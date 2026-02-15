MC Hoàng Oanh có bạn trai mới sau 3 năm ly hôn

MC Hoàng Oanh kết hôn với chồng ngoại quốc Jack Cole vào cuối năm 2019. Tuy nhiên cả hai thông báo hoàn tất thủ tục ly hôn vào tháng 4/2022. Hậu đường ai nấy đi, cặp đôi vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp cùng nhau chăm sóc cho con trai chung. Chồng cũ của Hoàng Oanh hiện cũng đã tìm thấy hạnh phúc mới.

Tối 14/2, MC Hoàng Oanh khiến công chúng bất ngờ khi công khai hình ảnh bên bạn trai mới. Cô hạnh phúc viết: "Feel like coming home. Thanks universe you are here" (Tạm dịch: Cảm giác như được trở về nhà. Cảm ơn vũ trụ vì bạn đã ở đây).

Trong bài viết, Hoàng Oanh đăng tải khoảnh khắc tình tứ nắm tay, đi uống nước cùng nửa kia. Tuy nhiên, nữ MC hiện vẫn giấu kín danh tính và diện mạo của bạn trai. Ngay khi thấy thông tin này, đông đảo khán giả đã gửi lời chúc mừng tới MC Hoàng Oanh.

MC Hoàng Oanh công khai chuyện có bạn trai mới sau 3 năm ly hôn. Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, nữ MC hiện vẫn giấu kín danh tính và diện mạo của nửa kia. Ảnh: FBNV

Hoàng Oanh từng thẳng thắn cho biết cô từng vỡ mộng khi nhận ra hôn nhân không “màu hồng” như mình từng nghĩ. Giữa cô và chồng cũ tồn tại nhiều khác biệt, đặc biệt là rào cản văn hóa - yếu tố được xem là thử thách lớn nhất trong cuộc sống chung.

"Oanh không vơ đũa cả nắm nhưng Oanh nghĩ đây cũng là một văn hóa của người Mỹ. Họ rất độc lập, chủ nghĩa cá nhân. Cái đó không xấu nhưng nó hơi xung đột với văn hóa Việt Nam mình. Ví dụ như anh ấy đã có vợ có con nhưng cuối tuần vẫn thích đi với bạn bè, vẫn giữ cuộc sống độc lập.

Phụ nữ Việt Nam mình có gia đình là dành hết mọi thứ cho chồng cho con nhưng anh ấy là đàn ông, lại là người Mỹ nữa nên rất yêu cuộc sống riêng của bản thân. Nhiều khi mình phải nhắc vì cuối tuần là thời gian dành cho gia đình.

Có lẽ sự mâu thuẫn này cũng phản ánh văn hóa, tư duy của hai đất nước khác nhau. Oanh không nói ai trong đất nước đó cũng như vậy, nhưng mình có thể thấy ở Mỹ họ đề cao quyền tự do cá nhân nên chủ nghĩa cá nhân ở chồng Oanh rất cao. Vì thế mà anh ấy rất độc lập và tự tin. Còn Oanh thì rất truyền thống, yêu văn hóa gia đình", Hoàng Oanh từng tâm sự trong buổi phỏng vấn với chúng tôi.

MC Hoàng Oanh kết hôn với chồng ngoại quốc vào cuối năm 2019. Tuy nhiên cả hai thông báo hoàn tất thủ tục ly hôn vào tháng 4/2022. Ảnh: FBNV

Dù đã “đường ai nấy đi”, Hoàng Oanh cho biết cô và Jack Cole vẫn giữ sự tôn trọng và cư xử văn minh với nhau. Cả hai thống nhất cùng chăm sóc, nuôi dạy con trai Max trong môi trường tốt nhất.

Hoàng Oanh (tên thật Vũ Ngọc Hoàng Oanh), sinh năm 1990 tại Hà Nội, từng ghi dấu ấn tại nhiều cuộc thi nhan sắc như Đại sứ Hot Vteen 2006, Hoa khôi khả ái Miss Sport 2012, giải nhất Top Girl 2012 và Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam qua ảnh 2012. Bên cạnh vai trò MC được yêu mến, cô còn lấn sân diễn xuất với bộ phim Tháng năm rực rỡ.