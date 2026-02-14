"Thiên thần nội y" bị đại gia có vợ đâm đơn kiện ra tòa ngay ngày 27 Tết vì làm ra chuyện tày trời

Ngày 14/2, tờ HK01 đưa tin showbiz Hong Kong (Trung Quốc) chấn động trước vụ việc tỷ phú Lý Gia Thành đã đệ đơn kiện "thiên thần nội y" Châu Tú Na cùng 5 kênh YouTube về tội phỉ báng và quấy rối. Theo Lý Gia Thành, Châu Tú Na chính là "nguồn gốc" của toàn bộ những tin đồn thất thiệt về đời tư, gây ảnh hưởng đến gia đình anh suốt 10 năm qua.

Từ năm 2016, khi Châu Tú Na ra mắt phim mới, bỗng xuất hiện thông tin cô là "bé ba", nhận bao nuôi của Lý Gia Thành. Không chỉ vậy, cả hai còn bị đưa tin có con trai ngoài giá thú và Châu Tú Na đã nhận được căn biệt thự trị giá 120 triệu HKD (406 tỷ đồng) vì sinh quý tử cho gia tộc họ Lý. Theo Lý Gia Thành, đây là những tin đồn không đúng sự thật, gián tiếp làm sứt mẻ danh dự và cuộc hôn nhân của anh. "Tôi hoàn toàn không quen biết Châu Tú Na và không có bất kỳ mối quan hệ nào với cô ấy", Lý Gia Thành nói.

Lý Gia Thành kiện Châu Tú Na ra tòa về tội phỉ báng và quấy rối. Ảnh: Sina.

Qua điều tra, Lý Gia Thành phát hiện chính Châu Tú Na là người đứng sau loan tin đồn tình ái mập mờ với anh, bằng cụm từ "thiên thần nội y cặp kè với người thừa kế siêu giàu đời thứ 2 đã có vợ" và đăng tải hình ảnh vị tỷ phú hoặc gia đình anh vào các video, bài viết liên quan trên mạng xã hội. Động cơ của Châu Tú Na là tạo tin đồn tình ái giật gân để tăng độ phủ sóng hình ảnh nhằm gây chú ý.

Theo Lý Gia Thành, anh đã muốn phớt lờ, không làm lớn chuyện này với Châu Tú Na. Tuy nhiên, người đẹp không có dấu hiệu chủ động dừng lại hành vi lợi dụng danh tiếng của người khác. Tháng 6/2025, trong một cuộc phỏng vấn để quảng bá cho bộ phim mới, Châu Tú Na đã lên tiếng về tin đồn cô được một người đàn ông giàu có bao nuôi.

Người đẹp gợi cảm trứ danh showbiz cho biết, cô không hề quen biết Lý Gia Thành và càng không có chuyện cặp kè với vị doanh nhân đã có gia đình này. Châu Tú Na chia sẻ, trước kia, cô không lên tiếng trước tin đồn thất thiệt vì sợ càng nói càng bị bôi đen. Ai dè, sau một thời gian bận rộn đóng phim, cô đã bị tung tin mang bầu với chồng Từ Tử Kỳ khiến bản thân cảm thấy oan ức.

Lý Gia Thành kiện Châu Tú Na ra tòa về tội phỉ báng và quấy rối. Ảnh: Sina.

Phát ngôn của Châu Tú Na một lần nữa làm dấy lên làn sóng bàn tán về mối quan hệ giữa cô và tỷ phú Lý Gia Thành. Thời điểm đó, gia đình Lý Gia Thành đang có tang sự. "Châu Tú Na và chương trình đó đã dàn xếp nội dung phỏng vấn gây sốc vì cô ta muốn gây chú ý cho phim mới của mình. Hành động tày trời của cô ta quá ích kỷ. Sau khi cô ta khơi lại tin đồn, vô số video xuyên tạc, xúc phạm gia đình tôi đã xuất hiện dày đặc trên MXH. Tình hình đã vượt quá giới hạn cho phép, tôi tức giận, phẫn nộ và không thể bỏ qua cho cô ta được. Để bảo vệ danh tiếng của bản thân, gia đình, cũng như làm rõ sự thật, tôi đã nộp đơn kiện Châu Tú Na ra tòa" , tỷ phú Lý Gia Thành thông báo.

Trước việc bị tỷ phú giàu có bậc nhất Hong Kong (Trung Quốc) đâm đơn kiện ngay ngày 27 Tết, Châu Tú Na chưa đưa ra phản hồi. Cô từ chối mọi cuộc gọi từ cánh truyền thông. Tuy nhiên, việc Lý Gia Thành ra mặt đính chính toàn bộ tin đồn tình ái và tố cáo Châu Tú Na đứng sau tung tin đồn sai sự thật khiến nữ diễn viên hứng chỉ trích dữ dội từ công chúng. Mỹ nhân gợi cảm Cbiz đang bị "ném đá", mỉa mai là người chiêu trò, vì danh tiếng mà bất chấp, tự gắn cho mình hàng loạt mác xấu "tiểu tam", "vợ bé đại gia".

Châu Tú Na hiện bị mỉa mai vì muốn nổi tiếng mà bất chấp phải trái, đúng sai. Ảnh: Sina.

Lý Gia Thành là con trai của cố tỷ phú Lý Triệu Cơ - người từng giữ vị trí giàu nhất Hong Kong (Trung Quốc). Sau khi cha qua đời, Lý Gia Thành tiếp quản tập đoàn, đồng thời nhận khoảng 70 tỷ HKD (khoảng 230 nghìn tỷ đồng) tiền thừa kế. Lý Gia Thành có cuộc hôn nhân hạnh phúc với nữ diễn viên Từ Tử Kỳ. Họ kết hôn vào năm 2016, tại Nhà hát Opera Sydney với chi phí lên tới 89 triệu USD (hơn 2.100 tỷ đồng). Từ Tử Kỳ được gọi với biệt danh "cô dâu nghìn tỷ" của showbiz châu Á.

Lý Gia Thành có cuộc hôn nhân hạnh phúc với minh tinh Từ Tử Kỳ. Ảnh: On.

Châu Tú Na sinh năm 1985, là diễn viên và người mẫu nổi tiếng. Cô từng được gọi là "nữ hoàng nội y", "thiên thần nội y" sau khi phát hành hiều bộ ảnh nóng bỏng, quyến rũ. Trong đó, mùa hè năm 2009 từng được gọi là "mùa hè Châu Tú Na" vì bộ ảnh gợi cảm mang tên Kissy Chrissie của cô được các khán giả săn đón, cháy hàng trên toàn châu Á. Ngoài ra, Châu Tú Na còn tham gia diễn xuất trong All's Well, Ends Well 2020, The Leakers, Journey to the West, Three Lives... Tháng 4/2025, Châu Tú Na từng đến Hội An du lịch.

Châu Tú Na từng đến Việt Nam du lịch vào năm ngoái. Ảnh: Instagram.





Nguồn: HK01, On