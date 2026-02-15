Trời ơi, đây mà là con gái Lee Dong Gun (Chuyện Tình Paris) ư?

Lee Dong Gun - Jo Yoon Hee tổ chức hôn lễ hồi tháng 9/2017 và đón con gái Roa vào tháng 12 cùng năm. Tới năm 2020, 2 nghệ sĩ tuyên bố "đường ai nấy đi", đặt dấu chấm hết cho mối tình ngắn ngủi. Sau vụ ly hôn ồn ào, minh tinh họ Jo giành được quyền nuôi con.

Vào sáng 15/2, Jo Yoon Hee vừa chia sẻ loạt hình mới của ái nữ 8 tuổi lên trang cá nhân, bài đăng này của nữ minh tinh đã ngay lập tức nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Được biết, loạt ảnh chụp lại những khoảnh khắc đáng nhớ khi con gái Lee Dong Gun tới Malaysia tham gia chương trình giao lưu tiếng Anh tổ chức ở 1 trường quốc tế trong kỳ nghỉ đông.

Trước ống kính, cô bé Roa gây chú ý khi bỗng lớn tướng, cao ráo hơn hẳn so với thời gian trước đó. Do cả tài tử Lee Dong Gun lẫn minh tinh Jo Yoon Hee đều sở hữu chiều cao lý tưởng, lần lượt là 1m85 và 1m70, cho nên công chúng tin rằng trong tương lai Roa cũng sẽ đạt được thông số chiều cao ấn tượng. Bên cạnh đó, ngoại hình hiện tại của cô bé cũng được nhận xét là thay đổi đáng kể so với thời điểm cách đây hơn 1 năm. Còn nhớ vào thời điểm đầu năm 2025, ái nữ nhà Lee Dong Gun từng trở nên viral và gây sốt toàn cõi mạng nhờ diện mạo xinh như búp bê.

Con gái Lee Dong Gun gây ấn tượng mạnh với vóc dáng cao ráo khi chỉ mới 7 tuổi. Ảnh: X

Cô bé Roa cũng thay đổi nhiều so với thời điểm cách đây hơn 1 năm (ảnh phải). Ảnh: Naver

Được biết, cả Lee Dong Gun và Jo Yoon Hee đều sở hữu thông số lý tưởng (lần lượt là 1m85 và 1m70) nên không ngạc nhiên khi con gái họ lại sớm gây chú ý với vóc dáng cao ráo nổi bật. Ảnh: X

Sau khi ly hôn Lee Dong Gun, Jo Yoon Hee đã giành được quyền nuôi con gái. Dẫu vậy, nữ diễn viên họ Jo từng chia sẻ rằng nếu Roa muốn đến ở với bố, cô vẫn sẽ bằng lòng vì luôn mong con mình vui vẻ và có được những điều tốt đẹp nhất.

Theo thỏa thuận với vợ cũ, Lee Dong Gun đến thăm con gái vào Chủ nhật mỗi tuần. Trong buổi họp báo ra mắt bộ phim Celebrity cách đây 3 năm, nam tài tử bày tỏ tình yêu thương dành cho thiên thần nhỏ: "Có lý do nên tôi mới nghỉ ngơi trong thời gian dài. Tôi luôn cho rằng người cha nên dành thời gian ở bên con gái trong giai đoạn bé khôn lớn, đặc biệt là vào thời điểm 5-7 tuổi. Sau những tổn thương, tôi muốn tập trung chăm lo cho con gái. Dù không thể luôn ở gần con nhưng tôi luôn cố gắng làm vơi đi nỗi buồn, sự lo lắng của bé vì thiếu vắng ba bên cạnh".

Lee Dong Gun nổi tiếng trên toàn châu Á nhờ các tác phẩm truyền hình lẫn điện ảnh đình đám như Chuyện Tình Paris, Cô Dâu Nhỏ Xinh, Bạn Trai Tôi Nhóm Máu B... Trong khi đó, nữ minh tinh Jo Yoon Hee để lại dấu ấn trong lòng công chúng qua các bộ phim như Lie To Me, Nine...

Lee Dong Gun - Jo Yoon Hee ly hôn cách đây 6 năm. Ảnh: X

Nguồn: Kbizoom