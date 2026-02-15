Chuyện không thể ngờ xảy ra với Trấn Thành và Sơn Tùng tại sân bay ngày giáp Tết

Sau thời gian dài làm việc chăm chỉ, những ngày giáp Tết là thời gian để dàn sao Việt nghỉ ngơi bên gia đình. Nhiều người làm việc ở TP.HCM, Hà Nội cũng đã tranh thủ về quê đón năm mới cùng gia đình. Song song đó, những nghệ sĩ có lịch trình công việc ngày Tết lại rất bận rộn, liên tục phải di chuyển. Và mới đây nhất, cư dân mạng rần rần khi chứng kiến cuộc gặp gỡ định mệnh của anh em Sơn Tùng - MONO và Trấn Thành cùng các thành viên Thỏ Ơi!! tại sân bay.

Cụ thể, trên mạng xã hội đang lan truyền đoạn video ghi lại khoảnh khắc Trấn Thành, cùng Ly Ly và Quốc Anh xuất hiện tại sân bay để di chuyển đến họp báo tại Hà Nội. Tuy nhiên, điều khiến netizen chú ý không nằm ở nhân vật chính của khung hình mà lại đến từ phần hậu cảnh. Trong lúc camera đang tập trung ghi lại khoảnh khắc của Trấn Thành và ê-kíp, phía sau vô tình "lọt” vào khung hình hai chàng trai được cho là Sơn Tùng và MONO. Cả hai đang bận rộn làm thủ tục bay, Sơn Tùng còn vỗ vai em trai thân thiết. Nhiều người cho rằng anh em Sơn Tùng đang về quê để chuẩn bị đón năm mới.

Ngay khi đoạn clip được chia sẻ, dân mạng lập tức gọi đây là "màn cameo bất đắc dĩ" của Sơn Tùng, MONO trong video của Trấn Thành. Nhiều bình luận hài hước cho rằng đúng là không hẹn mà gặp, chỉ cần ra sân bay ngày giáp Tết cũng có thể bắt gặp nửa showbiz hội tụ.

MXH lan truyền khoảnh khắc Trấn Thành và ekip di chuyển ra Hà Nội để chuẩn bị cho họp báo ra mắt phim thì chạm mặt Sơn Tùng ở sân bay (Ảnh: @chiechaiVbiz)

Dù chỉ lộ bóng lưng nhưng phong cách của chàng trai đang đứng ở quầy thủ tục giống với Sơn Tùng (Ảnh: FBNV)

Cư dân mạng liên tục gọi tên anh em Sơn Tùng bên dưới clip của Trấn Thành (Ảnh chụp màn hình)

Nếu như anh em Sơn Tùng về quê đón Tết thì Trấn Thành bận rộn với lịch làm việc cho phim Tết (Ảnh: FBNV)

MONO debut hồi tháng 8/2022. Sơn Tùng đánh giá cao tài năng về âm nhạc của MONO ngay từ nhỏ và rất hạnh phúc khi em trai "nối nghiệp" mình. Anh cũng không khỏi bất ngờ vì MONO đã giấu cả gia đình để thực hiện riêng dự án và hứa sẽ luôn ủng hộ các sản phẩm của em trai. Một khoảnh khắc xúc động khi Sơn Tùng khẳng định ở ngoài kia, Việt Hoàng có thể là MONO nhưng trong gia đình vẫn luôn là cậu em mà anh vô cùng yêu thương. Từ sau khi MONO hoạt động chuyên nghiệp, Sơn Tùng ít khi ra mặt công khai ủng hộ nhưng lại có những hành động "tiếp lửa" ở phía sau. Có lần, một người quen tiết lộ Sơn Tùng gọi em trai là "idol" và thể hiện sự thích thú khi MONO được công chúng yêu mến.

Về phía MONO, nam ca sĩ từng chia sẻ về việc bị gọi là "cái bóng" của Sơn Tùng: "Cùng cha, cùng mẹ nhưng tụi em khác nhau. Em sẽ chứng minh cho mọi người thấy em khác, khác ở lĩnh vực âm nhạc này. Và mọi người hay hỏi 'em làm cách nào để thoát ra khỏi cái bóng của anh trai Sơn Tùng?'. Em không dùng từ 'thoát', em sẽ chứng minh bằng sự cố gắng của mình qua những sản phẩm, bằng sự kỳ vọng của tất cả mọi người đang ngồi đây và khán giả sắp ủng hộ MONO".

Sơn Tùng và MONO chỉ xuất hiện bên nhau vào những dịp quan trọng