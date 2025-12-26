Vào ngày 21/12, dân tình xứ tỷ dân đã được dịp "rửa mắt" khi chứng kiến rừng nam thần - mỹ nữ Cbiz đổ bộ tại sự kiện Tinh Quang Đại Thưởng 2025. Ai cũng lên đồ lộng lẫy, phô diễn visual đỉnh của chóp tạo nên 1 bữa tiệc thời trang và thị giác mãn nhãn. Trong đó, bức ảnh chụp góc nghiêng thần thánh của Trương Lăng Hách, Trần Đô Linh, Cúc Tịnh Y, Tống Tổ Nhi, Lưu Vũ Ninh, Triệu Lộ Tư, Đàn Kiện Thứ, Cung Tuấn gây bão rần rần trên MXH.

8 trai xinh - gái đẹp của showbiz Hoa ngữ này đã thu phục ống kính với chiếc mũi đỉnh "vuýp", cao và thẳng tắp không chỉ có thể xuyên thẳng vạn vật mà còn có thể "xuyên" luôn vào tim nhiều người hâm mộ. Quả là những đẳng cấp visual của Trung Quốc, netizen xem qua bức ảnh chung 1 hàng ghế của dàn sao thuộc "phái toàn mũi đẹp" này ai mà cảm thấy như bị "bạo lực mạng".

Hàng ghế khoe mũi cao thẳng của Trương Lăng Hách, Trần Đô Linh, Cúc Tịnh Y, Tống Tổ Nhi, Lưu Vũ Ninh, Triệu Lộ Tư, Đàn Kiện Thứ, Cung Tuấn (từ trái sang phải) gây bão MXH. Ảnh: Weibo.

Trương Lăng Hách, Lưu Vũ Ninh, Đàn Kiện Thứ, Cung Tuấn đều là những nam thần thống trị màn ảnh Hoa ngữ hiện tại. Họ chiếm được tình cảm của nhiều fan nữ với visual cực phẩm. Trong đó, Đàn Kiện Thứ, Cung Tuấn nhiều lần vào top "mỹ nam cổ trang thế hệ mới" với khí chất hào hoa, nho nhã hiếm thấy.

Trương Lăng Hách, Lưu Vũ Ninh, Đàn Kiện Thứ, Cung Tuấn là những mỹ nam được mến mộ nhất hiện tại ở Cbiz. Ảnh: Weibo.

Nhan sắc khiến cả thế giới phải tương tư của Trần Đô Linh, Cúc Tịnh Y, Tống Tổ Nhi và Triệu Lộ Tư là đều không phải bàn cãi. Họ được xem là những nữ thần sắc đẹp thế hệ mới của Cbiz hiện nay. Trần Đô Linh được mệnh danh là "thần tiên tỷ tỷ" thế hệ mới, vừa có tài vừa có sắc. Cô được coi là "ánh trăng sáng" - tức hình mẫu lý tưởng mà các cô gái hướng tới, các chàng trai yêu thích.

Tống Tổ Nhi được giới truyền thông đặt biệt danh là "Tiểu Trương Bá Chi" của màn ảnh Hoa ngữ. Cô diễn xuất ổn, có nhan sắc cổ điển cuốn hút và tính cách hòa nhã. "Mỹ nữ 4.000 năm có 1" Cúc Tịnh Y và Triệu Lộ Tư người được xếp vào nhóm đỉnh lưu bất bại của giới idol nữ Cbiz, người là nữ vương của mảng phim truyền hình.