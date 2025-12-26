Giáng sinh luôn là thời điểm đặc biệt trong năm, khi khắp nơi ngập tràn ánh đèn, cây thông và không khí rộn ràng của những cuộc sum họp. Từ phố xá, trung tâm thương mại cho đến mạng xã hội, tinh thần Noel lan tỏa theo cách rất riêng, kéo theo hàng loạt khoảnh khắc ấm áp, vui nhộn được chia sẻ liên tục. Và cũng như một "thông lệ" quen thuộc, phần được công chúng mong chờ nhất mỗi mùa Giáng sinh chính là màn "xả kho" hình ảnh từ dàn mỹ nhân đình đám Vbiz.

Trên trang cá nhân, Minh Hằng, Lan Khuê, Phạm Hương, Midu, Đàm Thu Trang, Linh Rin,... đã chia sẻ những khung hình đón Giáng sinh bên gia đình. Năm nay, Midu trang trí mọi thứ trong nhà theo style đơn giản mà ấm cúng như thường lệ. Gây chú ý nhất chính là khoảnh khắc ngọt ngào của nữ diễn viên bên ông xã doanh nhân. Dù đã hơn 1 năm kể từ ngày cưới nhưng Midu và Minh Đạt vẫn tình tứ như vợ chồng son khiến nhiều người xoắn xuýt.

Trong khi đó, Lan Khuê và Phạm Hương khiến dân tình "loá mắt" khi check-in trong biệt thự sang trọng. Nếu như Lan Khuê trang hoàng nhà cửa lộng lẫy, ngay cả cầu thang cũng được chăm chút rực rỡ thì Phạm Hương vẫn theo giữ thói quen khi chia sẻ ảnh không gian bếp với cách bày trí "nịnh mắt". Mỗi người một phong cách nhưng ai cũng khiến dân tình trầm trồ vì độ hoành tráng. Bên cạnh đó, nhan sắc của cặp mỹ nhân "đầy duyên nợ" này cũng nhận nhiều lời khen có cánh. Ngoài ra, Minh Hằng, Linh Rin, Đàm Thu Trang có Giáng sinh ấm áp bên những thành viên trong gia đình.

Minh Hằng đón Giáng sinh bên gia đình nhỏ và nhân vật chiếm spotlight chính là chồng doanh nhân khi hoá trang thành ông già Noel. Đây là hình ảnh lầy lội hiếm hoi của chồng Minh Hằng trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV

Midu và Minh Đạt "phát cẩu lương" trong đêm Giáng sinh. Cặp đôi không ngại thể hiện cử chỉ tình tứ, cùng nhau trải qua ngày lễ ấm áp. Ảnh: FBNV

Phạm Hương giữ phong độ khi khiến netizen "loá mắt" với bữa tiệc Giáng sinh hoành tráng. Ảnh: Instagram nhân vật

Lan Khuê trang hoàng biệt thự với cây thông kích cỡ khủng được giăng đèn lung linh. Cô còn tổ chức buổi tiệc nhỏ bên trong ngôi nhà, cùng gia đình và bạn bè trải qua mùa Giáng sinh ấm áp. Ảnh: Instagram nhân vật

Đàm Thu Trang dành trọn thời gian cho 2 nhóc tỳ. Cựu người mẫu đưa hai nhóc tỳ đáng yêu dạo chơi, tận hưởng không khí Noel rực rỡ. Ảnh: FBNV