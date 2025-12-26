Chuyện chưa từng tiết lộ của Song Ji Hyo và bạn trai bí mật yêu 8 năm

Gần đây, Song Ji Hyo khiến mạng xã hội loạn cào cào khi bất ngờ tiết lộ chuyện cô đã hẹn hò bạn trai bí mật suốt 8 năm ngay trước mắt dàn sao Running Man mà không bị họ phát hiện ra.

Tới sáng 26/12, tờ Allkpop cho hay Kim Jong Kook, Yang Se Chan và Ji Ye Eun vừa xuất hiện trên kênh YouTube của Song Ji Hyo. Tại đây, Kim Jong Kook cùng Yang Se Chan đã thảo luận về mối quan hệ yêu đương bí mật trong vòng 8 năm của mỹ nhân họ Song. Trước ống kính, Kim Jong Kook - người đã kết hôn cách đây 3 tháng, tỏ vẻ thất vọng khi nữ đồng nghiệp họ Song đã giấu nhẹm đời tư suốt từng ấy năm: "Chúng tôi (dàn sao Running Man) đã cùng đồng hành trên show Running Man suốt 16 năm rồi, cho nên gần như đã biết rõ mọi thứ về nhau. Song Ji Hyo biết rõ mọi chuyện về chúng tôi (dàn sao Running Man), vậy mà cô ấy lại giấu kín đời tư của mình như vậy đấy".

Kim Jong Kook thất vọng vì Song Ji Hyo giấu nhẹm chuyện hẹn hò suốt nhiều năm. Ảnh: Allkpop

Trong lúc Kim Jong Kook vẫn còn đang cảm thấy thất vọng về Song Ji Hyo, Yang Se Chan đã xen vào: "Chị Song Ji Hyo đã có bạn trai trong suốt quãng thời gian từ lúc em bắt đầu tham gia Running Man cho tới tận bây giờ". Trong tình thế bị 2 đồng nghiệp "tấn công" dồn dập, Song Ji Hyo phải vội lên tiếng "chữa cháy": "Không phải là em nói dối mọi người đâu. Chỉ là em từng không muốn kể ra chuyện đó thôi".

Song Ji Hyo vội lên tiếng trấn an khi bị Kim Jong Kook và Yang Se Chan "dồn ép". Ảnh: Allkpop

Khi được hỏi về việc cùng bạn trai bí mật đón Giáng sinh ra sao, Song Ji Hyo gây bất ngờ khi tiết lộ rằng: "Thú thật là bọn em không được đón Giáng sinh. Trong thời gian diễn ra lễ Giáng sinh, em luôn phải quay cuồng với các sự kiện cùng loạt lịch trình ghi hình. Với những người làm nghề như chúng ta, đây chính là khoảng thời gian bận rộn nhất mà". Đồng thời, nữ minh tinh họ Song còn tiết lộ thêm, cô chưa bao giờ cùng bạn trai đến những nơi lãng mạn hoặc nơi nào đó có bầu không khí đặc biệt trong suốt thời gian hẹn hò.

Kim Jong Kook không giấu nổi vẻ ngạc nhiên trước những chia sẻ của Song Ji Hyo: "Hầu hết cánh mày râu đều hoảng hốt mỗi khi dịp đặc biệt nào đó sắp đến và cứ tự hỏi ‘Mình nên chuẩn bị gì cho bạn gái đây?’. Bạn trai của em chắc hẳn phải cảm thấy vô cùng thoải mái đấy (vì không cần phải chuẩn bị bất cứ điều gì mỗi khi có dịp đặc biệt)".

Còn nhớ trong 1 tập của show Running Man cách đây hơn 1 tuần, Ji Suk Jin đã tò mò hỏi về mối quan hệ gần đây nhất của Song Ji Hyo. Đáp lại câu hỏi bất ngờ từ tiền bối, người đẹp sinh năm 1981 thành thật thú nhận, cô đã hẹn hò 1 nhân vật bí ẩn suốt 8 năm ngay trước mắt dàn sao Running Man trong khi tích cực ghi hình cho chương trình này mà không bị bất kỳ ai phát hiện.

Song Ji Hyo vừa dứt lời, dàn nghệ sĩ Running Man đã không giấu nổi vẻ kinh ngạc tột độ. Đặc biệt, người sốc nhất có lẽ chính là Ji Suk Jin vì nam ngôi sao không chỉ tỏ ra choáng váng mà còn liên tục lẩm bẩm trong sự ngỡ ngàng, thảng thốt.

Ji Suk Jin không tin nổi vào tai mình khi nghe những chia sẻ gây sốc của Song Ji Hyo. Ảnh: Naver

Tiết lộ mới nhất về Song Ji Hyo đã ngay lập tức trở thành chủ đề nóng trên khắp các diễn đàn mạng xã hội. Nhiều khán giả tò mò về bí quyết đã giúp cho nữ diễn viên đình đám có thể dễ dàng qua mặt được dàn sao Running Man trong suốt 8 năm. Đồng thời, không ít netizen phải gật gù đồng ý rằng, nếu ngay cả những đồng nghiệp thân thiết nhất với Song Ji Hyo còn không hề hay biết về bạn trai bí mật của nữ diễn viên thì chắc chắn "hung thần" Dispatch cũng sẽ phải chịu bó tay, không dò ra được bất kỳ manh mối nào liên quan tới chuyện tình này.

Song Ji Hyo sinh năm 1981, gia nhập làng giải trí Hàn Quốc khi vừa tròn 20 tuổi. Sau nhiều năm miệt mài hoạt động nghệ thuật, cô đã trở nên nổi tiếng trên toàn châu Á nhờ loạt phim truyền hình, điện ảnh và show giải trí ăn khách như Hoàng Cung, Song Hoa Điếm, Truyền Thuyết Jumong, Running Man,...

Song Ji Hyo được yêu thích khắp châu Á nhờ loạt phim và show truyền hình ăn khách. Ảnh: Nate

Nguồn: Allkpop