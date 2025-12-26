Nữ ca sĩ hạng A bị cướp tấn công đập vỡ cửa kính ô tô, tình trạng hiện tại ra sao?

Sáng 26/12, tờ Sports Chosun đưa tin, nữ ca sĩ đình đám Kahi (thành viên nhóm nhạc huyền thoại After School) mới đây đã bị cướp tấn công, đập vỡ cửa kính ô tô khi cùng chồng con tới Mỹ du lịch và xem cầu thủ Son Heung Min thi đấu. Theo nguồn tin, vụ cướp xảy ra trên chiếc ô tô thuê vào thời điểm gia đình cô rủ nhau đi ăn nhà hàng. Tranh thủ lúc cả nhà mỹ nhân After School đang say sưa thưởng thức bữa ăn, đối tượng xấu đã tấn công và đập vỡ cửa kính ô tô với mục đích khua khắng những món đồ có giá trị trong xe. Thế nhưng, tên trộm chưa kịp lấy đi thứ gì thì đã nhanh chóng rút lui ngay sau đó.

Sau bữa ăn, Kahi cùng chồng con quay lại xe thì bàng hoàng phát hiện cửa kính đã vỡ toang. Sau giây phút kinh sợ ban đầu, các thành viên trong gia đình nữ ca sĩ nhanh chóng bình tĩnh trở lại vì phát hiện không có món đồ nào bị trộm lấy đi. Kahi cùng ông xã tạm xử lý ô tô bằng cách dán băng dính đè lên các chỗ bị vỡ rồi quyết định quay lại sân bay thuê 1 chiếc xe khác để tiếp tục hành trình du lịch trên đất Mỹ. Trước những lo lắng của người hâm mộ, Kahi đã khẳng định trên 1 video vừa được đăng lên kênh YouTube cá nhân rằng: “Không có thành viên nào trong gia đình tôi bị thương”.

Công chúng xôn xao trước đoạn clip ghi lại hình ảnh chiếc ô tô mà gia đình Kahi thuê trong chuyến du lịch tại Mỹ bị tên trộm tấn công

Nữ ca sĩ cùng ông xã dán băng dính đè lên những chỗ bị vỡ trên cửa kính ô tô trước khi quay lại sân bay để thuê 1 chiếc xe khác. Ảnh: Naver

Kahi ban đầu rất kinh sợ nhưng đã bình tâm trở lại để xử lý tình huống ngoài ý muốn trong chuyến du lịch mới đây. Ảnh: Sports Chosun

Kahi sinh năm 1980, ra mắt làng giải trí Hàn Quốc khi vừa tròn 20 tuổi với tư cách 1 vũ công. Nữ idol ra mắt cùng nhóm nữ S.Blush vào năm 2006, nhưng nhóm nhạc đã nhanh chóng tan rã chỉ sau chưa đầy 1 năm hoạt động. 3 năm sau, cô ra mắt lần 2 với tư cách thành viên nhóm nhạc After School và phải tới lúc này, tên tuổi nữ ca sĩ mới được công chúng châu Á biết đến rộng rãi.

Rời nhóm, Kahi chuyển hướng sang solo song sự nghiệp giai đoạn sau đó của cô không còn gây ấn tượng mạnh như thời còn hoạt động trong After School.

Về tình duyên, nữ ca sĩ khiến công chúng Hàn xôn xao sau khi tuyên bố kết hôn với đại gia Yang Jun Moo. Được biết, Yang Jun Moo là 1 doanh nhân thành đạt, mỗi năm “cá kiếm” hơn 10 tỷ won (gần 200 tỷ đồng). Được biết, anh Yang là người đại diện của 1 nhãn hàng chuyên thiết kế phụ kiện như ốp điện thoại và túi xách, đồng thời điều hành 1 công ty kinh doanh ván trượt tuyết.

Kahi cùng nhóm After School trở nên nổi tiếng khắp Hàn Quốc nói riêng và châu Á nói chung nhờ loạt bản hit đình đám như Because Of You, Bang, Shampoo,... Ảnh: Nate và Naver

Cuộc hôn nhân của Kahi với đại gia Yang Jun Moo đã khiến báo chí xứ củ sâm tốn nhiều giấy mực. Ảnh: Nate

Nguồn: Sports Chosun