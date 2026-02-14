Cái kết của Binz và Châu Bùi

Những ngày qua, cái tên Binz và Châu Bùi liên tục được réo gọi trên khắp các diễn đàn mạng xã hội. Loạt động thái đáng ngờ giữa cả hai khiến dân tình thêm hoang mang, câu hỏi lớn nhất được đặt ra là: chuyện gì đang thực sự xảy ra giữa Binz và Châu Bùi? Giữa lúc bàn tán chưa hạ nhiệt, Binz bất ngờ có động thái mới trên trang cá nhân.

Trên trang cá nhân, nam rapper bất ngờ đăng tải hình ảnh đèo Châu Bùi trên xe đạp trong một khoảnh khắc đời thường. Cả hai diện trang phục giản dị nhưng cực ngọt ngào. Bức ảnh nhanh chóng gây bão mạng xã hội, và không lâu sau đó, Châu Bùi cũng đã chia sẻ lại bài hát của Valentine của Binz, qua đó chính thức dập tắt hoàn toàn tin đồn chia tay khiến dân mạng xôn xao những ngày qua.

Binz đã dập tắt tin đồn rạn nứt mà cư dân mạng bàn tán những ngày qua. Ảnh: FBNV

Nguồn cơn tin đồn Binz - Châu Bùi rạn nứt xuất phát từ bài hát có ca từ cực suy của nam rapper được phát hành vào ngày 9/2. Cư dân mạng liền soi ra kể từ dịp Halloween 2025, Binz và Châu Bùi rất ít tương tác trên mạng xã hội, mặc dù cả hai vẫn giữ follow và ảnh chung của nhau.

Mọi chuyện trở nên bùng nổ hơn khi sáng 14/2, trên trang cá nhân, nữ fashionista đình đám chia sẻ dòng trạng thái: "2 cuộc đời trong ngày hôm nay: 27 Tết hoặc Valentine". Bên dưới phần bình luận, Châu Bùi còn tự nhận mình thuộc "team 27 Tết", khiến nhiều người hiểu rằng cô không quá bận tâm đến không khí Lễ Tình nhân.

Dòng trạng thái gây dậy sóng của Châu Bùi. Ảnh: FBNV

Binz và Châu Bùi hẹn hò từ tháng 7/2020. Trước đó, cặp đôi thường ngầm "thả thính" nhau trên mạng xã hội hay tiết lộ những bằng chứng hẹn hò như mặc áo đôi, check-in cùng một địa điểm… Cho đến tháng 12/2022, tại một concert, Binz lần đầu công khai hát tặng "nửa kia" trước khán giả.

Binz cho biết lý do anh phải đợi một thời gian mới thoải mái chia sẻ mối quan hệ trước công chúng là muốn chuyện tình này chắc chắn hơn. Khi đã xác định Châu Bùi sẽ là người gắn bó, đồng hành cùng mình trong chặng đường sắp tới thì nam rapper quyết định chia sẻ mối quan hệ này đến nhiều người hơn. Chính tình yêu, sự ân cần và nhẹ nhàng của Châu Bùi đã khiến Binz bỏ qua những suy nghĩ sợ hôn nhân và bắt đầu nghiêm túc hơn để hướng đến việc xây dựng một gia đình. Châu Bùi cũng là người có ảnh hưởng không nhỏ trong sự chuyển biến của Binz từ một chàng trai lạnh lùng, ngông cuồng thành một người đàn ông ấm áp và chân thành hơn.

Về phía Châu Bùi, trong một buổi phỏng vấn với chúng tôi vào tháng 2/2024 cô chia sẻ: "Châu với anh Binz thì anh luôn nói với Châu là em giỏi, em phải cố lên; và Châu cũng luôn nói rằng những gì anh Binz làm quá hay, quá tuyệt. Châu luôn muốn mọi người xem trọng những gì Châu làm ra, và anh Binz luôn làm vậy với Châu, Châu cũng làm vậy với anh. Cả hai cũng trân trọng những gì người này làm vì người kia, và không coi đó là điều đương nhiên. Châu và anh Binz chỉ có giành nhau ai tắm chó thôi.

Trước đó Châu có nói với anh là đôi khi không muốn mình bị chiều quá thành hư, thành dựa dẫm vào người khác, nên Châu cũng muốn mình độc lập. Nếu anh liên tục tắm chó rồi thì Châu sẽ giành làm lần tiếp theo. Châu cũng hay lo và nói anh Binz là dạo này Châu quá bận nên không nấu cơm cho anh được. Anh Binz cũng rất chia sẻ là với một người đi làm nhiều như Châu anh hoàn toàn ok với việc đó và vui vẻ gọi đồ ăn về, chỉ có Châu hay tự trách bản thân là không nấu ăn nhiều được như ngày đầu mới quen nhau thôi. Tất cả sự ủng hộ và nhường nhịn đều xuất phát từ tấm lòng của hai người dành cho nhau".