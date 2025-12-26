Đám cưới kéo dài 3 ngày của con gái hoa hậu Diệu Hoa

Con gái Hoa hậu Diệu Hoa đám cưới cùng chú rể Ấn Độ

Nguyễn Diệu My - con gái Hoa hậu Diệu Hoa, vừa kết hôn ở tuổi 28 với chú rể Ấn Độ. Hoa hậu Diệu Hoa cho biết chồng Diệu My là Ayush - một kỹ sư công nghệ người Ấn Độ. Chú rể tốt nghiệp kỹ sư ở Ấn Độ, sau đó được cử sang Mỹ làm việc và gặp Diệu My tại đây.

Con gái hoa hậu Diệu Hoa, Diễu My tốt nghiệp chuyên ngành quản lý, tiếp thị và kinh doanh của trường Wharton thuộc đại học Pennsylvania, Mỹ trước khi sang Anh làm việc.

Cả hai hẹn hò khoảng bốn năm trước khi tiến đến hôn nhân, hiện cùng sinh sống, làm việc tại London (Anh). Đám cưới của Diệu My và chồng Ấn Độ được tổ chức tại ở hai nơi, Việt Nam và Ấn Độ.

Ở Việt Nam, đám cưới được tổ chức theo phong cách hiện đại còn ở Ấn Độ, đám cưới tổ chức theo phong tục truyền thống, kéo dài ba ngày.

Đám cưới ở Việt Nam theo phong cách hiện đại

Hoa hậu Nguyễn Diệu Hoa đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 1990. Hoa hậu Diệu Hoa thành thạo 5 thứ tiếng. Cô kết hôn với doanh nhân Ấn Độ và có 3 người con. Trong đó Nguyễn Diệu My (tên Ấn Độ là Sonali Dane, sinh năm 1997) là con gái lớn. Kế tiếp là con gái Nguyễn Diệu Ly (tên Ấn Độ là Nikita Dane, sinh năm 1998) và con trai Nguyễn Hoàng Phi (tên Ấn Độ là Tshan Dane, sinh năm 2000).