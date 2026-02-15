Chiều 14.2, công chúng châu Á náo loạn trước 1 bài báo của Koreaboo có tiêu đề gây xôn xao: “Song Ji Hyo kiệt sức khi nuôi con”. Dòng tiêu đề gây hoang mang âu cũng là bởi trong mắt công chúng, Song Ji Hyo chưa lập gia đình và sinh con.

Bài báo có dòng tiêu đề “Song Ji Hyo kiệt sức khi nuôi con” đã khiến công chúng không khỏi hoang mang, dậy sóng. Ảnh: Koreaboo

Hóa ra, mọi chuyện không hoàn toàn giống với những gì khán giả tưởng tượng. Trong bài báo này, quả thực Song Ji Hyo có phát biểu suy nghĩ về việc nuôi con rằng: “Việc nuôi con giống như 1 cuộc chiến vậy, tôi đã hoàn toàn bị kiệt sức”.

Thế nhưng, không hề có chuyện nữ diễn viên đúc rút ra điều này sau khi chăm con của mình. Trên thực tế, mỹ nhân họ Song vừa thử trải nghiệm việc chăm sóc con cái trong 1 content được phát sóng trên kênh YouTube cá nhân. 3 đứa trẻ xuất hiện trong clip là con của 1 người bạn thân thiết với Song Ji Hyo. Trong nhiệm vụ do ekip đưa ra, nữ diễn viên sẽ tự mình trải qua 1 ngày chăm sóc 3 bé.

Trước khi bắt tay vào công việc, Song Ji Hyo nghiêm túc dành hẳn 1 ngày để tìm hiểu thói quen sinh hoạt của các bé. Ban đầu, mọi việc diễn ra khá suôn sẻ. Nữ diễn viên đưa 2 đứa con lớn của bạn thân tới trường mẫu giáo rồi trở về nhà tập trung chăm sóc đứa bé nhất.

Trong lúc cho bé uống sữa bột, Song Ji Hyo tự tin chia sẻ: “Thực ra tôi có kinh nghiệm chăm trẻ rồi đó nha. 2 đứa em ruột trước đó cũng do tôi chăm sóc chứ đâu, nên tôi có thể xử lý gọn gàng công việc thay tã bẩn và tắm rửa cho bé”.

Thế nhưng, mọi chuyện dần trở nên khó khăn sau khi Song Ji Hyo đón 2 đứa con lớn của cô bạn về nhà và phải trông 1 lúc 3 bé. Có những thời điểm, nữ diễn viên tỏ ra bất lực trước độ nghịch ngợm của tụi nhỏ, tới mức phải trốn sau những chiếc hộp đồ chơi để tranh thủ nghỉ ngơi.

Ban đầu Song Ji Hyo tràn đầy vẻ tự tin khi chỉ phải chăm 1 bé. Ảnh: X

Thế nhưng khi phải trông cùng lúc tận 3 đứa nhỏ, nữ diễn viên đã tỏ ra vô cùng bất lực. Ảnh: Naver

Cuối buổi ghi hình, Song Ji Hyo không giấu nổi dáng vẻ mệt mỏi, bơ phờ và phải thừa nhận rằng việc chăm con quả thực vô cùng khó khăn, vất vả. Trước ống kính, cô bày tỏ sự cảm thông với nỗi khó nhọc của các bà mẹ trên khắp thế giới khi vừa phải quán xuyến việc nhà vừa phải chăm con.

Song Ji Hyo sinh năm 1981, chính thức ra mắt làng giải trí khi mới 20 tuổi. Trước khi bắt đầu đóng phim, cô từng làm người mẫu trang bìa cho tạp chí Kiki. Nữ diễn viên trở nên nổi tiếng trong năm 2006 sau khi góp mặt trong 2 tác phẩm đình đám lúc bấy giờ là Hoàng Cung và Truyền Thuyết Jumong.

Giai đoạn sau này, cô tiếp tục ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng qua tác phẩm điện ảnh Song Hoa Điếm trước khi “làm mưa làm gió” ở show truyền hình ăn khách Running Man.

Song Ji Hyo xuất thân từ gia đình giàu có. Theo SPOTV News, bố cô đảm nhận vị trí CEO của 1 công ty vận tải hàng hải nổi tiếng ở thành phố Tongyeong, Hàn Quốc. Đáng chú ý, doanh nghiệp này hiện đang vận hành 1 con tàu chở khách 382 tấn.

Những tưởng thiên kim tiểu thư Kbiz có cuộc dạo chơi sau khi gia nhập làng giải trí nhưng trên thực tế, cô đã nghiêm túc với nghề trong suốt hơn 25 năm hoạt động, gặt hái loạt thành tích ấn tượng trên nhiều lĩnh vực từ phim truyền hình, điện ảnh cho tới show thực tế.