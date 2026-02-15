Thảm đỏ Hanteo Music Awards 2026: Tiffany (SNSD) rạng rỡ xinh hút hồn, át hết dàn mỹ nhân đàn em

Vào chiều ngày 15/2, thảm đỏ Lễ trao giải Hanteo Music Awards 2026 đã chính thức diễn ra tại Seoul, Hàn Quốc thu hút sự chú ý của truyền thông và người hâm mộ Kpop toàn cầu. Lễ trao giải năm nay quy tụ loạt sao nổi tiếng tham dự như Tiffany (SNSD), nhạc sĩ gạo cội Yoon Jong Shin, rapper Gen Z quốc dân Lee Young Ji, nhóm nhạc cổ điển Forestella và cả dàn idol thế hệ mới như Hearts2Hearts, TripleS, PENTAGON, Billlie...

Mọi sự chú ý đều đổ dồn vào Tiffany (SNSD). Sau khi công bố tin kết hôn với tài tử Byun Yo Han, nữ idol sinh năm 1989 ngày càng xinh đẹp và rạng rỡ trong hạnh phúc. "Mắt cười SNSD" diện chiếc váy hoa hồng bềnh như công chúa, xuất hiện với diện mạo không chỗ chê. Tiffany thậm chí còn lấn át cả dàn idol gen 4, gen 5 kém cô đến hơn chục tuổi.

Tiffany đảm nhận vai trò MC lễ trao giải cùng nam ca sĩ nhạc trot Lee Chan Won. Ảnh: News1

"Mắt cười SNSD" vô cùng xinh đẹp và rạng rỡ, chiếm trọn spotlight thảm đỏ lễ trao giải danh giá. Ảnh: News1

Tiffany diện váy hoa bồng bềnh, lộng lẫy như công chúa. Ảnh: News1

Sau khi công bố kết hôn với tài tử Byun Yo Han, Tiffany trông tràn đầy rạng rỡ và hạnh phúc. Ảnh: News1

Ở tuổi 37, nhan sắc của cô vẫn đủ sức "đè bẹp" các đàn em kém hàng chục tuổi. Ảnh: News1

Cận cảnh đôi mắt cười trứ danh tươi tắn, truyền năng lượng tích cực đến khán giả. Ảnh: News1

Quân đoàn mỹ nhân mới nhà SM - Hearts2Hearts gây ấn tượng mạnh với nhan sắc xinh đẹp và vóc dáng cao ráo đồng đều. Ảnh: News1

Center Ian rất được yêu thích bởi vẻ đẹp sắc sảo và tinh nghịch, được mệnh danh là "Karina mới". Ảnh: News1

Trưởng nhóm Jiwoo cũng sở hữu vẻ đẹp AI. Ảnh: Xports News

A-Na là mỹ nhân với vẻ đẹp cổ điển. Ảnh: Xports News

Nhóm nhạc nữ nổi tiếng với concept độc đáo Billlie. Ảnh: News1

"Thiên tài biểu cảm" Tsuki chính là thành viên nổi bật nhất. Ảnh: News1

Từ nữ idol đáng yêu, Tsuki dần lột xác thành mỹ nhân trưởng thành sắc sảo. Ảnh: News1

ARTMS - nhóm nhạc quy tụ các cựu thành viên của Loona. Ảnh: News1

Heejin thu hút mọi ống kính với set trang phục mang tinh thần Y3K khoe khéo thân hình thon gọn. Ảnh: News1

Nhóm nhạc nữ đông dân nhất Kpop - TripleS "trẩy hội" Hanteo Music Awards với đội hình đầy đủ 24 thành viên. Ảnh: News1

Rapper quốc dân Gen Z Lee Young Ji lên đồ đầy cá tính thay vì váy áo thướt tha như những đồng nghiệp nữ khác. Ảnh: News1

Nhạc sĩ gạo cội Yoon Jong Shin tạo dáng "bắn tim" như giới trẻ. Ảnh: News1

Changsub (BTOB) cùng màn tạo dáng hài hước đến mức fan phải tự hỏi liệu anh là idol hay danh hài? Ảnh: News1

PENTAGON khiến fan "khóc ròng" khi đi dự thảm đỏ với đội hình đủ thành viên. Ảnh: News1

Wei - nhóm nhạc ra mắt năm 2020. Ảnh: Xports News

Thành viên Kim Yohan giành chiến thắng cuộc thi Produce X năm 2019. Anh trở thành "center quốc dân" và ra mắt cùng X1 nhưng nhóm nhạc này đã nhanh chóng tan rã vì ồn ào gian lận. Ảnh: News1

Nhóm nhạc cổ điển Forestella cúi chào để chúc mừng năm mới khán giả. Ảnh: News1

Ban nhạc tài năng Lucy. Ảnh: News1

xikers - đàn em của ATEEZ. Ảnh: News1

Nhóm nhạc hoạt động từ năm 2023 8Turn. Ảnh: News1

Em út nhà Cube Entertainment - NOWZ

Idntt là đàn em của TripleS, có cùng mô hình "đông dân" với 24 thành viên. Ảnh: Xports News

MC Yoo Jae Pil cúi đầu để chúc mừng năm mới khán giả. Ảnh: News1

Nghệ sĩ beatbox WING "chiêu đãi" ngay 1 màn trình diễn trên thảm đỏ. Ảnh: News1

Dàn ca sĩ solo nổi tiếng gồm Park Ji Hyeon,...

... Son Tae Jin,...

... Kim Hee Jae,...