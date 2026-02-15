Nụ hôn gây dậy sóng của Đỗ Hà và Viết Vương

Hoa hậu Đỗ Hà và doanh nhân Viết Vương mới đây trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện tại một buổi tiệc thân mật cùng bạn bè. Không phải thảm đỏ hoành tráng hay sự kiện giải trí đình đám, chỉ là một buổi gặp gỡ ấm cúng nhưng cặp đôi vẫn chiếm trọn spotlight nhờ những khoảnh khắc tình tứ gây bàn tán.

Trong clip được chia sẻ trên mạng xã hội, Viết Vương diện sơ mi trắng lịch lãm, còn Đỗ Hà chọn đầm đỏ thanh lịch. Cả hai thoải mái trò chuyện, hòa vào không khí buổi tiệc. Tuy nhiên, điều khiến dân tình "zoom kỹ" chính là khoảnh khắc doanh nhân Viết Vương vòng tay ôm bà xã từ phía sau, nhiều khán giả cho rằng sau đó cả hai trao nhau nụ hôn giữa chốn đông người.

Đỗ Hà và Viết Vương được bắt gặp tình tứ tại buổi tiệc thân mật. Ảnh: MXH

Cả hai thoải mái thể hiện cử chỉ ngọt ngào. Ảnh: MXH

Những cử chỉ thân mật này nhanh chóng lan truyền và thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận netizen cho rằng việc thể hiện tình cảm tại nơi đông người như vậy là "không đúng chỗ", nhất là trong không gian có nhiều khách mời lớn tuổi. Ý kiến này lập tức tạo nên cuộc tranh luận dưới các bài đăng liên quan.

Ở chiều ngược lại, không ít người bênh vực cặp đôi. Nhiều bình luận nhận định những hành động trong clip khá nhẹ nhàng, tự nhiên, không hề phản cảm hay lố lăng. Một số khán giả còn nhấn mạnh rằng cả hai đã là vợ chồng, việc bày tỏ tình cảm với nhau là điều hoàn toàn bình thường.

Netizen đưa ra luồng ý kiến trái chiều về khoảnh khắc ngọt ngào của Đỗ Hà và Viết Vương. Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi lên xe hoa, Đỗ Hà dần rút khỏi nhịp sống showbiz sôi động để dành trọn thời gian cho gia đình nhỏ. Thay vì xuất hiện dày đặc tại sự kiện hay các dự án giải trí, nàng hậu lựa chọn cuộc sống kín đáo hơn, tập trung vun vén tổ ấm, chăm sóc nhà cửa, vào bếp nấu ăn và tận hưởng những khoảnh khắc bình yên bên ông xã. Dù ít hoạt động nghệ thuật, cô vẫn nhận được sự quan tâm từ công chúng nhờ hình ảnh người phụ nữ trưởng thành, điềm đạm và viên mãn sau hôn nhân.

Đỗ Hà và Viết Vương - thiếu gia của tập đoàn Sơn Hải tổ chức 2 đám cưới hoành tráng ở Quảng Trị và Hà Nội. Ngày vui của vợ chồng Hoa hậu Đỗ Hà gây choáng vì sự quy mô, sang trọng. Trong lễ cưới tại Hà Nội, Viết Vương nhắn nhủ vợ: "Chào em, vợ yêu xinh đẹp của anh. Vậy là chúng mình quen nhau cũng đã rất lâu rồi nhưng mà đến tận hôm nay, khi đứng trước em, cảm xúc của anh vẫn rất bồi hồi và xúc động.

Em biết không, hạnh phúc đối với anh đơn giản chỉ là được ngắm nụ cười em mỗi ngày, được nắm tay em mình đi qua những ngày bình yên cũng như những ngày giông bão. Anh hứa anh sẽ làm tất cả để hai đứa mình có một mái ấm bền vững, có một gia đình hạnh phúc. Và giống như hai con sông thơ mộng, sông Long Đại và sông Nhật Lệ, hai đứa mình khi đã hòa quyện vào nhau thì không thể nào tách rời và cùng đưa nhau ra biển lớn. Anh yêu em, vợ yêu của anh".