trông rạng rỡ hơn bao giờ hết.

Shin Min Ah hiếm hoi lộ diện sau đám cưới, gây sốt với visual vươn tới đỉnh cao. Ảnh: X

Shin Min Ah trông rạng rỡ hơn bao giờ hết, đủ thấy cô đang rất hạnh phúc. Ảnh: X

Shin Min Ah - Kim Woo Bin tổ chức đám cưới cách đây 2 tháng. Ảnh: X

Từ đây, truyền thông Hàn Quốc nhận định, Shin Min Ah nhận được nhiều tình cảm yêu thương từ ông xã. Ánh mắt không biết nói dối. Và từ niềm vui trong ánh mắt cùng gương mặt ánh lên niềm hạnh phúc trào dâng của nữ diễn viên, công chúng có thể dễ dàng nhận ra cô đang được Kim Woo Bin yêu thương, nâng niu, trân trọng như thế nào.

Thậm chí, dựa vào thần sắc tươi rói của Shin Min Ah, nhiều khán giả còn suy đoán ông xã chính là người cầm máy chụp lại cho cô khoảnh khắc xinh đẹp rung động lòng người mới đây. Suy luận này của công chúng không phải không có cơ sở, bởi lẽ cách đây không lâu, Kim Woo Bin đã chiếm sóng truyền thông khi làm phó nháy giúp bà xã sống ảo. Qua ống kính của ông xã, Shin Min Ah tỏa sáng bất chấp dù ăn mặc giản dị và không son phấn cầu kỳ.

Kim Woo Bin làm phó nháy chụp ảnh cho Shin Min Ah. Nhìn nữ minh tinh họ Shin, khó ai tin cô đã bước sang độ tuổi ngoài 40. Ảnh: Naver

Còn nhớ trong hôn lễ hồi tháng 12 năm ngoái, Kim Woo Bin đã làm động tác ăn mừng của cầu thủ vừa ghi bàn thắng - chỉ tay lên trời và đấm nhẹ lên ngực mình. Qua biểu hiện này có thể cảm nhận được anh vô cùng trân trọng Shin Min Ah và xem cô như báu vật.

Ngoài ra, 1 studio nổi tiếng cũng đã gây sốt khi công bố chi tiết "đáng giá ngàn vàng" trong buổi chụp ảnh cưới cho Shin Min Ah - Kim Woo Bin. Theo người đại diện của studio hé lộ, tài tử họ Kim đã lộ rõ cảm xúc đặc biệt khi tận mắt thấy người thường bước ra trong bộ váy cưới tinh khôi: "Ánh mắt Kim Woo Bin khi ngắm nhìn Shin Min Ah bước xuống trong bộ váy cưới là ánh mắt của 1 chú rể đang ngập tràn niềm hạnh phúc. Ánh mắt còn chứa đựng cả sự cưng chiều dành cho đàng gái. Chúng tôi luôn ghi nhớ khoảnh khắc đó, đồng thời muốn lan tỏa tình yêu đẹp của họ tới mọi người. Xin chân thành chúc mừng cô dâu chú rể". Có thể thấy, mọi người xung quanh cũng dễ dàng nhận ra Kim Woo Bin cực kỳ nâng niu, cưng chiều bà xã.

Nói tóm lại, cách Kim Woo Bin đối xử với Shin Min Ah xứng đáng 0 điểm, nhưng 0 điểm ở đây là 0 có điểm nào để chê!

Chuyện tình đẹp như mơ của Shin Min Ah - Kim Woo Bin khiến người hâm mộ "tan chảy". Ảnh: X

Được biết, hôn lễ Kim Woo Bin - Shin Min Ah diễn ra vào ngày 20/12 năm ngoái đã quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong giải trí Kbiz. Dàn sao hạng A này đủ sức khiến hôn lễ biến thành lễ trao giải.

Những vị khách mời này đều là những tên tuổi quyền lực trong ngành như Lee Kwang Soo, V (BTS), Lee Byung Hun, Nam Joo Hyuk, Gong Hyo Jin, Uhm Jung Hwa, Ahn Bo Hyun, Na PD, "biên kịch vàng" Kim Eun Sook và Noh Hee Kyung... Tất cả đều đã xây dựng tình bạn với cô dâu chú rể thông qua nhiều dự án khác nhau trong những năm qua.

Dàn khách mời toàn sao hạng A đổ bộ đám cưới Kim Woo Bin - Shin Min Ah khiến công chúng trầm trồ. Ảnh: Naver

Nguồn: Heraldmuse